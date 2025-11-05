黑莓公司与马来西亚国民大学宣布战略合作伙伴关系 共同培养马来西亚未来的网络防御与嵌入式软件人才



吉隆坡，马来西亚, 2025年11月4日 - (亚太商讯) - 黑莓有限公司(BlackBerry Limited)（纽约证券交易所代码：BB；多伦多证券交易所代码：BB）与马来西亚国民大学（UKM）今日签署谅解备忘录（MOU），宣布建立为期多年的教育合作伙伴关系，旨在培养马来西亚新一代网络安全领袖和嵌入式软件工程师，支持马来西亚在发展数字人才、提升产业竞争力以及加强东盟地区网络韧性方面的目标。 BlackBerry and Universiti Kebangsaan Malaysia Announce Strategic Partnership 马来西亚高等教育部长拿督斯里迪拉惹赞比里·阿都卡迪博士（Dato’ Seri Diraja Dr. Zambry Abdul Kadir）与加拿大国际贸易部长曼宁德·西杜阁下（The Honourable Maninder Sidhu）共同见证了UKM与黑莓的合作签署仪式，活动于吉隆坡举行的第47届东盟峰会期间进行。此次合作象征着加拿大与马来西亚关系的进一步深化，也体现了双方在增强区域网络能力与抵御日益增长的数字威胁方面的共同承诺。 马来西亚高等教育部长拿督斯里迪拉惹赞比里表示：“高等教育部高度支持UKM与黑莓之间的合作。这一伙伴关系不仅将推动大学的科研与创新发展，也将造福社会，培养具备技术与领导能力的未来网络安全专业人才与嵌入式软件开发人员，为马来西亚的数字未来奠定坚实基础。” BlackBerry CEO, John Giamatteo and Minister of Higher Education in Malaysia, Dato' Seri Diraja Dr. Zambry Abdul Kadir 该谅解备忘录（MOU）建立了一个全面的合作框架，旨在推动学术卓越、提升就业准备度，并加强科研领导力。该合作还致力于通过与产业密切相关的网络安全与软件开发培训、实习机会、科研资助，以及为UKM师生提供的全球认可认证，进一步强化马来西亚的技术生态体系。 加拿大国际贸易部长曼宁德·西杜阁下（The Honourable Maninder Sidhu）表示：“加拿大在东盟地区的网络安全与数字能力建设方面处于领先地位。这样的合作伙伴关系展示了加拿大创新——以黑莓等领军企业为代表——如何助力打造可信、安全、面向未来的数字经济。通过与马来西亚国民大学这样的机构合作，我们正在帮助培养推动区域共同繁荣所需的技术人才与创新技术。” Canada's Minister of International Trade, The Honourable Maninder Sidhu 黑莓公司首席执行官约翰·贾马提欧（John Giamatteo）表示：“培养具备数字技能的劳动力，不仅对国家安全至关重要，也是实现可持续经济增长的关键。我们与马来西亚国民大学的合作，使有潜质的个人能够获得世界级培训、实践经验和行业导师指导——帮助未来的网络领袖建立坚定的价值观与专业技能，以推动关键产业发展、促进马来西亚经济增长，并守护国家免受未来威胁。” BlackBerry CEO, John Giamatteo addresses crowd at UKM signing 对于立志在机器人、医疗及汽车等行业发展的新一代嵌入式软件开发者而言，马来西亚国民大学（UKM）的学生与教师将受益于黑莓公司全球性的 QNX® Everywhere 计划。该计划为参与者提供QNX®软件开发平台（QNX® Software Development Platform, SDP）的专业知识、课程开发与培训支持，并包含认证课程、免费非商业用途的QNX授权以及社区开发资源。 自 2024年1月 启动以来，QNX Everywhere 计划为学生、学术与研究机构，以及个人开发者提供便捷的途径，以深入了解QNX®技术——这种技术已获得全球8家顶尖医疗设备制造商及超过45家领先汽车制造商的信任与采用。 BlackBerry and UKM MOU signing 此项合作体现了双方在促进教育、科研与创新方面的共同承诺，尤其聚焦于马来西亚数字化与经济未来的关键基础领域。在国家政策的指导下，双方将携手合作，以实现以下目标： 制定符合实际产业需求的课程与培训内容

提升在嵌入式系统、安全通信及网络安全领域的学术与科研能力

促进学生与教师在科技领域的职业成长与领导力发展

为弱势青年群体提供专门的网络伦理培训与支持 马来西亚国民大学（UKM）同时宣布，将与黑莓公司及马来西亚国家网络安全局（NACSA）合作推出一项名为 “可信专业人才计划”（Trustworthy Professionals Program） 的新倡议。 该课程将融合学术教育、政府支持与行业专业知识，为多达50名来自弱势背景的青年提供网络安全培训与实践经验。在网络犯罪与诈骗日益猖獗的时代，这一独特的试点项目将重点教授诚信、道德与信任等价值观，同时结合技术培训，旨在培养正确的价值取向，引导学员避免滥用数字技能。 苏菲安·尤索教授（Prof. Dr. Sufian Jusoh）总结道：“我们与黑莓公司的合作，是在加强网络安全教育、嵌入式系统与应用研究能力方面的重要一步。通过结合UKM的学术卓越与黑莓的全球专业经验，我们希望培育新一代科技领袖，使他们不仅掌握先进的技术知识，更具备坚实的道德价值观和守护国家数字未来的责任感。” 关于马来西亚国民大学（Universiti Kebangsaan Malaysia，UKM） 马来西亚国民大学成立于1970年，是推动学术卓越、创新与国家进步的领先研究型大学。学校拥有充满活力的学者与研究团队，通过跨学科研究融合科学、技术、社会科学与人文学科，以应对全球与本地挑战。UKM以其在可持续发展、创新与包容性方面的承诺而获得国际认可，并正重点发展网络安全、数字信任与数据保护等新兴领域，以增强马来西亚的数字韧性并引领全球相关议题的讨论。秉持赋能社会、培育面向未来毕业生的使命，UKM持续作为知识、变革与社会影响的催化力量，引领国家与世界的可持续发展。 欲了解更多信息，请访问 https://www.ukm.my 关于 BlackBerry BlackBerry（NYSE: BB；TSX: BB）为企业和政府提供支撑世界运行的智能软件与服务。总部位于加拿大安大略省滑铁卢，BlackBerry 的高性能基础软件帮助主要汽车制造商及工业巨头实现应用变革、开创新营收模式并推出创新商业模式，同时确保安全性、可靠性与稳定性不受影响。 凭借在安全通信领域的深厚积淀，BlackBerry 提供全面、高度安全并经过严格认证的产品组合，涵盖移动防护、关键任务通信及重大事件管理，以确保业务持续运行与运营韧性。 欲了解更多信息，请访问 BlackBerry.com 并关注 @BlackBerry。 商标声明：包括但不限于 BLACKBERRY 及 EMBLEM Design 及 QNX 及 QNX logo在内的商标均为 BlackBerry Limited 的商标或注册商标，BlackBerry 明确保留其专有权利。所有其他商标均为其各自所有者的财产。 BlackBerry 不对任何第三方产品或服务负责。 媒体联系:

BlackBerry Media Relations

+1 (519) 597-7273

mediarelations@BlackBerry.com UKM Communications

+60167950266

berita@ukm.edu.my 来源: BlackBerry Limited



