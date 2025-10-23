Trio AI与和记电讯香港签署合作备忘录 共同拓展5G智慧机械人应用 赋能物管建筑及公共服务机构 迈向智慧城市新里程

香港, 2025年10月23日 - (亚太商訊) - 亚洲领先人工智能基础设施服务商Trio AI Limited（「Trio AI」或「本公司」）宣布，于「3Business Empower企业高峰会2025」与香港领先的数码营办商和记电讯（香港）有限公司（「和记电讯香港」）签署合作备忘录（「MOU」）。双方计划整合5G网络服务、AI及AIoT技术优势，共同开发及部署新一代智慧机械人解决方案，深度赋能物业管理、建筑工程及公共服务机构等智慧城市关键领域，驱动行业数码转型，提升新质生产力，以开拓前所未有的新机遇。

香港作为国际金融、贸易和科技创新中心，5G流动通讯技术凭借超高速、低时延及广泛连接等优势，配合人工智能（AI），有助提升物业管理的营运效率、建筑工程施工安全和质量效率，以及公共服务水平和回应速度。5G 融合AI 蕴藏着无限市场机遇，更能助力香港实现「AI产业化、产业AI化」的发展目标。

与和记电讯香港开展AI+5G策略合作

Trio AI植根香港，是亚洲领先的AI基础设施服务供应商，拥有安全、先进且具规模的算力平台等AI基础设施，可提供安全稳定、具成本效益的 AI 基础设施、支援 AI 模型全流程应用及灵活的商业模式。展望未来高增长潜力，本公司与和记电讯香港计划共同拓展5G智慧机械人方案，期望赋能香港物业管理、建筑行业及公共服务机构，带来创新突破及提升营运效率，既可为本公司提供新的业务机遇，亦高度契合《2025年施政报告》提出促进AI在各行业的深度融合，成立「AI效能提升组」以推动政府部门革新增效的政策方向。

根据签订之MOU，Trio AI与和记电讯香港计划携手为物业管理、建筑工程等行业及公共服务机构提供AI解决方案，推动创新及提升营运效率，赋能行业培育新质生产力。

MOU签署仪式于和记电讯香港主办的「3Business Empower企业高峰会2025」上举行，有关高峰会云集逾1,500位来自各行各业的企业决策者、合作伙伴、商界及科技巨头代表，为和记电讯香港年度盛事之一。

Trio AI 行政总裁钟伟强博士（左）与和记电讯香港企业市场高级副总裁麦纪欣（右）于专题讨论中探讨人形机械人如何加速香港企业数码化转型。Trio AI亦与和记电讯香港签署MOU，启动策略合作。

Trio AI Limited行政总裁钟伟强博士表示：「是次与和记电讯香港达成策略合作意向，标志着TrioAI在推动人工智能（AI）与5G技术深度融合及商用，迈出关键一步。此策略合作意向期望能充分整合双方在AI算力基础设施与5G流动通讯领域的核心优势，强强联手，共同开发及推广新一代智慧机械人解决方案，并率先聚焦于物业管理、建筑工程及公共服务等具高增长潜力的垂直市场，为客户提升营运效率与创新价值。我们预期，如有关合作得以落实，不仅能加速拓展集团在AI基础设施服务市场的应用场景深度与广度，更能显著强化我们于该领域的技术领导力与市场竞争壁垒，共同构建开放协作、互利共赢的科技生态体系，积极把握香港及区域数字经济发展的庞大机遇。」

展示多项先进技术方案，充分展现私有化AI独有安全性的前瞻思维与策略部署

与此同时，Trio AI于峰会上展出多项结合AI与物联网（IoT）的先进技术方案，包括配备高端多模态感应器的人型机械人及智能机械人电动车。这些创新成果不仅与与会者深度互动，更生动演示了其在复杂工作场景（如智能保安巡逻、实时监察与数据分析）中的高效应用潜能与实际价值，以及私有化AI的独有安全性，引发众多与会企业及潜在合作伙伴的热烈反响及积极商务接洽。

关于Trio AI Limited

亚洲领先人工智能（AI）基础设施服务供应商Trio AI持续丰富区内科技应用与生态系统，以推动香港发展成为国际创新科技中心为愿景，提供可靠、稳定和具成本效益的AI基础设施服务。公司致力于满足来自政府、各行业、大学和AI初创企业的需求，并提供客制化部署、按需付费及针对初创企业的GPU，确保具成本效益的解决方案能灵活应对不同的使用需求。公司总部设在香港，致力于服务整个亚洲，这个战略定位使我们能够高效支持各种客户和项目。

