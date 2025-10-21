战略视野：颖通控股（6883.HK）引入皇室香氛Trudon 强强联手抢占中国"嗅觉经济"制高点

香港, 2025年10月21日 - (亚太商訊) - 真正的行业领导者，总能于巨变中洞察新机。中国领先的全渠道香氛与美妆集团——颖通控股（06883.HK），秉持前瞻战略眼光，引入拥有近四百年皇室传承的法国奢侈香氛品牌Cire Trudon（Trudon），并成为其在中国内地、香港及澳门的独家代理，全面拓展其于大中华市场的布局。随着"情绪消费"浪潮兴起，现代消费者对香氛产品在情感疗愈和生活仪式感上的需求愈加明显，高端家居香氛正逐渐成为都市精英表达自我、提升幸福感的重要载体。此举不仅巩固颖通于亚洲高端市场的领导地位，更精准切入中国"嗅觉经济"的黄金赛道，为品牌组合注入新元素与长远价值。

精准布局：数据背后的结构性红利

颖通在消费周期波动之际选择逆势强化高端布局，并非偶然。据Frost & Sullivan及德勤预测，中国香氛市场将于2028年达477亿元人民币，其中家居香氛类别的年复合增长率高达18.1%，成为少数持续增长的高端板块。

在消费结构重塑下，越来越多消费者愿为能彰显品味与品质的"小奢侈时刻"买单。Trudon凭借悠久皇室血统与工艺传承，正是这场"情感消费"浪潮的代表。而颖通的先机入局，展示其对市场脉动的敏锐洞察与精准判断。

强强联手：顶级品牌遇上顶级渠道

Trudon作为法国历史最悠久的香氛品牌，自1643年起便为法国皇室御用，其品牌价值早已深入全球奢侈品文化版图。其渠道覆盖巴黎、伦敦、纽约等世界级商圈，并进驻Le Bon Marché、Harrods、Net‑a‑Porter及SSENSE等高端零售体系。在中国大陆，Trudon进驻北京SKP、上海连卡佛等顶级百货与商场，同时登陆天猫国际、小红书等主流线上平台；在香港，则于连卡佛等精选百货与买手店均有陈列，品牌影响力遍及大中华核心高端消费圈层。

Trudon选择颖通，不仅因后者具备领先的全渠道布局，更因颖通四十余年对中国市场的深刻理解与品牌精准运营能力。集团网络覆盖超过400座城市与8,000个销售终端，完美实现从线上到线下的立体渗透。这场"顶级品牌 × 顶级渠道"的强强联盟，成为Trudon在华成功的关键，也是颖通核心竞争力的最佳体现——能引进顶级品牌，更能让品牌成功落地、实现增值。

资本肯定：国际机构高度认可

颖通的战略节奏亦获得资本市场的权威肯定。里昂证券最新报告将颖通列为"首选股"，指出颖通凭借聚焦高端市场与品牌协作策略，展现出卓越的经营韧性与超预期的盈利潜力。这份认可，进一步印证了颖通透过品牌升级与盈利结构优化所释放的长期价值。

展望未来：共创香氛新纪元

颖通控股已规划于2026年在香港开设首家香氛体验旗舰店，打造融合艺术、文化与生活的沉浸式品牌地标。Trudon将藉此成为大中华区见证欧式香氛艺术的核心舞台，同时带动集团旗下品牌的整体曝光与品牌资产升级。

颖通与Trudon的合作，象征两大行业巨擘的同频共振，开启亚洲奢侈香氛市场的新篇章。在中国"嗅觉经济"快速崛起的浪潮中，颖通凭借稳健基础与卓越战略执行力，正迈向更具国际影响力的未来。对投资者而言，这场联手不仅是一段品牌故事，更是一个正在形成的增长奇迹。

