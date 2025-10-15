中信国际电讯CPC强化智赋云网安 智链未来 跨越AI+安全

香港, 2025年10月15日 - (亚太商訊) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯CPC」) 致力于创新发展，实现数据赋能新模式，推动技术与数据双轨发展。中信国际电讯CPC进一步延续AI+创新理念，推出自主研发的「SIEM-MiiND星智神盾」- 数智化安全信息与事件管理平台，利用大数据与智能化技术跃升安全运营中心（AI SOC）整体效能，跨越AI+ 安全，构筑智链未来的数智新纪元。

中信国际电讯CPC携手AI+生态伙伴构筑

智链未来 跨越AI+安全

中信国际电讯 CPC 行政总裁黄政华先生表示：「我们致力成为企业国际化、智能化发展的高质量合作伙伴，推动AI SOC成为企业信息安全保护的理想选择。最新推出的数智化核心技术「SIEM-MiiND星智神盾」正是迈向这愿景的重要一步, 不仅跃升AI SOC运营，强化信息安全框架，夯实了创新研发团队对大数据、AI技术及应用场景的落地能力，更彰显我们在AI浪潮下对网络安全变革创新的坚定承诺。凭借智链全球的市场策略, 我们将持续投入并致力运用高质量"智赋云网安"服务，助力企业在瞬息万变的安全环境中保持竞争力, 并在国际市场上赢得先机。」

数智化核心「SIEM-MiiND 星智神盾」全新启动, AI SOC营运能力跃升

SIEM-MiiND星智神盾提升网络安全数智化格局

中信国际电讯CPC的前瞻性创新发展策略「ICT-MiiND」将创新技术、算法算力和大数据等元素，全栈紧密融合到ICT服务平台，实现智赋云网安综合解决方案。其信息安全及创新研发团队延续智能创新（Innovation）与智慧思维(Intelligence)理念，自建及自主运营全新的SIEM-MiiND 星智神盾安全信息和事件管理平台(SIEM)，强化网络威胁资讯分析速度、精准度和威胁事件响应能力。

SIEM-MiiND星智神盾提升网络安全数智化格局

SIEM-MiiND 星智神盾核心能力:

- 更快取得数据分析结果: 通过中信国际电讯CPC自建的安全分析大语言模型(LLM), 快速检索与分析海量日志数据，智能化提升SOC团队的工作效率。

- 更安全的数据处理: 企业数据传输至中信国际电讯CPC自建及管理的7x24安全运营中心和自管的LLM，进行关联及分析，以确保客户数据的安全性。

- 更精准的安全事件监测: 通过详尽及针对不同客户实际安全需要的「提示词工程」(Prompt Engineering), 调动大模型在各行业场景的威胁分析能力、精准识别和响应威胁事件，减轻警报疲劳。

- 更可控的安全围栏:闭环式防御体系，从输入检查、意图识别、输出审核到敏感信息过滤，实现"事前阻断、事中引导、事后审查"的全流程防护，并防止敏感资料泄露与不当回应输出至LLM外。

- 更全面的通报渠道: 一站式多渠道平台融合电邮、电话、人工智能(AI)语音提醒的即时预报，以及微信和WhatsApp的即时通讯，助客户更及时掌握安全状况。

赋能AI SOC智能运营 重塑未来安全防护模式

以创新不断的AI技术对应AI带来不断迭代的数据及安全新风险。全新SIEM-MiiND星智神盾是AI SOC的核心技术智慧引擎，赋能数智化安全营运, 深度融合AI技术与大数据模型，小场景应用，以智能化综合信息调查系统收集数据，优化SOC 专家风险及威胁分析流程，缩短检测与响应时间，提高风险管理精准度和预报效率，减轻企业警报疲劳。中信国际电讯CPC旗舰信息安全解决方案TrustCSI(TM) 3.0 云网神盾结合高质量AI SOC平台, 实现「识别、预测、保护、侦测、响应及恢复」的综合智能安全防护, 重塑未来网络安全模式，守护企业免受网络攻击。

SIEM-MiiND通过以下功能实现AI SOC的智能安全运营：

- 增强检测能力: 主动进行漏洞及潜在妥协指标（IOC）的初步分析，以降低对企业网络的威胁。

- 优化规则集: 通过AI技术，根据客户的历史资料和新的攻击情景，调整侦测阈值，并就新增设备的日志数据持续创建新规则集，为客户量身定制和微调规则集。

- 提升响应能力: AI SOC通过对SIEM-MiiND所收集的威胁数据进行AI辅助分析，构建了智能化的安全事件检测机制，大大缩短故障排查时间，在发出初步警报邮件后，结合安全事件的复杂程度，可较以往快高达75%時間提供进一步细化的安全建议，并通过AI驱动的安全协调、自动化和响应(SOAR) 程序实现秒级安全回应。

- 智能问答助手: 为企业提供7x24热线以外的提问渠道，在安全认证登入机制下，企业可及时通过线上线下了解安全事件状况及整体安全级别。智能问答助手能精准分析客户问题，进一步对应需求，高效获取相关资讯，提供有效解答及精准反馈。此功能计划于2026年初推出。

- 简单易用的安全事件仪表板: 全面可视化界面，集中展示各类安全指针和统计报表，便于企业全面掌握网络安全态势。

中信国际电讯 CPC产品及数智发展部副总裁黄志强先生表示：「SIEM-MiiND 星智神盾是全新的安全信息和事件管理解决方案, 通过AI技术，提升实时威胁检测和自动化事件响应功能。结合中信国际电讯 CPC二十多年的行业经验、多项算法与应用专利、深耕人工智能技术及实践能力，打造出综合且高效的人工智能安全运营中心（AI SOC）。SIEM-MiiND 不仅符合当前的安全需求，更具备未来扩展性，为企业提供具成本效益且强大的安全防护。配合企业于不同区域市场的独特需求，SIEM-MiiND 同步完善了AI SOC的安全治理, 提升整体合规水平。一系列的智能解决方案不但帮助企业简化安全运营、降低风险，更提升全球竞争力。」

智链未来AI融合云网安的创新应用

智链未来 AI 融合云网安的创新应用

中信国际电讯 CPC提供一站式智赋云网安服务底座, 以面向未来的AI SOC智赋千行百业, 推动智能安全升级, 与企业携手步入安全、高效的数字智能新纪元。AI SOC结合中信国际电讯CPC创新研发团队所开发的一系列智能创新方案及安全应用, 助力企业以更低成本、更高效率应对复杂的网络安全挑战，亦完善AI SOC的安全治理, 提升整体合规水准。荣获多个国际及业界奖项的AI创新及安全方案, AI Pentest 渗透测试, AI Databank 智数库 及 Workflow+ 已有多个成功的客户案例，落地应用涉及金融企业、跨国企业及科技创新机构等、彰显中信国际电讯 CPC解决方案的价值。

中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT(TM)专用网络服务、TrustCSI(TM)信息安全解决方案、DataHOUSE(TM)全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD(TM)云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案，满足不同行业的ICT服务需求。

凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，提炼"技术赋能"，将人工智能、扩增实境、大数据、物联网和其他尖端新兴技术，融合深度学习及智能数据分析技术，转化为"数据赋能"生成式AI+应用，重塑企业智能营运之旅。

中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的一站式ICT服务。全球化网络资源连接近170个服务据点、60多个SDWAN 网关；20个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候安全运营中心，服务遍布逾160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际认证（SD-WAN Ready、ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及专业在地服务能力，成为客户信赖的信息智能化服务供应商。请浏览www.citictel-cpc.com 获取更多资讯。

传媒查询：

Catherine Yuen

中信国际电讯CPC

(852) 2170 7536

电邮：catherine.yuen@citictel-cpc.com

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network