Trio AI与和记电讯香港签署合作备忘录 共同拓展5G智慧机械人应用 赋能物管建筑及公共服务机构 迈向智慧城市新里程

Trio AI植根香港，是亚洲领先的AI基础设施服务供应商，拥有安全、先进且具规模的算力平台等AI基础设施，可提供安全稳定、具成本效益的 AI 基础设施、支援 AI 模型全流程应用及灵活的商业模式。展望未来高增长潜力，本公司与和记电讯香港计划共同拓展5G智慧机械人方案，期望赋能香港物业管理、建筑行业及公共服务机构，带来创新突破及提升营运效率，既可为本公司提供新的业务机遇，亦高度契合《2025年施政报告》提出促进AI在各行业的深度融合，成立「AI效能提升组」以推动政府部门革新增效的政策方向。
Trio AI Limited行政总裁钟伟强博士表示：「是次与和记电讯香港达成策略合作意向，标志着TrioAI在推动人工智能（AI）与5G技术深度融合及商用，迈出关键一步。此策略合作意向期望能充分整合双方在AI算力基础设施与5G流动通讯领域的核心优势，强强联手，共同开发及推广新一代智慧机械人解决方案，并率先聚焦于物业管理、建筑工程及公共服务等具高增长潜力的垂直市场，为客户提升营运效率与创新价值。我们预期，如有关合作得以落实，不仅能加速拓展集团在AI基础设施服务市场的应用场景深度与广度，更能显著强化我们于该领域的技术领导力与市场竞争壁垒，共同构建开放协作、互利共赢的科技生态体系，积极把握香港及区域数字经济发展的庞大机遇。」