大洋环球预期于11月3日转往主板上市买卖 香港业务迎持续复苏信号

香港, 2025年10月27日 - (亚太商訊) - 香港急冻海产进口商及批发商大洋环球控股有限公司（「大洋环球」或「集团」；股份代号：8476）欣然宣布，预期大洋环球股份将于11月3日（星期一）上午9时正转往主板上市买卖，主板股份代号将为9876，股份于GEM买卖的最后交易日将为10月31日（星期五）。长远而言，是次转板上市将有利于大洋环球未来增长及业务发展。

联交所于2024年初推出GEM（前称创业板）改革，推出新「简化转板机制」后，继今年2月迎来首宗案例比优集团(09893)，将于11月再迎来大洋环球转主板作为第二宗案例。在此新机制下，合资格GEM发行人转主板时，毋须委任保荐人进行尽职审查或刊发达到「招股章程标准」之文件。

大洋环球主席兼行政总裁陈建峰表示：「大洋环球作为于港澳地区水产品进口领域经验丰富的企业，相信透过是次提升上市地位，成为主板上市公司，集团将能把握更多商机，提升企业形象发展业务，从而巩固作为急冻海鲜进口及批发行业杰出市场参与者之地位，为股东创造长期价值。」

值得留意的是，大洋环球在此新机制下，仍披露集团近期在香港销售表现持续向好，截至2025年8月止首五个月香港业务销售收益较去年同期增长约13.6%，反映香港市场持续复苏。

陈建峰表示：「我们预期香港消费者在周末及长假期北上的消费趋势的转变所带来的不利影响正日渐减弱，集团一直与香港主要客户紧密合作，以识别本地消费者不断转变之需求及偏好，并优化及扩展产品线，务求探索新商机。举例而言，集团已向于香港经营的连锁餐饮店之餐

饮服务集团扩大供应海鲜制品及日本刺身带子与北寄贝。又例如，集团亦与多间急冻海鲜转售商合作推广日本刺身带子销售，并开始向知名急冻食品零售商供应源自加拿大的原只熟龙虾。由此可见，我们可望透过更多元化的水产产品组合满足客户以至市场的需求，持续发展挖掘新增长点。展望未来，凭借我们于业内逾22年的丰富经验及声誉，将有助集团维持与现有供应商及客户的业务关系，以及探索与新供应商及客户的潜在业务机遇。」

事实上，从本月刚过去的十一黄金周访港客流回暖的情况可见，香港整体访客量依然达到约164万人次，其中内地旅客占比超85%，达139.4万人次。这股客流「暖风」提振了香港本地餐饮消费，不乏业界反映十一黄金周整体生意额较去年同期增长约10%。餐饮业的整体复苏的正面效应，势必向上游食材供应链传导，特别是像大洋环球这类定位中高端水产食材供应的企业，亦有望受到整体需求端景气度向好所提振。

关于大洋环球控股有限公司(股份代号: 8476)

大洋环球控股有限公司是一间业务稳健的香港急冻海鲜进口商及批发商，在急冻海产进口及批发业拥有逾22年经验，供应各式各样的的急冻海鲜产品，涉及超过100个品种，并为超过370名客户（主要为急冻海鲜转售商及急冻海鲜餐饮供应商）服务，知名产品包括加拿大牡丹虾、日本熟帆立贝、Clearwater牌北寄贝、帝王蟹脚、蒲烧鳗鱼、北海道带子、各类刺身虾等，深受消费者喜爱。除了第三方品牌产品销售外，集团一直提供包装印有自家商标（即 Q Seafoods菊、Ocean Best、Taste One津味及QPHK大津）的产品，自有品牌所提供的产品包括天妇罗虾、金枪鱼及罗非鱼等。集团的质量控制程序已获HACCP及ISO 9001认证，乃对致力向客户提供优质产品的认可。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network