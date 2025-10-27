Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Monday, October 27, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Monday, 27 October 2025, 09:06 HKT/SGT
广和通（0638.HK）登陆港交所：国内首家"A+H "上市无线通信模组提供商和端侧AI先行者，先后与云深处科技和禾赛科技达成战略合作

香港, 2025年10月27日 - (亚太商訊) - 10月22日，国内首家"A+H"无线通信模组企业广和通（0638.HK）正式登陆港交所主板，成为年内第12家完成"A+H"双资本平台布局的上市公司。公司凭借其全球市场份额优势及AI技术前瞻布局，获勤道赣通、 太平洋资产管理、 中国太保（香港）、广发国际、 瑞华投资等十家基石投资者合计认购金额达12.6亿港元，基石占比达43%，彰显机构投资者对其长期价值的认可。上市首日及次日，股价虽受A股及港股整体市场环境及通信板块短期影响，但周五24日收盘广和通股价回调10.25%，反应机构投资者对其行业地位的认可。中信建投证券研报将公司列为物联网模组领域重点跟踪标的，迭加市场对eSIM技术渗透加速的预期，将进一步刺激短期交易情绪。

技术领先构筑护城河，全球市场份额居前

根据弗若斯特沙利文数据，2024年广和通在全球无线通信模组市场中份额达15.4%，是全球第二大无线通信模组提供商。其中，在全球无线通信模组市场中，广和通在多个下游应用场景的市场份额排名领先，在汽车电子应用场景全球排名第二；在智慧家庭、消费电子均排名全球第一。而此次H股发行募资净额28.11亿港元，公司亦计画将55%资金投入AI与机器人技术研发，15%用于深圳智能制造基地建设，10%投向战略并购，进一步强化技术协同与生态拓展。

机制B凸显机构信心，长线资金夯实价值基础

自港股IPO新规实施以来，市场已有21家新股采用新机制发行，机制B成为主流，并降低了散户投资者的参与空间。今年已有12家企业实现"A+H"上市，广和通将公开发售比例设定为10%，国际配售部分获9.16倍超额认购。这一选择反映出公司更注重引入长线机构资金，优化股东结构。广和通董事长张天喻在致辞中表示："我们将继续深耕技术创新，巩固模组业务领先优势，加大端侧AI解决方案与机器人解决方案投入，全面开启向"万物AI"的战略升级，将AI深度融入每一个场景和每一台智能设备。"

AI赋能打开成长空间，端云协同战略清晰

广和通CEO应凌鹏此前在COMPUTEX 2025透露，公司已通过"AI For X"战略推动通信模组向"智能中心"演进。其星云系列AI模组、天擎平台等产品支持端侧大模型部署，在智能机器人、纯视觉割草机等场景率先实现商业化。公司软硬一体全栈方案有望在低空经济、智能驾驶等领域复制成功经验。

值得关注的是，广和通在机器人领域持续深耕，基于视觉演算法和运动控制等核心技术，广和通已推出割草机器人解决方案和高性能视觉解决方案。公司早在2023年便成立了专门的机器人产品线，2024年推出了割草机器人解决方案，相比传统割草机需预埋边界线，导致部署成本高、灵活性差等问题，广和通智能割草机解决方案集合了视觉传感、低速运动控制和定位等功能，解决传统割草机的痛点，实现厘米级精度定位，该方案已经在今年实现量产出货。据介绍，搭载广和通AI方案的Suntek成为全球首款纯视觉割草机，在今年4月德国专业测评机构HEIMWERKER-Test（家庭工匠）的割草机品类测评中，获得满分五星级好评。此外，广和通并已为云深处科技的四足机器人提供了定制化的双目视觉模组，有效加速了具身智能技术的商业化进程。广和通RV-BOT创新构建视觉、RTK、IMU、轮速计的多模态融合架构，通过时空同步校准与内置AI演算法，为机器人在室外开放和半开放复杂场景下突破限制，提供稳定厘米级定位资讯，实现了定位精度、连续性、抗干扰性的优异表现，助力绝影X30在电力巡检、应急救援等严苛环境中持续高效作业。视觉融合RTK定位模组RV-BOT不仅解决了四足机器人在动态环境中的定位盲区问题，其开放架构更为客户节省了大量底层开发资源和时间。

近期，公司又与全球镭射雷达领军企业禾赛科技（02525.HK）达成战略合作，双方联合推出面向机器人的一体化解决方案，通过融合通信模组与镭射雷达感知能力，加速具身智能技术的商业化落地进程。

展望：短期波动不改长期逻辑

广和通H股较A股折价约40%的估值差，及剩余绿鞋资金护盘，均为股价提供安全边际。长期来看，广和通在车联网、低空经济、机器人等领域的布局为其提供基本面的支撑。随着AI业务贡献度提升及全球化扩张，公司有望在万物智联浪潮中持续受益。



