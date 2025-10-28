三一重工港股上市 "A+H"双平台锚定全球化新征程

香港, 2025年10月28日 - (亚太商訊) - 好"市"成双，再启新程！10月28日，三一重工股份有限公司（6031.HK）在香港交易所主板正式挂牌上市。这是三一重工继2003年7月3日登陆上海证券交易所（600031.SH）后，在资本布局和全球化战略上迈出的关键一步，标志着公司成功构建"A+H"双平台上市格局。

当天上午，政府领导、合作伙伴、中介机构及公司管理层齐聚香港交易所出席三一重工上市仪式，共同见证这一历史性时刻。9点30分，三一集团轮值董事长、三一重工董事长向文波与三一集团董事、三一重工总裁俞宏福一起，在交易大厅准时敲响开市锣。清脆的锣声，象征着三一重工站在新的起点，借助香港国际金融中心渠道，全面对接国际资本市场，开启全球化发展的全新篇章。

向文波在上市仪式上表示："三一重工在港股上市，既是机遇带来的‘如愿以偿’，也是努力奋斗后的‘得偿所愿’。这不仅是资本市场对三一高质量发展的认可，也是三一开辟更广阔的国际融资渠道、拥抱更庞大的国际市场的历史性机遇。三一将依托香港这一跨国资本流动的‘超级枢纽’，持续推进全球化、数智化、低碳化‘三化’战略，以持续创新的技术和卓越稳健的业绩，回报投资者的信任与支持，为香港国际金融中心建设贡献三一力量，为全球可持续发展注入三一动能！"

三一重工本次港股上市，全球发售约6.32亿股H股，另有15%超额配股权，发行价为21.30港元/股。此次IPO招股引入21名基石投资者，合共认购7.59亿美元的发售股份，基石投资者包括淡马锡、贝莱德、盈峰资本、高瓴、瑞银资管、LMR、RBC GAM、WT、橡树资本、睿远基金、高毅、景林、保银、Ghisallo、Jane Street、Fenghe、Qube、潍柴动力、大家保险、法士特、惠理基金，充分彰显了国际资本市场对三一重工的强烈信心和高度认可。

自成立以来，三一重工通过内生发展、战略收购以及合资合作的方式，从单一品类、单一国家运营，转型升级为多元化产品、全球化运营的世界级工程机械行业领军企业。

目前，三一重工正全面推进"全球化、数智化、低碳化"三大战略。

全球化方面，据弗若斯特沙利文的报告，按2020年至2024年核心工程机械产品的累计收入计算，三一重工是全球第三、中国最大的工程机械企业。公司产品远销全球150余个国家和地区，2020年至2024年，挖掘机累计销量全球第一，混凝土机械累计收入全球第一。2022年至2024年，公司海外收入复合年增长率高达15.2%，全球化运营能力领跑行业。

数智化方面，三一重工通过数智化赋能制造、运营、服务全流程，实现质量精进及效率突破。其中，公司聚焦先进制造技术，对工厂进行数智化升级，构建全球领先的制造竞争力。截至2025年4月30日，三一重工是全球工程机械行业唯一一家拥有2座世界经济论坛认证灯塔工厂的企业，即北京桩机工厂和长沙18号工厂，为全球制造业企业提供可借鉴的数智化发展方向。

低碳化方面，三一重工已跻身全球低碳化程度最为领先的工程机械企业之一。2024年，公司40余款新能源产品成功上市，包括挖掘机、装载机、泵车、搅拌车、起重机等，来自于新能源工程机械产品的收入约为人民币40.25亿元，收入贡献比例大幅超过全球行业平均水平。公司电动挖掘机、电动搅拌车、电动自卸车等新能源产品销量均位居中国第一。

以港股上市为契机，三一重工将进一步深化三大核心战略，坚持全球化战略，更好地满足全球客户需求；继续推进数智化转型，全方位赋能公司竞争力提升；持续践行低碳化战略，构建可持续未来。

风劲潮涌，自当扬帆破浪；任重道远，更需策马扬鞭。让我们共同见证，三一重工在全球经济的广阔海域中劈波斩浪，驶向更加辉煌的明天！

