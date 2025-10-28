康哲药业（867.HK; 8A8.SG）签订眼科药物诺适得(R)与倍优适(R)经销协议



深圳, 2025年10月27日 - (亚太商訊) - 康哲药业控股有限公司（"康哲药业"）欣然宣布，于2025年10月27日，康哲药业通过子公司CMS VISION INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED与Novartis Pharma Services AG （"诺华"）就雷珠单抗注射液（"诺适得(R)"）、布西珠单抗注射液（"倍优适(R)"）签订经销协议（"协议"）。根据协议，康哲药业获得产品在中华人民共和国（为协议之目的，不含香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾）的协议所约定之独家进口、经销、销售、推广权利；诺华继续负责生产、供应产品。合作期限为协议约定的生效日起五年。 两款合作产品均已在中国获批上市，其中诺适得(R)是中国首个获批用于眼科的抗血管内皮生长因子（VEGF）药物，具备成熟的临床应用经验，为众多眼底疾病患者提供了可靠保障；诺适得(R)已被批准用于治疗湿性年龄相关性黄斑变性（nAMD）、糖尿病性黄斑水肿(DME)、视网膜静脉阻塞(RVO)继发的黄斑水肿等多项眼底新生血管性疾病。另一款产品倍优适(R)为新一代抗VEGF药物，2025年5月中国获批用于DME，其凭借独特的超小分子（仅26kDa）、高浓度创新优势，显著改善视网膜解剖学结构，助力更多DME患者获得视力改善，减轻治疗负担。 康哲药业眼科业务公司"康哲维盛"专注于在全球范围内布局、开发临床急需的眼科药械创新产品，致力于打造"中国眼科医药龙头"，此次合作将提升康哲维盛在眼科领域的整体竞争力。康哲维盛已覆盖眼底疾病、视疲劳、青光眼等眼科疾病领域，诺适得(R)及倍优适(R)加入后，将与在售独家药施图伦滴眼液（七叶洋地黄双苷滴眼液）、在售独家医疗器械EyeOP1青光眼治疗仪在客户、专家资源、渠道网络上产生高度协同，提升康哲维盛在眼科领域的学术品牌竞争力，为持续合作、开发临床急需的眼科创新产品带来正向推动作用，为眼科疾病患者提供更多元化的治疗选择。同时康哲维盛专业的眼科团队将整合市场渠道与学术资源，提升团队整体效能，并预期对康哲药业业绩产生积极正面影响。 关于诺适得(R)及眼底新生血管性疾病的更多信息 诺适得(R)是重组抗VEGF人源化单克隆抗体Fab片段，靶向抑制人血管内皮生长因子A（VEGF-A），以抑制血管内皮细胞增殖、新生血管生成和血管渗漏。诺适得(R)作为中国首个获批用于眼科的抗VEGF药物[3]，自2011年在中国上市以来，已被批准用于治疗多项眼底新生血管性疾病，包括nAMD、DME、RVO继发的黄斑水肿、脉络膜新生血管(CNV)、糖尿病视网膜病变（DR）、早产儿视网膜病变(ROP)。诺适得(R)已于2017年被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，具备成熟的临床应用经验，为众多眼底疾病患者提供了可靠保障。 眼底新生血管性疾病是一类以血管通透性增加、血管渗漏以及血管完整性的缺失为特征的严重致盲性眼病，主要包括nAMD、DR、DME、RVO、CNV、ROP等。抗VEGF药物是多个权威指南推荐治疗眼底新生血管性疾病的一线疗法[3, 4]。根据弗若斯特沙利文报告，中国眼底新生血管性疾病患者预计将从2019年的47.8百万人增至2030年的61.2百万人。中国抗VEGF眼科药物市场预期将从2019年的24亿元增长至2030年的186亿元。根据《抗VEGF药物治疗眼底新生血管性疾病》，诺适得(R)作为中国首个获批用于治疗眼底新生血管性疾病的抗VEGF药物，在多项临床试验中均显示出良好的安全性和有效性，已被广泛应用于治疗眼底新生血管性疾病，它的问世代表了眼科临床治疗的一个重大进步[5]。 关于倍优适(R)及DME适应症的更多信息 倍优适(R)是一种靶向VEGF-A的新型人源化单链抗体片段，已于2025年5月获得中国国家药品监督管理局批准用于DME。作为目前分子量最小的抗VEGF药物（仅26kDa），倍优适(R)治疗DME负荷期每6周给药一次（其他抗VEGF药物负荷期每4周给药1次），维持期每2至3个月给药一次。倍优适(R)针对初治DME患者的全球3期KESTREL和KITE研究均达到主要疗效终点且视力获益持续至100周。倍优适(R)6mg组患者IRF（视网膜内积液）和/或SRF（视网膜下积液）更少。倍优适(R)首年中位注射次数（7次）少于阿柏西普（9次），同时总体安全性与后者相当[6]。中国真实世界研究BEST研究显示，经治不达标的DME患者经倍优适(R)首针治疗1周后BCVA即较基线提升6.1字母，注射第3针（12周）提升10字母，倍优适(R)为经治DME提供更优化的治疗选择[7]。 DME是由于黄斑区毛细血管渗漏所致的视网膜增厚，是血视网膜屏障破坏的结果，主要影响中心视力[8]。据弗若斯特沙利文报告，2025年中国约有7.89百万例DME患者。但即使按目前规范的抗VEGF药物治疗方案，仍有约30%-50%DME患者积液控制不佳[9-11]。《2022中国常见眼底病慢病管理现状白皮书》调研显示，我国患者治疗依从性较差，30%以上DME患者未能完成负荷期治疗。临床亟需更强效、更持久、依从性更高的治疗药物以改善DME患者的诊疗现状。新一代抗VEGF药物倍优适(R)为解决这一难题提供了潜在方法，其凭借独特的超小分子、高浓度创新优势，显著改善视网膜解剖学结构，助力更多DME患者获得视力改善，减轻治疗负担。 关于诺华 诺华是一家全球知名的医药企业，总部位于瑞士巴塞尔。诺华聚焦患者需求紧迫的四大核心治疗领域（心血管、肾脏及代谢，肿瘤，免疫，神经科学）以及五大关键技术平台（化学疗法、生物疗法、xRNA疗法、放射配体疗法、基因和细胞疗法）。 关于康哲药业 康哲药业是一家链接医药创新与商业化，把控产品全生命周期管理的开放式平台型企业，致力于提供有竞争力的产品和服务，满足尚未满足的医疗需求。 康哲药业专注于全球首创（FIC）及同类最优（BIC）的创新产品，并高效推进创新产品临床研究开发和商业化进程，赋能科研成果向诊疗实践的持续转化，造福患者。 康哲药业聚焦专科领域，拥有被验证的商业化能力，广泛的渠道覆盖和多疾病领域专家资源，核心在售产品已获领先的学术与市场地位。康哲药业围绕优势专科领域不断纵深发展，以巩固心脑血管/消化/眼科/皮肤健康业务竞争力，带来专科规模效率，其中皮肤健康业务（德镁医药）已成为其细分领域的龙头企业，并拟于联交所独立上市。同时，康哲药业持续推动研产销全产业链在东南亚及中东区域运营发展，以获取新兴市场的增量，助力集团实现高质量可持续发展。 参考文献/资料 1. 产品相关信息可在诺华官网查询，网址：https://www.novartis.com.cn/news/big-news-noxtex-welcomes-the-approval-of-dual-indications

2. Lim, Jennifer I et al. "Diabetic Retinopathy Preferred Practice Pattern(R)." Ophthalmology vol. 132,4 (2025): P75-P162. doi:10.1016/j.ophtha.2024.12.020

3. 中华医学会眼科学分会眼底病学组,中国医师协会眼科医师分会眼底病学组.中国年龄相关性黄斑变性临床诊疗指南(2023年)[J].中华眼科杂志,2023,59(5):347-366.

4. 许迅,王建影.疾病谱变化驱动临床药物更迭[N].健康报,2023-07-05(005).

5. 侯慧敏,常雪柯,靳雨佳,等.抗VEGF药物治疗眼底新生血管性疾病[J].国际眼科纵览,2024,48(6):464-470.

6. Wykoff CC, Garweg JG, Regillo C, et al. KESTREL and KITE Phase 3 Studies: 100-Week Results With Brolucizumab in Patients With Diaßbetic Macular Edema. Am J Ophthalmol. 2024;260:70-83.

7. 余洪华，2025中国眼底病论坛暨国际视网膜研讨会，6月4日-7日，中国无锡

8. 中华医学会眼科学分会眼底病学组,中国医师协会眼科医师分会眼底病学组. 我国糖尿病视网膜病变临床诊疗指南(2022年)[J]. 中华眼底病杂志,2023,39(2):99-124.

9. 戴虹, 卢颖毅. 糖尿病黄斑水肿治疗策略的变化与面临的问题[J].中华眼底病杂志, 2022, 38(1): 6-9.

10. Bressler, Neil M et al. "Persistent Macular Thickening Following Intravitreous Aflibercept, Bevacizumab, or Ranibizumab for Central-Involved Diabetic Macular Edema With Vision Impairment: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial." JAMA ophthalmology vol. 136,3 (2018): 257-269.

11. Chatziralli, I et al. "Identification of time point to best define 'sub-optimal response' following intravitreal ranibizumab therapy for diabetic macular edema based on real-life data." Eye (London, England) vol. 31,11 (2017): 1594-1599. 康哲药业免责与前瞻性声明 本新闻无意向您做任何产品的推广，非广告用途。本新闻不对任何药品和医疗器械和/或适应症作推荐。若您想了解具体疾病诊疗信息，请遵从医生或其他医疗卫生专业人士的意见或指导。医疗卫生专业人士作出的任何与治疗有关的决定应根据患者的具体情况并遵照药品说明书。 由康哲药业编制的此新闻不构成购买或认购任何证券的任何要约或邀请，不形成任何合约或任何其他约束性承诺的依据或加以依赖。本新闻由康哲药业根据其认为可靠之资料及数据编制，但康哲药业并无进行任何说明或保证、明述或暗示，或其他表述，对本新闻内容的真实性、准确性、完整性、公平性及合理性不应加以依赖。本新闻中讨论的若干事宜可能包含涉及康哲药业的市场机会及业务前景的陈述，该等陈述分别或统称为前瞻性声明。该等前瞻性声明并非对未来表现的保证，存在已知及未知的风险、不明朗性及难以预知的假设。康哲药业并不采纳本新闻包含的第三方所做的任何前瞻性声明及预测，康哲药业对该等第三方声明及预测不承担责任。



话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药, MedTech, Clinical Trials

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

