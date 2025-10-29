第20届国际环保博览今天揭幕



- 第20届国际环保博览今天起一连四天于亚洲国际博览馆举行，吸引来自13个国家及地区、约340家展商参与 - 博览多元活动和产品科技响应施政报告，涵盖循环经济及废物处理、绿色及智慧出行、以及ESG相关服务三大领域 - 大会将于明天举行「环保企业"走出去" 经验交流会」，多位一带一路国家政府官员及半官方机构代表分享开拓当地市场策略，助环保企业拓阔国际网络 香港, 2025年10月28日 - (亚太商訊) - 由香港贸易发展局（香港贸发局）、法兰克福展览（香港）有限公司合办，并由香港特别行政区政府环境及生态局协办的第20届国际环保博览，今日起一连四天（10月28至31日）于亚洲国际博览馆举行，吸引来自13个国家及地区、约340家展商，带来各式创新环保科技产品、ESG及可持续发展方案，为业界打造优质的商贸平台。博览最后一天（即10月31日）为公众日，免费开放予公众人士入场，鼓励市民参与环保活动，实践绿色生活。 中华人民共和国生态环境部副部长于会文、工业和信息化部节能与综合利用司副司长丁志军、香港特别行政区环境及生态局局长谢展寰、香港贸发局总裁张淑芬、法兰克福展览（香港）有限公司执行董事李庆新等，今日出席国际环保博览开幕典礼。 香港贸发局总裁张淑芬表示：「今年国际环保博览迎来第20届的重要里程碑，不仅展示我们对可持续发展的承诺，也凸显我们持续推动绿色创新及与绿色业界合作生态圈的使命。今年博览以『绿色科技 引领零碳未来』为主题，为绿色产业提供宝贵的交流机会，再次匯聚业界领袖共同为永续的未来铺路，这亦与香港特区政府的净零排放目标互相配合。」 环境及生态局局长谢展寰于开幕典礼致辞时表示：「在全球迈向可持续发展的过程中，香港发挥『超级联繫人』的角色。凭藉我们作为粤港澳大湾区内国际都会的独特地位，以及担当中国内地对接世界的桥樑，香港匯聚人才、科技与资本，能促进合作和扩大绿色创新。」 环球展商云集 展示创新环保科技 今年博览共有17个展团，本地方面，环境运动委员会首次组织展馆，带来22家本地绿色初创，还有环境及生态局等11个政府单位组成的展区等。中国内地包括广东、广州、深圳、广西、湖南、上海、内蒙古亦组团参展。由『一带一路』国际科学组织联盟(ANSO)及11家内地企业组成的ANSO环境科技产业联盟展馆更首次亮相，展示与水资源和大气环境有关的技术，藉着参展为联盟企业开拓海外市场奠定基础。海外展团方面，今年新增韩国及意大利展团，挪威、荷兰及加拿大展团亦载誉归来。 大会积极建构平台协助港商及内地企业「出海」，吸引来自日本、泰国、印尼、马来西亚、新加坡、越南、匈牙利及波兰的买家组团参观及採购。至于明天举行的「环保企业"走出去"经验交流会」，特区政府邀请多位一带一路国家政府官员及半官方机构代表分享开拓当地市场策略。大会亦与环境及生态局合作，广邀内地、东盟及「一带一路」国家政府的服务供应商，亲临博览採购环保科技及产品。 三大领域响应施政报告 智能与环保兼具 环保成为近年政策焦点之一，中国内地近期发布《关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》，成为指引「十五五」时期中国碳市场深化改革的纲领性文件。今年政府亦提出建设绿色低碳生活环境，致力加速绿色技术应用等。配合产业发展，博览匯聚多元绿色科技，展示循环经济及废物处理、绿色及智慧出行、以及ESG相关服务三大领域最新成果。 在循环经济及废物处理展区，绿色人工智能科技（展位编号：3-D38）展示AI 智能分类垃圾桶，装置可透过即时AI废物识别，提供互动学习体验，教授正确回收方法。另外，绿色动力环保集团（展位编号：3-E30）带来再生能源发电厂项目，助力城市永续发展。 于绿色及智慧出行领域，内地装备制造业龙头三一集团港澳地区子公司三一腾飞机械（展位编号：6-C26）则带来三一锂能电源车，可同时为两台电动卡车充电。 内地洁净能源设备制造商中集安瑞科控股有限公司（展位编号：3-F14），展示用于运输和储存氢能及绿色甲醇的创新技术方案。 博览亦带来ESG相关服务，Llewellyn and Partners Company（展位编号：6-D14）带来为建筑业而设的专利AI 综合管理平台AutoTwin，协助减少建筑运营成本、时间及碳排放。加拿大科技公司XSIM AI Canada Inc.（展位编号：6-C23）则透过AI驱动的系统，为污水处理厂及工业设施减少高达30%的停机时间、营运成本及碳排放。 学研机构与初创亦不容忽视，除香港中文大学（展位编号：3-G24）亦再度参与外，岭南大学（展位编号：6-A25）和香港理工大学晋江技术创新研究院（展位编号：6-A23）今年首次参展。香港科技园公司（展位编号：3-F20）带来初创afterNATURE（展位编号：3-F20），展出六角形深水盆，用以维持海岸线的生态与海洋生物多样性而设。另一家园区初创远见筑（展位编号：3-F20）则展示AtmosBrick 及于博览全球首发AtmosTile「负碳」绿建材，将二氧化碳转化为高性能建材，大幅降低碳足迹。 业界领袖聚首「亚洲环保会议」建造业与交通运输业成焦点 博览焦点活动「亚洲环保会议」今天举行政府环节，中华人民共和国工业和信息化部节能与综合利用司副司长丁志军在会上分享国家最新环保政策及动向，缅甸、斯里兰卡、菲律宾等多个一带一路国家的政府官员亦会讲解当地最新绿色政策及项目；同日另一环节则以「循环经济：革新与创新解决方案」为主题，由商界环保协会带领多位专家，探讨如何在商业运营上应用循环经济概念，会议中亦会首度推出《香港循环建筑环境指南》，为建造业带来最新绿色指引。 博览第三日（10月30日）的会议主题围绕「构建可持续未来：迈向净零建筑环境」及「绿色智慧出行 - 引领未来出行潮流」，邀请多位业界领袖及专家分享真知灼见，包括机电工程署副署长陈柏祥、香港生产力促进局先进能源及智慧交通中心技术及商品化主管莫天德博士等，分别讨论建筑业及交通运输行业如何透过有效合作，构建可持续发展城市。 其他精彩活动包括博览首日（10月28日）的「香港工业总会．Q唛低碳餐厅大奖」颁奖典礼；于第二日（10月29日）举行的第六届氢能经济论坛，香港特区政府环境及生态局副局长黄淑娴届时会带来主题演讲，而中国城市燃气氢能发展创新联盟副理事长王子缘将分享粤港澳大湾区氢能机遇与挑战。博览同时设有不同研讨会，包括为推动绿色初创企业发展而设的「初创．动起来」，邀请来自不同环保领域的初创代表进行分享。 博览于最后一天（10月31日）为公众日，免费开放予市民入场，鼓励市民参与环保活动。当日特设一系列的环保生活讲座、工作坊和活动，当中包括近期热话极端天气，由香港天文台总学术主任陈敏仪进行分享；海洋公园亦会分享「逆濒行动 Mission R」保护濒危野生动物与其栖息环境的相关资讯。市民亦可参与不同环保工作坊，同场亦设有绿色市集供市民选购环保产品。 其他同期活动 香港国际户外及科技照明博览在10月28至31日同于亚博馆举行，展示各种商业和工业用的室外及专业技术照明解决方案，而香港国际秋季灯饰展（秋灯展）已于昨天起一连四天（10月27日至30日）在香港会议展览中心举行。大会已安排免费穿梭巴士服务，往来展场及各主要酒店与交通交匯点。详情请参阅以下网页︰https://www.hktdc.com/event/ecoexpoasia/sc/travel-to-fairground-awe 图片下载：https://bit.ly/48MjH8F 由香港贸发局及法兰克福展览（香港）有限公司合办的第20届国际环保博览揭幕，博览一连四天（10月28至31日）假亚洲国际博览馆举行，吸引约340家展商参与。图为中华人民共和国生态环境部副部长于会文、工业和信息化部节能与综合利用司副司长丁志军、香港特别行政区环境及生态局局长谢展寰、香港贸发局总裁张淑芬及一众嘉宾，出席国际环保博览开幕典礼盛况。 中华人民共和国生态环境部副部长于会文（左三）、香港特别行政区环境及生态局局长谢展寰（右三）、香港贸发局总裁张淑芬（左二）及一众嘉宾到场参观。 香港特区政府邀请多位一带一路国家及地区的政府官员及半官方机构代表出席第20届国际环保博览，包括柬埔寨、缅甸及斯里兰卡等。 今年博览共有17个展团参展，当中包括环境运动委员会首次组织展馆，带来22家本地初创。 海外展团方面，今年新增韩国展团，阵容鼎盛。 绿色及智慧出行属今年新增领域，聚焦于各种崭新的绿色运输方案及产品。 业界新血亦不容忽视，学研机构与初创带来创新绿色方案。 「亚洲环保会议」邀请来自世界各地的官员、行业领袖和专家，就不同议题分享真知灼见。

网页

国际环保博览：www.ecoexpoasia.com/sc 传媒查询

请联络香港贸发局传讯及公共事务部： 苏显博 电话：(852) 2584 4049 电邮：stanley.hp.so@hktdc.org 刘茸 电话：(852) 2584 4472 电邮：clayton.y.lauw@hktdc.org 香港贸发局新闻中心︰http://mediaroom.hktdc.com/sc 香港贸易发展局简介 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团，为企业(尤其是中小企业)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。 法兰克福展览集团简介 法兰克福展览集团是全球最大的拥有自主展览场地的展会主办机构之一，其业务覆盖展览会、会议及活动，在全球29个地区聘用约2,160名员工，业务版图遍及世界各地。2022年营业额约4.54亿欧元，集团与众多行业领域建立了丰富的全球商贸网络并保持紧密联繫，在展览活动、场地和服务业务领域，高效满足客户的商业利益和全方位需求。法兰克福展览集团核心优势在于遍布世界各地庞大、紧密的国际行销网络，覆盖全球约180个国家。多元化的服务呈现在活动现场及网络平台的各个环节，确保遍布世界各地的客户在策划、组织及进行活动时，能持续享受到高品质及灵活性。我们正在通过新的商业模式积极拓展数字化服务范畴，可提供的服务类型包括租用展览场地、展会搭建、市场推广、人力安排以及餐饮供应。作为核心战略体系之一，集团积极实践可持续化经营理念，在生态、经济利益、社会责任和多样性之间达成有益的平衡。有关集团可持续发展进一步资料，请浏览网页：www.messefrankfurt.com/sustainability。集团总部位于德国法兰克福市，由该市和黑森州政府分别控股60%和40%。有关公司进一步资料，请浏览网页：www.messefrankfurt.com.hk。



话题 Press release summary



部门 展会, 环境, ESG, 业务, ASEAN, Local Biz, Trade Finance, Startups, SMEs

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

