中信国际电讯CPC再度荣获香港通讯业联会非凡年奖2025

香港, 2025年10月23日 - (亚太商訊) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯CPC」) 宣布凭借创新数智化方案Auto-Op"智动办 "荣获香港通讯业联会非凡年奖2025 (CAHK STAR Award 2025) 之「最佳企业方案奖」奖项，这个奖项旨在表彰全年在通讯业表现卓越和创新的公司，再度获得此奖项肯定了中信国际电讯CPC在AI+创新发展，推动技术与数据双轨发展，为千行百业重塑企业智能运营之旅。

中信国际电讯CPC 再度荣获香港通讯业联会非凡年奖2025之「最佳企业方案奖」

中信国际电讯 CPC 创新研发及信息技术部高级副总裁李超群先生表示：「我们非常高兴再次荣获业界权威奖项【通讯业联会非凡年奖】, 今年更凭借创新方案勇夺「最佳企业方案奖」奖项。Auto-Op"智动办" 是我们创新研发团队以多元AI 技术及应用，融合大数据与企业场景模型；从数据收集、存储、治理、挖掘，通过深度算法、机器学习与智能分析，提炼出来的智能办公室方案，优化企业数智化转型建设。此奖项彰显了中信国际电讯CPC 在AI+ 创新发展的承诺，我们持续突破界限，不断完善多元化的智能技术，推动产业链智能化升级的新模式。」

结合20余年丰富经验的成果，中信国际电讯CPC 专注于满足企业客户在AI应用中的需求，并通过智能技术优化运营效率，配合一系列AI创新及安全方案，赋能全场景数智化服务升级，包括全新SIEM-MiiND星智神盾、AI SOC安全运营中心、AI Pentest 渗透测试、AI 安全围栏等，助力企业在AI+新时代旅程上稳健向前，夯实客户在数字化转型中实现业务自动化与数据价值化，紧抓数字化转型的机遇。

凭借Auto-Op"智动办 "企业方案获奖肯定团队具备前沿创新实力

荣获多项国际大奖及专利的智能创新方案 优化运营及数据分析

以AI驱动的Auto-Op"智动办 " 一站式企业方案, 涵盖两项曾荣获多项国际行业大奖及专利认证服务: 业务运营优化服务- Workflow+及智能数据分析服务-智数库(AI Databank)。方案具备自动化流程、秒级分析与实时洞察能力，帮助企业以一站式方案简化日常运营，减少处理时间并确保信息完整性。

Workflow+使用区块链、计算机视觉、大型语言模型(LLMs) 和AI 智能助手，提供灵活的工作流程设计、可视化工作流程、定制化存取控制、 快速信息输入和验证等功能。AI Databank则以AI和自然语言处理(NLP) 技术 ，无缝整合来自各种运营系统的海量数据，实现先进的数据分析、管理、建模和实时报告功能。Auto-Op"智动办 "结合Workflow+ 和AI Databank可以将文件处理时间缩短高达95%，最快可在10秒内生成报告，准确率超90%，以及节省最高 50% 的运营成本。

多个客户成功案例 彰显前沿创新实力

Auto-Op"智动办 "已有多个成功的客户案例，涉及金融和电讯等行业。一家跨国电讯企业已开展了应用Auto-Op"智动办 " 替代依赖预存程序和手动编码的低效率方法，以自动化模式优化了该企业信息管理和分析流程。

另一家在香港从事政策制定及金融监管机构，需要将内部工作流程自动化以提高效率。该机构需要一个能有效追踪和报告 ESG 绩效指标的方案，包括商务旅行碳排放，并在应用过程中严格执行合规的隐私标准。中信国际电讯CPC在4个月内成功完成了规划、设计、测试并实施Auto-Op"智动办 "，实现了较传统部署模式提升了60%，且总成本比传统软件开发和前期硬件购买成本降低了60%。Auto-Op"智动办 " 赋能该金融机构以智能化技术提升效率和可持续发展，不仅简化工作及批核流程减少人力需求，提升生产力。更可让员工能即时存取碳排放数据并生成报告，协助机构制定和执行可持续发展决策。基于云端的Auto-Op"智动办 "方案扩展性高，且无需前期投入，让机构灵活升级扩展，提升竞争力。

中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案，满足不同行业的ICT服务需求。

凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，提炼"技术赋能"，将人工智能、扩增实境、大数据、物联网和其他尖端新兴技术，融合深度学习及智能数据分析技术，转化为"数据赋能"生成式AI+应用，重塑企业智能运营之旅。

中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的一站式ICT服务。全球化网络资源连接近170个服务据点、60多个SDWAN 网关；20个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候安全运营中心，服务遍布逾160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际认证（SD-WAN Ready、ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及专业在地服务能力，成为客户信赖的信息智能化服务供应商。请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多资讯。

传媒查询：

Catherine Yuen

中信国际电讯CPC

(852) 2170 7536

电邮：catherine.yuen@citictel-cpc.com

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network