阿曼在英国举办2025年阿曼投资论坛



倫敦, 2025年10月22日 - (亚太商讯) - 阿曼苏丹国财政部与外交部合作，在伦敦举办了2025年阿曼投资论坛，旨在深化两国间的金融、投资与经济合作。活动强调了阿曼与英国伙伴关系的战略重要性，以及战略咨询小组（SAG）的作用。该小组于2018年成立，作为两国协调投资、财政改革及经济多元化战略的制度性机制。 阿曼以本地区最强劲的财政状况之一进入今年的论坛。到2025年第二季度末，外商直接投资（FDI）达到788亿美元，比2024年增长12.8%。2025年上半年资金流入总额为88亿美元，反映出国际信心的持续上升。 阿曼官员在论坛开幕致辞中强调了该国在稳定公共财政与推动经济多元化方面取得的进展。政府严格的财政纪律使公共债务从2020年占国内生产总值（GDP）的68%锐减至2024年的34%，债务偿付成本较峰值下降逾12%。阿曼税务局主席兼阿曼战略咨询小组代表团团长Nasser Al Jashmi发表了题为《通往阿曼财政稳定之路》的演讲，阐述了在公共财政与债务管理方面实施的关键改革，这些改革增强了国家的财政韧性与全球信用地位。他表示：“阿曼与英国之间的历史关系是友谊与共同繁荣的支柱。本次论坛是两国在战略咨询小组（SAG）框架下稳固而持久伙伴关系的见证。英国目前是阿曼经济中最大的外国投资方，占外商直接投资总额的51.2%，这凸显了本论坛在促进两国投资增长及全球投资合作方面的重要意义。” 阿曼财政部秘书长兼国家财政可持续与金融部门发展计划（Estidamah）主管H.E. Mahmood Al Aweini阁下表示：“本次论坛展示了国际社会对阿曼经济与金融实力重拾信心的成果，吸引了多家领先的金融机构与投资基金参与。这一盛会是在公共财政改革取得重大成就之后举行的，阿曼在改革过程中成功实现了财政体系的关键发展里程碑，并将财政挑战转化为成功。英国过去、现在乃至未来，都是阿曼实现共同投资与经济利益的重要战略伙伴。随着我们迈向多元化、竞争力强且可持续的未来，我们期待继续巩固这一伙伴关系，推动两国共同繁荣。” 他指出：“公共债务与GDP之比已从2020年的68%下降至2024年的34%，债务偿付成本较2020年高峰水平下降逾12%。” 在首场专题讨论中，阿曼中央银行行长H.E. Ahmed Al Musalmi 阁下与H.E. Mahmood Al Aweini 阁下共同探讨了主题“促进增长融资：阿曼金融业改革”，重点介绍了加强金融与银行业的举措，以及债务工具在推动经济增长中的作用。 阿曼中央银行行长 H.E. Al Musalmi 阁下表示：“本次论坛标志着一个关键时刻——将阿曼与英国长达两个多世纪的伙伴关系，转化为推动韧性增长与多元化发展的制度化平台。阿曼位于亚洲、中东与非洲的交汇处，地理位置极具战略优势，可无缝通达超过25亿消费者市场，依托世界一流的港口、自由区与一体化供应链体系。我们共同的目标十分明确：扩大可投资机会、强化气候与供应链韧性，并创造高质量就业岗位——从而将阿曼打造为具有竞争力的区域枢纽，为两国带来持久的价值。” 阿曼投资局（OIA）投资副总裁 Mulham Al Jarf 在主题为“在全球背景下推进阿曼资本市场发展”的讨论中指出，自2021年OIA接管马斯喀特证券交易所以来，机构已推出多项举措，推动交易所实现了创纪录的增长与成交量。他补充说，OIA参与本次论坛，彰显了其战略合作伙伴地位，对吸引外资的贡献，以及作为全球投资者首选合作伙伴的角色。 本次论坛由苏哈尔国际银行（Sohar International Bank）与汇丰银行（HSBC）联合主办，汇聚了来自全球投资基金、金融机构及私营部门的高级代表，共同探讨跨境机遇与双边合作。同期会议还围绕财政创新、资本市场改革及公私合营投资机制展开讨论，这些议题均与《阿曼愿景2040》相契合。会议亦为即将于10月23日至24日在加的夫（Cardiff）举行的第十三届阿曼—英国战略咨询小组会议作准备，进一步巩固两国长期稳固的金融与经济伙伴关系。 联系信息

