Owkin 推出 K Pro：首个由生物推理模型驱动的生物制药智能 AI 协作助手

巴黎, 2025年10月16日 - (亚太商讯) - Owkin 今日宣布推出 K Pro，这是一款将先进的智能体式 AI 引入生物医学研究和药物开发的协作助手。K Pro 帮助制药公司和生物科技企业在研发管线的各个阶段做出更明智的决策，提高临床成功率，并以足够快的速度提供可用于决策的数据驱动型生物学洞察，从而改变项目的研发进程。

基于 Owkin 十年来的人工智能创新，并与领先的学术和行业合作伙伴密切合作，K Pro 是一款以科学家为核心的协作助手，研究人员和管理层均可使用。通过自然语言交互，用户可以提出复杂的生物学问题，并获得可操作、具有临床相关性的答案，将零散的工作流程整合为以洞察为驱动的研究体验。

K Pro 的核心集成了 Owkin Zero，这是一款经过精调的生物学大型语言模型（LLM），其生物推理性能优于其他领先的 LLM（请阅读完整论文）。利用高质量的多模态生物医学数据集，K Pro 为研究人员提供了访问业内最深度、经过策划、可直接用于 AI 的多模态肿瘤学数据集之一（包括 MOSAIC）。生物制药和学术客户可以安全地上传其专有数据集，以利用 K Pro 的先进 AI 推理和数据分析能力。

Owkin 联合创始人兼首席执行官 Thomas Clozel 医学博士表示：“K Pro 让我们更接近能够随着生物学复杂性而进化的智能。通过将先进的生物推理与智能体式协作架构相结合，它代表着我们迈向实现‘生物人工超级智能（BASI）’使命的关键一步——这种 AI 能够在超越人类能力的层面上建模和设计生物系统，从而更快速地为患者带来变革性疗法。”

K Pro 已经使内部药物靶点识别的速度提升了 70%（从超过 12 个月缩短至 3 个月）；在数小时内建立了可用于 IND 申报的资产定位策略，而传统分析通常需耗时数月；并在一天内撰写了一篇专家综述，随后发表于同行评审的科学期刊。

生物科技公司 Micregen 的董事总经理 Ben Mellows 使用 Owkin K 制定了他的投资者陈述，并分享了他的体验：“我们希望能向投资者清晰展示我们的产品推介。这个过程通常需要与所有专家花上数周时间反复打磨，但 Owkin K 帮了大忙。它整合了我们提供的全部信息，展示了我们的再生干细胞衍生平台和产品如何对医疗保健产生重大影响，并为来自不同背景的投资者提供了清晰且量身定制的故事。文献资料量极其庞大。我认为，如果没有 Owkin K 在短短几次工作会议中所实现的处理规模，要完成这样的任务几乎是不可能的。”

Owkin 的人工智能已为制药客户带来了成果，包括：通过识别高风险联合治疗人群，避免第二阶段临床试验的徒劳；发现新的多模态疾病内型；以及通过确定合适的患者群体以指导入组和识别新的肿瘤学靶点，将临床试验周期缩短三年（35%）。

关于 Owkin：

Owkin 是一家致力于破解生物学复杂性的人工智能公司。它正通过结合强大的生物学大型语言模型、多模态患者数据和智能体式软件，构建首个“生物超级智能”（BASI）。该系统的核心是 Owkin K——一款 AI 协作助手，以及其基于生物学精调的新型大型语言模型 Owkin Zero，供研究人员、临床医生和药物研发人员使用，以更深入地理解生物学、验证科学假设，并更快速地提供更优的诊断与治疗方案。

关于《生物制药行业智能体式 AI 现状报告》：

为确保 K Pro 能够应对制药行业面临的现实挑战，Owkin 与 STAT Brand Studio 合作发布了《国家现状报告》（可在此阅读完整报告），调查了 200 多位制药高管。近一半的受访者认为，克服数据挑战是智能体式 AI 能够带来最大价值的领域。早期药物发现、临床试验优化和转化研究也被列为首要任务，凸显了业界对能够将复杂生物医学数据转化为可操作洞察的智能体式 AI 解决方案的迫切需求。

