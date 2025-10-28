Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, October 28, 2025
Monday, 27 October 2025, 16:08 HKT/SGT
来源 Alltronics Holdings Limited
华讯透过收购于马来西亚新增产能 计划进一步扩张以满足客户需求变化

香港, 2025年10月27日 - (亚太商訊) - 领先电子产品生产商华讯股份有限公司（"华讯"或"集团"）（股份代号：833）透过收购位于马来西亚槟城的一间厂房，在当地新增三条组装生产线，建立其在中国以外的首个生产据点。此举标志着集团在亚洲布局多元化生产设施的战略发展迈出重要一步，并为进一步扩张奠定基础，以更好地满足客户不断变化的需求。

随着集团于今年八月完成收购，Winner Sky Technology Hong Kong Limited 及其于马来西亚注册成立的全资附属公司 Winner Sky Technology Malaysia Sdn. Bhd.（统称"目标集团"）已成为华讯的间接全资附属公司。这是集团首次在中国以外拥有具生产设施的全资附属公司。目标集团原为集团的分包商，在马来西亚槟城经营一间厂房，其主要业务活动为制造、组装及销售电子产品、零件及部件。

为进一步提升生产能力，集团计划于明年初前在马来西亚设立第二间厂房。新设施预计将包含12条组装生产线，使集团在马来西亚的总员工人数增加逾四倍，大幅提升其产能。

华讯主席兼执行董事林贤奇先生表示："面对当今全球局势瞬息万变，我们坚定推行在亚洲多元化生产布局的战略，这对于增强我们的营运韧性和灵活性至关重要。在马来西亚建立我们在中国以外的首个生产设施，是实现集团战略愿景的关键里程碑。此基础使我们能够更有效地服务客户，并为股东创造更大的长远价值。"

华讯行政总裁兼执行董事林子泰先生补充指："我们正致力将此新设施无缝整合到集团的营运中，并优化其管理效率。这标志着华讯发展新一页的开始，也为我们扩充马来西亚生产基地、以至扩展至其他亚洲市场这一更宏大的目标奠定坚实基础。"

有关华讯股份有限公司（股份代号：833）

华讯股份有限公司主要从事设计及生产多款高质量且时尚的电子产品。本公司为明晟（"MSCI"）香港微型指数成份股。有关详情，请浏览网页http://www.alltronics.com.hk/



