周大福人寿发挥集团生态圈优势 与三大医院建立合作伙伴关系

香港, 2025年10月27日 - (亚太商訊) - 周大福人寿今日宣布，与港怡医院、香港中文大学医院（「中大医院」）及香港浸信会医院（「浸会医院」）签署合作备忘录，建立策略性合作伙伴关系。周大福人寿更成为首间保险公司与港怡医院其位于金钟之日间医疗中心合作推出专属计划，为客户提供健康管理方案。同时，「尚逸医生网络」全面升级，三家医院及其附属医疗中心正式加入，组成更强大的医疗网络，覆盖全港，为客户提供优先转介、预约及直接结算服务。

周大福人寿执行董事兼行政总裁叶文杰表示：「我们非常高兴与三家具领导地位的卓越医院建立长远合作关系，透过周大福集团生态圈的优势，为客户提供更灵活和优质的医疗服务方案，成为他们的人生规划师 。是次合作不仅进一步巩固我们全港的医疗网络，同时亦进一步提升了周大福人寿的服务质量，让客户在不同人生阶段，能享有更自主、便捷和全面的医疗服务体验。我们坚信，医疗保障不应止于理赔，应延伸至预防、诊断、治疗及康复的每一个阶段，真正实践开创健康新价值。」

三区医疗网络布局 实现全港覆盖

三家医院将分别成为周大福人寿于港岛、九龙、新界区的指定医疗网络，医院医生及心理健康治疗师亦会加入「尚逸医生网络」，为客户提供便捷、优质和全面的医疗服务。

港岛区：港怡医院

港怡医院是港岛区的指定医疗网络。为进一步扩展服务范畴，周大福人寿更成为首间保险公司与港怡医院位于金钟、新开幕之港怡日间医疗中心合作，推出涵盖「肠胃镜检查」及「疣切除」的专属计划，为客户提供以预防为本的健康管理方案。

新界区：中大医院

中大医院将成为新界区的指定医疗网络。中大医院拥有由中大医学院教授及专科医生组成的顶尖医护团队，再配合其先进的医疗设施与科研实力，为客户提供涵盖多个专科的高端医疗服务。医院致力将国际前沿医研成果转化为临床服务，为客户带来世界级的诊疗体验，惠及社会大众。

九龙区：浸会医院

浸会医院将成为九龙区的指定医疗网络。浸会医院采用「一院多点」的营运模式，让客户能够就近获得所需医疗服务。其中，位于观塘商贸区（牛头角）的浸信会东九龙医疗中心（EKMC）提供白内障手术及肿瘤科预先批核直付服务; 其心理健康治疗师团队亦会为客户提供身心灵全方位的照顾，秉持着「全人医治．荣神益人」的精神。

客户专属医疗服务 体现以人为本精神

透过是次合作，三家医院将为周大福人寿客户提供以下服务：

- 优先转介及预约安排，大幅缩短轮候时间

- 直接结算服务，客户无需预先垫支医疗费用，减轻财务压力

- 一站式癌症治疗服务，涵盖诊断、治疗、及术后康复，全程支援照顾

- 高端医疗对接，为尊贵客户安排教授级医生及先进医疗设施，确保最优质的医疗照顾

周大福人寿执行董事兼行政总裁叶文杰 (中) 、周大福人寿执行董事兼副行政总裁暨首席财务官徐志坚(右二) 、IHH医疗 (北亚洲) 区域首席执行官兼港怡医院执行总裁曾庆亷医生(左二)、香港中文大学医院行政总裁钟健礼医生(右一) 以及香港浸信会医院行政总监梁志邦医生(左一) 出席启动礼，宣布周大福人寿与三大医院建立策略性合作伙伴关系。

关于周大福人寿

周大福人寿保险有限公司（「周大福人寿」）扎根香港40年，为周大福创建有限公司（「周大福创建」）（香港股份代号：659）的全资附属公司，也是香港最具规模的寿险公司之一。作为周大福企业成员，周大福人寿紧扣郑氏家族（「周大福集团」或「集团」）生态圈的雄厚资源，致力为客户及其挚爱于「生活、成长、健康、传承」的人生旅程中，提供个人化的匠心规划、终身保障及优质体验。凭借集团财务实力及环球投资布局，周大福人寿矢志成为亚太区领先的保险公司，持续开创保险新价值。

