国泰君安国际独家保荐剑桥科技 成就A股H股通信设备行业最大规模IPO



香港, 2025年10月29日 - (亚太商訊) - 2025年10月28日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（"国泰君安国际"或"公司"，股份代号：1788.HK）作为独家保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账薄管理人及联席牵头经办人，成功助力上海剑桥科技股份有限公司（"剑桥科技"，股份代号：6166. HK，603083.SH）在香港联交所主板上市。剑桥科技由此成为光模块及CPO（Co-packagedoptics，光电共封装技术）领域首家实现"A+H"双平台上市的企业。此次港股发行创下A股与港股通信设备行业有史以来最大规模IPO纪录，充分彰显国泰海通集团在跨境资本运作中高效整合资源、服务大型科技企业的综合实力。 本次发行最终定价为每股68.88港元，总发售股数达6,701万股，基础发行规模46.16亿港元，超额配售权完全行使后预计总集资额将达53.08亿港元。国际配售和香港公开发售录得踊跃认购，国际配售认购倍数达16.5倍，香港公开发售认购倍数达338.7倍。截至2025年10月28日，以募资规模计，本项目为2025年前三大独家保荐港股IPO项目。 在项目执行过程中，国泰君安国际凭借高效的沟通协调与执行力，助力剑桥科技在六个月内完成从递交H股上市申请到成功在港挂牌的全流程。项目团队深入挖掘和打造公司投资故事，聚焦公司在AI基础设施、光通信及光模块领域的领先地位及技术优势，开展扎实深入的市场推介工作，对接全球顶尖投资者，帮助剑桥科技引入霸菱、摩根士丹利、HCEP、Arc Avenue、奇点资产、Weiss、Cithara、3W、Schonfeld、无极资本、Alpine、Dymon Asia、博裕、Martis、泰康人寿、工银理财共计16名顶尖基石投资者，基石投资占比48.89%，涵盖顶尖外资长线基金、知名外资多策略基金、中资长线基金，并于国际配售中进一步引入众多全球顶尖长线基金和主权基金订单，既展现了国泰君安国际领先的全球投资者覆盖能力，也凸显了全球顶尖资本对剑桥科技长期发展前景的信心。 关于剑桥科技 剑桥科技是全球领先的AI基础设施提供商，专注于光模块、宽带和无线等联接与传输设备的设计、研发、制造与销售，其产品广泛应用于算力集群内部、算力集群之间、算力集群与用户之间以及用户端内部大量算力和数据的高效连接，下游客户包括全球领先的人工智能数据中心、电信运营商、ICT设备提供商、多系统运营商及物联网解决方案提供商。公司在中国、美国及日本设立了六大研发中心，通过自有工厂和Co-location合作模式，公司在中国、美国、欧盟及马来西亚设立了七大生产基地。凭借公司在行业内的强势地位及广泛的全球布局，公司将持续受益于人工智能高速发展带来的巨大增长机遇。 关于国泰君安国际 国泰海通集团下属公司国泰君安国际（股票代号：1788.HK）,是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过IPO于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予"Baa2"及"BBB+"长期发行人评级，MSCI ESG"A"评级, Wind ESG"A"评级及商道融绿ESG"A"评级，同时其标普全球ESG评分领先全球84%同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代号：601211.SH/2611.HK）为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见:https://www.gtjai.com



