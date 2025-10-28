OctoHorizon：以工程塑造交易的未来

喬治敦，肯塔基, 2025年10月28日 - (亚太商讯) - 作为一家专注于高频交易（HFT）的自营交易公司，Octo Horizon 正在推动下一代交易基础设施的发展——在这里，卓越的工程能力、低延迟系统和高性能软件共同驱动可衡量的成果。

该公司将交易视为一项大型工程挑战，专注于优化系统性能、网络吞吐量和执行速度。Octo Horizon 的工程师们致力于使用 C++、并发设计和确定性架构开发最前沿的基础设施，以确保在高要求的环境下实现可靠、可预测的运行。内核旁路网络、无锁数据结构以及实时分析等技术工具被广泛应用于降低延迟、提升效率。

工程为核心

工程精确性是 Octo Horizon 核心理念的基础。团队在高性能软件、分布式系统和实时数据处理领域密切合作，对每一层——从网络驱动到执行逻辑——进行精细调校，以实现最佳性能。持续的基准测试、性能分析和剖析被嵌入开发流程中，以确保系统结果稳定且可预测。

开发人员还参与严格的测试体系，包括单元测试、集成测试和压力测试，以验证系统在高负载条件下的可靠性。监控、日志记录和性能可视化等工具被整合进工作流程，使工程师能够在纳秒级别识别瓶颈并优化系统吞吐量。

技术理念

对 Octo Horizon 来说，交易是一项技术性的探索。公司强调简洁性、可复现性和系统级优化，致力于解决低延迟网络、异步处理以及事件驱动架构中的复杂问题。团队设计模块化、可维护的系统，使其能够高效扩展并适应不断变化的市场环境，同时尽量减少资源开销。

实时决策与确定性行为是核心原则。每个系统组件都会从延迟、并发性和稳定性等维度进行评估。这种方法确保公司技术体系的可靠性、韧性，以及支持高吞吐量电子化市场的能力。

文化与协作

Octo Horizon 致力于营造协作与创新并重的工作环境。工程师、系统开发人员和量化研究员跨学科紧密合作，交流思想、审查设计并优化实现。公司高度重视自主性、技术好奇心和细节专注度，形成一种以个人专业能力驱动可衡量成果与持续改进的文化。

工程师与研究员的机遇

Octo Horizon 正在扩大其技术与研究团队，现正积极招聘以下职位：

量化研究员

软件工程师

DevOps 工程师

我们诚邀热衷于高性能计算、分布式系统和低延迟软件开发的优秀人才加入。公司提供一个鼓励技术精进、探索精神与创新思维的环境，让您有机会参与解决具有挑战性的实际问题，并见证切实成果。

欲了解更多信息并申请，请访问 https://www.octo-horizon.com/jobs

联系信息

Media Octo Horizon

service@octo-horizon.com

来源: Octo Horizon

