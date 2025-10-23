Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, October 23, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Wednesday, 22 October 2025, 20:25 HKT/SGT
Share:

来源 Shoucheng Holdings
首程×万勋 全球首案"机器人全自动充电"商业化运营圆满收官

香港, 2025年10月22日 - (亚太商訊) - 夏末初秋，成都环贸 ICD 地下停车场见证了一场颠覆新能源汽车传统充电模式的科技盛宴--由首程控股与被投企业万勋科技连手打造的全国首个"自动充电机器人快闪体验站"历时 30 天后圆满收官。

本次活动基于万勋科技独有的"柔韧充"自动充电解决方案，不仅成功实现了跨品牌、跨车型、面向公众的普及化商用运营，更以千人、千车、百车型的真实服务，打造出业内首个单机高用量商业化案例，正式宣告机器人自动充电技术已具备全面市场化落地能力。

值得关注的是，活动圆满结束之际，国家发改委等部门同步发布《电动汽车充电设施服务能力"三年倍增"行动方案（2025-2027年）》，明确提出三年内公共充电设施数量与服务能力实现倍增，推动智慧化、网联化补能体系建设。该政策的出台，为自动充电等前沿技术的产业化应用提供了政策与市场的双重利好环境。

一、百车型、千车次背后的高成功率与高满意度

此次活动无限制面向公众开放，累计服务超过100款不同品牌与车型，涵盖私家车、营运车与出租车，共计近1300名用户、1200 车次。相较于此前业内展示的移动式手动充电机器人、内部示范站或单一品牌专用设备，本次可谓迄今为止自动充电单机商业化服务的最高用量与最复杂运营案例。

在环贸ICD地下停车场的复杂环境中，机器人于光线变化、氛围灯干扰及高温环境下稳定运作，最终以近乎100%的成功率、97% 的用户满意度圆满完成任务。这背后，正是万勋科技"柔韧充"技术体系的核心优势所在--基于全球首创 Pliabot(R)柔韧机器人技术所构建的"仿生柔韧臂+具身AI"柔韧具身智能架构，兼具强环境适应力、跨车型兼容性与显著的成本优势，彻底摆脱对高精度传感器的依赖，为商用部署提供稳定、安全、低成本的全新方案。

二、高粘性用户涌现：月内最多6次"回购"

活动期间，根据场站邀约与周边数据统计，近30%的被邀用户愿意主动注册体验。随着活动热度攀升，体验人数持续增长，甚至出现排队现象，部分用户自发多次前来体验，单月最高达6次"回购"。这一现象不仅体现出自动充电机器人的应用潜力，更说明消费者教育正在完成由"认知"向"需求"的转化。

在注册用户中，选择单次或多次体验包的付费用户比例达 52%；97% 的受访者对体验表示满意，其中 86% 评为"非常满意"，认为该服务在"无感操作、安全保障、价格亲民、车型兼容"等方面表现出色。社交媒体上，"像科幻电影走进现实""希望尽快推广到更多城市"等自发评价频繁出现，成为推动自动充电普及的最佳口碑样本。

三、品牌、流量、用户、收入"四丰收"

作为业内首例，本次活动成功探索出基于创新机器人服务的"体验经济+流量经济"新模式。其期间不仅带动场站订单量逆势增长，更透过社会化议题发酵、用户UGC传播与话题营销，实现了品牌、流量、用户与收入的多重突破。

在品牌层面，活动凭借"自动充电机器人快闪体验站"的创新形式，实现全网超千万级曝光，打破了传统场站的营销边界；在流量与收益层面，高净值与中高端车主的参与显著提升了场站形象与用户结构，创造了新增收入来源与业务增量。

四、政策红利迭加，开启智慧补能新时代

未来，随着智能停车系统的持续推广、《电动汽车充电设施服务能力"三年倍增"行动方案（2025-2027年）》的实施，以及Robotaxi、智能货运等高频应用场景的加速成熟，自动充电将成为智能交通体系的重要基础设施。

凭借首程控股在资金、科技生态与资产运营领域的综合优势，及万勋科技在柔韧具身智能技术上的创新突破，双方有望持续引领自动充电机器人的产业化进程，推动前沿科技真正转化为可持续的城市服务能力，助力中国机器人产业迈向高质量发展新阶段。



话题 Press release summary

部门 Enterprise IT, Funds & Equities, Venture Capital & PE, 数字, Artificial Intel [AI], Automation [IoT], FinTech
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Shoucheng Holdings
Oct 11, 2025 22:48 HKT/SGT
继北京之后 首程控股机器人体验店落地成都核心商圈 全国化布局启动 C端场景加速落地
Sept 2, 2025 10:22 HKT/SGT
首程控股半年报发布 重磅落子材料环节 机器人生态全产业链闭环成型
Sept 1, 2025 09:00 HKT/SGT
首程控股官宣成立机器人先进材料产业公司 完善以人形机器人为代表的全产业链生态布局
Aug 31, 2025 20:07 HKT/SGT
首程控股中期业绩亮眼：收入增速36% 资产融通同比增长69% 锚定机器人驱动的千亿新征程
Aug 28, 2025 20:15 HKT/SGT
首程携手阿尔特签署战略合作协议 共推"机器人+汽车"应用产业化落地
Aug 18, 2025 09:57 HKT/SGT
斩获12金14银11铜 摘得大满贯！首程控股多家被投企业闪耀世界人形机器人运动会
Aug 13, 2025 09:43 HKT/SGT
首程控股(0697.HK)抽取88位幸运观众现场观赛 深度参与世界人形机器人运动会
Aug 11, 2025 09:00 HKT/SGT
首批数据中心REITs上市首日双双涨停 首程控股再显产业资本实力
Aug 8, 2025 15:07 HKT/SGT
WRC 2025见证机器人落地加速 首程控股全产业链布局亮相
Aug 7, 2025 09:50 HKT/SGT
WRC 2025前瞻: 首程控股机器人生态阵容与创投分论坛将集中亮相
Aug 5, 2025 14:32 HKT/SGT
港股机器人板块升温 首程控股领跑前线
Aug 1, 2025 09:30 HKT/SGT
从黑马投资人到资本引领者 赵天旸领衔首程控股开启“丰收年”
July 31, 2025 16:40 HKT/SGT
连回超2000万股 首程控股用真金白银传递坚定信号
July 31, 2025 09:00 HKT/SGT
连续回购超2000万股 首程控股率先出手释出强信号
July 30, 2025 11:00 HKT/SGT
持续回购显信心 首程控股以实际行动提振市场预期
July 29, 2025 11:30 HKT/SGT
宇树冲刺IPO、机器人应用加速落地：首程控股双轮驱动兑现红利
更多新闻 >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       