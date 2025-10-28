最新披露：大疆运动相机全球市占第一近70% 全景相机市占近50%

香港, 2025年10月28日 - (亚太商訊) - 2025年10月28日，权威管理咨询机构久谦咨询发布全球全景及运动相机市场研究报告。报告指出，近年全球运动相机与全景相机市场份额出现显著变化，市场格局正经历快速重构。

在运动相机领域，曾经占据全球主导地位的是美国品牌GoPro，2022-23年，GoPro依靠HERO系列稳居头部，全球市场占有率75%以上，但到2025年其收入占全球市场份额已逐步收缩至18%。而经过三年，市场迎来"新王"——大疆凭借多年战略布局、产品节奏及生态协同，快速崛起，到2025年Q3大疆在这个领域的收入占全球市场份额已达66%，以绝对优势成为全球运动相机市场第一。另一中国品牌影石目前则占据约13%的市场份额。

全景相机的市场格局也迎来激烈变动。大疆于今年7月31日入局该领域，在不到三个月的时间内，其首款全景相机Osmo360，凭借跨端应用与高性价比的优势，分别在中国电商渠道获得了49%的市场份额，全球市场份额达43%。加速推动全球全景相机市场格局重构。

最近京东"运动相机金榜"出炉，也见证了整个运动相机赛道，已经彻底进入"大疆时间"。大疆Osmo Action 5 Pro、大疆Osmo Nano、大疆Osmo Action 4三款产品直接包揽运动相机金榜前三。

从更详细的市场表现上看，在京东"户外全景运动相机热卖榜"中，大疆Osmo 360发布接近不到3个月也夺得榜首，且已经在此领域上占据了49天的位置。

大疆在运动相机和全景相机的市占和销量数据，不仅是中国品牌科技硬实力的证明，也显示大疆在原来占据绝对优势的无人机行业之外，以持续成长的影像技术矩阵及生态布局，在全球手持影像市场也取得了绝对优势领跑的地位。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network