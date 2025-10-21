贸易通与法大大签署战略合作协议 推动香港跨境合规电子签署解决方案

香港, 2025年10月21日 - (亚太商訊) - 香港数字服务领域代表企业贸易通电子贸易有限公司（"贸易通"）及全球电子签名产品与解决方案提供商Fadada Intelligence (Hong Kong) Limited（"法大大"）正式宣布双方达成战略合作。贸易通将作为法大大旗下全球签署平台 Nota Sign 在香港的独家经销商，聚焦香港客户需求，共同推动电子签服务在港落地。此外，双方将基于贸易通 T + 数字平台开展系统集成合作，进一步解决企业及个人跨境文档签署的效率与合规痛点。

此次合作从两大核心维度释放价值：一方面，Nota Sign 通过整合贸易通的可信数字身份-iD-One（个人用户）和 iCorp-One（企业用户）（由贸易通全资附属公司、香港唯一获认可的商营核证机关-电子核证服务有限公司签发认可证书支持）及远程签名能力，进一步强化Nota Sign产品在香港及境外市场的合规性与安全性，切实保障客户签约无忧；另一方面，双方将基于 T+ 平台的深度对接优化文档"发起-签署-管理"全流程，让全球企业无需额外搭建技术架构，即可接入更便捷的跨境电子签体验。

法大大深耕电子签名领域十余年，服务包括 Microsoft、DELL、SAP、AIRBUS、FedEx、DHL 在内的知名企业，客户遍布互联网、金融、制造、物流、医药医疗等行业。Nota Sign 全球签平台广泛适配人事管理、供应链协作、跨境交易、知识产权授权、金融服务、医药合作等多元场景：在全球法律合规保障上，平台适配 eIDAS、ESIGN、ETO 等多个国家 / 地区法律框架，支持全球主流 CA 机构认证与本地化身份核验，适配全球超 100 个国家及地区的法规要求；在全球数据安全治理层面，符合欧盟 GDPR、香港《个人资料（私隐）条例》（PDPO）等数据法规要求，覆盖数据采集、传输和存储全流程，通过区域化数据存储确保数据主权与安全；同时还提供多级合规可信签署能力，支持 SES、SES + eKYC、AES 和 QES，满足不同风险偏好的签署场景。

贸易通执行董事及行政总裁袁民忠先生S.B.S.表示："此次与法大大合作是推动跨境电子文件互换的重要里程碑。随着香港持续发挥超级联系人和超级增值人的角色，贸易通亦以协助企业'出海'与'入华'为己任，积极响应这一使命。"

法大大创始人兼首席执行官黄翔先生表示："我们期待与贸易通携手，联动大湾区资源，不仅为香港企业提供更优质的数字签约服务，更为香港打造法律科技示范高地贡献一份力，推动香港企业共享全球合规、安全、高效、智能的法律科技服务。"

此次合作彰显了双方的共同愿景：依托 Nota Sign 全球签的产品优势与贸易通的本地可信数字身份及核证能力，推动跨境数字签约创新实践、强化企业全球合规管理能力，切实满足香港及区域内企业对安全合规、适配性强的跨境数字解决方案日益增长的需求。

从左到右：法大大创始人兼首席执行官黄翔先生、贸易通执行董事兼行政总裁袁民忠先生S.B.S.

从左到右：贸易通执行董事兼营运总监郑俊聪先生、贸易通执行董事兼行政总裁袁民忠先生S.B.S.、法大大创始人兼首席执行官黄翔先生、法大大高级副总裁兼首席运营官林希婧女士

有关贸易通电子贸易有限公司

贸易通（股份代号：536）于1988 年成立并于2005 年上市，是香港高效数码化的先驱者。自1997年以来，公司成功为香港数以万计的机构带来电子方案的优势。贸易通于香港开创多项崭新商业科技应用，包括电子数据联通、数码证书、生物认证及仓库自动化。除了提供供应链、身份管理和支付科技解决方案的专业知识之外，公司亦在企业对香港特区政府的合规文档市场具有领导地位。贸易通的客户遍及各行各业，赢得政府、跨国公司和中小企业的信任，与本地寻求借助高效数码 化得益的机构合作无间。

更多关于贸易通详情，请浏览http://www.tradelink.com.hk。

有关Fadada Intelligence (Hong Kong) Limited

法大大深耕电子签名领域十余年，服务全球超10万家企业客户，覆盖互联网、金融、制造、消费、物流运输、地产建筑、医药医疗、人力资源、政务、公共服务等各行各业。Nota Sign全球签是法大大推出的全球化电子签平台，严格遵循全球主流国家与地区的电子签名、数据安全与隐私保护相关法律法规，适配全球超100个国家及地区的法规要求。法大大致力搭建覆盖全球的可信电子签约网络，为全球企业及个人提供可靠、智能和便捷的电子签名服务。

更多关于Nota Sign详情，请浏览 https://www.notasign.com/zh-HK。

