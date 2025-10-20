一邦联手广州数据交易所推出"香港数据高层次人才研修班"

香港, 2025年10月20日 - (亚太商訊) - 随着粤港澳大湾区数字经济规模预计于2025年突破8.5万亿元人民币，数据产业迎来爆发式增长的同时，正面临近3000万的人才缺口，其中数据合规、资产管理等专业服务人员需求尤为迫切。为响应市场对高层次数据专业人才的需求，由香港特别行政区政府支持成立的独立非营利仲裁调解机构一邦国际网上仲调中心（ "一邦"） 与广州数据交易所联合策划"香港数据高层次人才研修班"，旨在培育具备跨境视野与实战能力的数据人才，助力香港专业服务界全面对接大湾区数据产业生态。

把握时代机遇：香港专业人才融入数据经济核心

国家数据局在《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024-2026年）》中明确支持港澳专业人才深度参与数据产业发展，为香港融入国家数字发展大局提供坚实政策基础。当前，粤港澳大湾区数字经济发展迅猛，数据产业达到万亿级别。然而，数据合规、资产管理与跨境应用等领域的专业人才严重短缺，或成为制约香港企业拓展大湾区业务的关键瓶颈。

一邦国际网上仲调中心主席苏绍聪博士表示："香港作为国际法律与金融枢纽，在数据治理与跨境合规领域具有独特优势。本次研修班不仅是技术培训，更是香港专业服务与大湾区数据产业生态的深度对接。我们期望通过系统性课程，协助学员了解数据经济及数据要素市场，为香港培育一批能够引领数字未来的高层次核心人才，进一步巩固香港在国际数据流通中的关键地位。"

课程亮点：理论与实战并重，培养实战型数据专才

本次研修班以"政策解读＋实战案例＋场景体验＋资质认证"为核心设计理念，聚焦数据资产化、合规治理与跨境应用三大范畴，通过创新的教学模式与权威认证体系，为学员提供全方位能力提升。

- 实用技能突破：涵盖数据资产识别、合规开发与产权登记、价值化与商业化应用、跨境流动及创新模式等关键领域，解决业界在认知与操作方面的难题。

- 政策机遇与资源对接：紧扣大湾区与国家数据政策导向，依托广州数据交易所的"数据人才生态圈"，连接内地与香港的实战资源。

- 实务为本的教学设计：特设"研讨与分享"环节，鼓励学员携带企业的实际问题，通过圆桌讨论与讲师及同行互动交流，实现"带着问题来，拿着方案走"的教学目标。

- 权威三重认证，考核通过者可获：

1. 一邦与广州数据交易所联合颁发的结业证书

2. 工信部人才交流中心颁发的"首席数据官（高级）"岗位能力评价证书（纳入IITC工信人才数据库，官网可查：https://pj.miitec.cn）

3. 广州数据交易所认证的"合规辅导师"证书

携手共创未来：共建数据人才培育新生态

此次合作标志着香港与大湾区在数据人才培育领域迈入全新阶段。本次研修班将于2025年11月6日在香港律政中心及11月7日在广州数据交易所分别举行，全程以普通话授课，专为有意拓展大湾区数据业务的香港专业人士量身打造。

报名详情：

- 早鸟价：HK$11,600（2025年10月29日前报名）

- 标准价：HK$13,600（2025年10月29日后）

- 策略合作伙伴优惠价：HK$10,600

一邦国际网上仲调中心署理行政总裁兼首席技术官梁振声先生强调："在数字经济时代，数据合规与治理已成为专业服务的核心竞争力。通过是次研修班，一邦不仅进一步强化其在法律科技与在线争议解决领域的创新领导力，更连接香港与大湾区数据要素市场。我们深信，这将有助于香港巩固其作为国际法律与创新中心的地位，为国家数字经济发展贡献香港智能与力量。"

报名方式

请扫描下列二维码进行报名。

如有查询，可联系以下人员：

张老师 training@ebram.org 13751812487 (微信同号，可咨询课程详情、报名流程等事宜)

关于一邦国际网上仲调中心

一邦国际网上仲调中心(一邦)是一家非营利机构，于2018 年获亚洲国际法律研究院、香港大律师公会及香港律师会支持而成立。旨在利用创新技术，提升香港的仲裁和调解服务水平，利用创新技术构建能力，满足正在迅速增长的跨境网上争议解决及交易服务需求，使香港成为法律科技中心和枢纽。一邦致力与国际组织和专业团体，包括亚太经合作组织(APEC)、东南亚国家联盟(ASEAN)、一带一路沿线国家及其他地区开展合作，为避免和解决国际商业争议作出贡献。

一邦通过包括区块链、人工智能、软件机械人和云端等最新技术，开发网上争议解决(ODR)平台及交易促成平台(DMP)；同时非常重视网络安全和信息私隐，保护平台内和相关信息的安全。

如需更多信息，请浏览机构官方网站、LinkedIn及官方微信公众号(一邦)。

