GA-ASI 与韩华正式签署协议，将共同生产“灰鹰(R) 短距起降”（Gray Eagle(R) STOL）无人机系统（UAS）

圣地亚哥, 2025年10月15日 - (亚太商讯) - 通用原子航空系统公司（GA-ASI）与韩国行业领军企业韩华宇航于10月14日签署协议，将合作开发“灰鹰® 短距起降”（Gray Eagle® STOL，简称 GE STOL）无人机系统（UAS）。这项具有里程碑意义的协议标志着美韩防务合作进入新阶段，合作范围超越了传统的同盟架构，旨在提供下一代无需跑道的无人机解决方案，以应对不断变化的任务需求，并为指挥官提供更大的作战灵活性。

这项交易标志着 GA-ASI 与韩华之间联合开发与联合生产计划的启动，相关工作将立即展开。GE STOL 将面向全球客户销售，包括韩国国防部及美国国防部。

根据协议，双方将共同设计并制造具备量产代表性的 GE STOL 无人机。首飞预计于 2027 年进行，首批交付计划在 2028 年完成。目前，由 GA-ASI 资金支持的原型机已成功试飞，显示出该项目从研发到交付的快速推进能力。凭借值得信赖的“灰鹰”系列基础与前瞻性投资，该合作伙伴关系将以最低风险、最快速度实现作战能力部署。GA-ASI 与韩华宇航将在设计阶段保持密切合作，并在韩国建立生产设施，用于 GE STOL 的总装与制造工作；GA-ASI 将负责最终系统集成。同时，GA-ASI 将继续在圣迭戈生产其其他“灰鹰”型号。

“GA-ASI 与韩华承诺将持续投资这一项目，并在韩国建立研发与生产能力。”GA-ASI 总裁大卫·R·亚历山大（David R. Alexander）表示，“我们将充分利用两家公司各自的专业优势，迅速将 Gray Eagle STOL 推向全球市场。”

Gray Eagle STOL 是同级别中唯一具备真正跑道独立性的中空长航时无人机系统（UAS），可在半硬化地面起降，包括土路、空旷场地、沙滩和停车场等。

这种独特能力极大拓展了其作战部署的灵活性，使其能够执行多任务作战，包括侦察、监视与目标获取（RSTA）、反无人机作战，以及与载人机协同作战（MUM-T）等任务，同时利用 GE STOL 的模块化开放系统架构实现更高的作战适应性。

在使用名为 Mojave 的 GE STOL 验证机过程中，GA-ASI 创下了多项航空史上的“首次”纪录。其中包括 2024 年的一次演示——GA-ASI 与韩华 合作，将 Mojave 从韩国海军两栖攻击舰 独岛号（ROKS Dokdo, LPH-6111） 上成功起飞，当时该舰正在韩国浦项外海航行。此外，Mojave 还于 2023 年英国航空母舰 威尔士亲王号（HMS Prince of Wales）上完成了起降测试，2024 年在美国亚利桑那州 尤马试验场（Yuma Proving Ground） 进行了实弹射击测试，并于 2023 年完成了土质跑道起降测试。这些成果突显了 GA-ASI 在“跑道独立性”和“作战灵活性”方面的重大技术突破。

该项目是韩华在其无人机（UAS）业务领域战略投资计划的一部分。此项承诺与 GA-ASI 在无人机领域的持续投入相结合，体现了两家公司“超前于客户需求进行投资”的战略方针。通过国际成本分摊机制，双方能够有效降低风险及全生命周期成本，从而确保在韩国及全球范围内按时交付新一代无人机解决方案。

韩华宇航总裁兼首席执行官 Jae-il Son 表示：“在韩国与美国联合生产 GE STOL 不仅将创造大量就业机会，还将帮助韩华在相关领域吸引并培养专业人才，推动韩国国内无人机产业生态的发展。凭借我们覆盖战斗机发动机、雷达与航空电子设备等领域的综合实力，韩华正迈向成为一家能够从设计、生产到维护全流程执行的综合性无人机公司。”

GA-ASI 与韩华携手，正共同打造一款低风险、资金支持充足、以创新为驱动的无人机解决方案，为各国指挥官提供更快、更经济且前所未有的灵活作战能力。

关于 GA-ASI

通用原子航空系统公司（General Atomics Aeronautical Systems, Inc.，GA-ASI）是全球领先的无人航空系统（UAS）制造商。GA-ASI 的 Predator® 系列无人机已累计超过 900 万飞行小时，并在过去 30 年内持续服役，旗下机型包括 MQ-9A Reaper®、MQ-1C Gray Eagle® 25M、MQ-20 Avenger® 以及 MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®。公司致力于提供长航时、多任务解决方案，以实现持续的态势感知与快速打击能力。

欲了解更多信息，请访问 www.ga-asi.com。

Avenger、EagleEye、Grey Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 是 General Atomics Aeronautical Systems, Inc. 在美国和/或其他国家注册的商标。

联系方式

GA-ASI 媒体关系

asi-mediarelations@ga-asi.com

(858) 524-8101

来源: General Atomics

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network