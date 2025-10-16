坦博尔递表港交所：业绩增长迅猛 全渠道布局抢占户外服饰黄金赛道



香港, 2025年10月16日 - (亚太商訊) - 随着国民健康意识觉醒与对户外生活的向往日益强烈，叠加面料科技、智能装备等技术革新赋能，休闲运动、远足、精致露营等户外场景加速融入日常生活，持续驱动中国户外运动产业迈入蓬勃发展新阶段。 在此背景之下，为牢牢把握市场机遇，进一步夯实综合竞争实力，近日，中国领先的专业户外服饰品牌 —— 坦博尔集团股份有限公司（"坦博尔" 或 "公司"）正式向港交所递交 A1 上市申请表，迈出赴港 IPO 关键一步。 坚守卓越产品品质 筑起坚实可靠屏障 坦博尔是中国领先的专业户外服饰品牌，公司以工匠精神为核心，秉持匠心 26 年，始终坚守 "慢工出细活" 的初心，在每一道工序中精雕细琢，为消费者的每一次户外探索，筑起坚实可靠的守护屏障。今年 9 月，坦博尔被《界面新闻》评为 2025 年度户外运动品牌 "安心奖"。 优秀的产品品质是坦博尔持续成长的基石。公司通过精心甄选的优质面料、功能与设计无缝融合的先进技术，以及全面聚焦于提供卓越的消费者体验。 在面料选择上，坦博尔优先采用高性能面料，所选面料兼具更优防护性、亲肤舒适度与持久耐用性。这不仅能显著提升产品质量与使用寿命，更可确保产品在极端天气、严苛环境下依旧保持稳定性能，为消费者提供全天候可靠防护。例如，公司超 90% 的产品采用锦纶面料，相比涤纶，其吸湿性、透气性、耐磨性及低温韧性均更胜一筹。在羽绒材料的挑选上，公司同样严格把关，优选轻质高蓬松度羽绒，可在不增加填充量的前提下，最大化发挥保温效果。 在技术层面，坦博尔将创新技术深度融入产品研发，例如应用防水透气膜、人体工学支撑等功能，有效提升产品的实用性与穿着舒适度。同时，公司始终坚持技术革新与工艺优化并重，不断调整产品功能以适配多元化场景需求。 不仅如此，坦博尔在整个供应链中实施严格的质量控制，采用贯穿产品全生命周期的闭环质量管理体系，确保产品质量始终如一。正是这种对产品品质的执着坚守，以及对先进技术的持续探索，让坦博尔成功筑起独特的差异化竞争优势，为品牌的可持续发展奠定了更为坚实的基础。 产品矩阵丰富全渠道销售网络 强化品牌影响力与增长动能 依托强劲的综合实力与深厚的技术积淀，坦博尔构建起覆盖全场景的产品矩阵。目前，公司已开发出覆盖滑雪、登山、徒步等多元自然环境运动，以及郊游、公园休闲和通勤等城市场景的完整产品体系。产品组合涵盖专业户外服饰，主要包括专业羽绒服、硬壳服饰及软壳服饰，全方位满足消费者户外生活需求。 于过往业绩记录期间，坦博尔拥有三大产品系列 —— 顶尖户外系列、运动户外系列与城市轻户外系列，各系列旨在满足不同穿着场景的需求。截至 2025 年 6 月 30 日，公司产品体系的 SKU数量为 687 个，充分覆盖不同场景下的消费需求。 在品牌建设与营销方面，坦博尔聚焦目标群体的心理需求制定精准的品牌建设策略，同时结合覆盖全场景的全渠道销售网络，不仅塑造了差异化的品牌认知，更将公司持久的品牌影响力与深厚的消费者认知转化为持续的销售增长。 坦博尔的品牌理念紧扣消费者核心需求，既满足大众通过户外探索寻求内心平衡的渴望，也传递快节奏生活中的环保意识，并将这一理念融入品牌形象建设。在合作层面，公司联动亿角鲸海洋研究中心赞助极地探索项目，与中国四家知名滑雪场打造沉浸式产品体验，还携手奥地利单板滑雪国家队、中国国家北欧两项队，为其提供比赛服与训练服；在传播层面，品牌相关抖音视频观看量超 20 亿次，成功将品牌精神转化为共享价值，构建起独特且持久的品牌认可度。 与此同时，坦博尔围绕品牌理念搭建全渠道销售网络，将沉浸式线下体验与无缝线上服务深度融合，确保消费者在所有触点都能获得一致且鲜活的体验。线下布局方面，自成立以来，公司通过自营门店与分销商门店逐步拓展营销布局，截至 2025 年 6 月 30 日，已设有 568 家常设门店。同时，公司还创新打造 "高山美学" 体验店，以场景化陈列升级消费体验 —— 其中，受青州山水与户外文化遗产启发打造的第六代户外概念旗舰店，更斩获美国缪斯设计奖。在过往业绩记录期间，公司持续优化门店网络，优先选择进驻高端购物中心，聚焦高流量高端商圈，进一步强化市场影响力与可持续增长动能。 线上渠道布局方面，坦博尔持续加大对线上渠道的投入：一方面，通过官方旗舰店与主流电商平台店铺矩阵巩固品牌影响力；另一方面，在杭州、青州自建两大直播中心，组建超 100 人的专业团队保障运营；同时，精选 MCN 机构与 KOL深化合作，以数字化联动加速品牌传播与销售转化，成为业务增长的关键驱动力。数据显示，2022 年、2023 年、2024 年及截至 2025 年 6 月 30 日止六个月，公司线上渠道收入占比分别达 30.9%、34.1%、48.1% 及 52.7%，线上业务增幅显著。 业绩快速增长 未来成长空间十分广阔 得益于对全渠道销售网络的精准布局以及品牌影响力的持续沉淀，坦博尔近年来业绩实现持续增长态势，展现出强劲的发展韧性。据招股书披露，2022 年至 2024 年，公司总营收从人民币 732.4百万元稳步攀升至人民币 1302.5百万元，期间营收规模近乎翻倍，成长动能远超行业平均水平。进入 2025 年，公司业绩增长势头进一步提速，上半年实现收入人民币 657.9百万元，同比激增 85.0%，充分印证了市场对其产品与品牌的高度认可。 在营收规模持续扩张的同时，坦博尔亦保持着优异的盈利水平。2022 年至 2024 年，公司毛利从人民币 367.9 百万元跃升至人民币 715.1 百万元，各年度毛利率分别为 50.2%、56.5%、54.9%；2025 年上半年毛利率亦维持在 54.2% 的高位，彰显其出色的成本控制能力与产品溢价实力。 展望未来，随着公司整合营销策略、精准把控品牌建设方向，叠加高毛利新品的持续上线，公司产品结构将进一步向高盈利区间倾斜，利润弹性有望进入快速释放阶段，为盈利能力的进一步提升注入强劲动力。 从行业发展趋势来看，随着国民户外生活方式的普及以及消费者对专业户外服饰功能性需求的提升，中国专业户外服饰行业正迎来高速发展的黄金期。根据灼识咨询的数据，中国专业户外服饰行业市场规模由 2019 年的人民币 688 亿元增长至 2024 年的人民币 1319 亿元，复合年增长率为 13.9%；预计 2029 年将达到人民币 2871 亿元，2024 年至 2029 年的复合年增长率为 16.8%，行业发展空间十分广阔。 站在行业高速发展的风口，坦博尔凭借其在品牌建设、产品创新、质量控制、全渠道销售网络等方面的卓越表现，成功在激烈的市场竞争中脱颖而出。未来，公司将持续加大研发投入，坚持高品质定位，同时强化精准驱动的品牌建设，加强供应链与数字化建设。此外，公司还将不断丰富产品组合、拓展品牌矩阵，并以战略并购为抓手推进全球化布局，通过多轮驱动推动公司发展再上新台阶。



