赛力斯通过港交所聆讯：即将成为首家「A+H」豪华新能源车企

香港, 2025年10月15日 - (亚太商訊) - 10月13日，赛力斯集团股份有限公司(「赛力斯」或「公司」)成功通过港交所聆讯，拟赴港IPO，若进展顺利，公司将成为港股市场首家「A+H」豪华新能源车企，开启资本市场新征程。

问界全系产品

据悉，赛力斯是以新能源汽车为核心业务的技术科技型企业，主要业务涉及新能源汽车及核心三电等产品的研发、制造、销售及服务。截至目前，公司已经成功推出问界M5、问界M7、问界M8和问界M9四款车型。

凭借硬核的产品力，赛力斯的销量高速增长，数据显示，公司新能源汽车2025年9月销量44,678辆，同比增长19.44%，今年1-9月累计销量达304,629辆，整体增长势头稳健。其中，问界M9全系累计交付突破24万辆，持续稳居50万元级市场销量冠军，今年4月新上市的问界M8也表现强劲，累计交付突破10万辆，稳坐40万元级市场销量榜首，进一步夯实了该品牌的领先地位。

问界M8

财务方面，近年来赛力斯业绩显著增长，收入由2023年的人民币358亿元增加至2024年的人民币1,451亿元，同比增长305.5%；2024年及截至2025年6月30日止六个月，公司录得母净利润分别为人民币59亿元及人民币29亿元，成功实现盈利。根据弗若斯特沙利文报告，公司是全球第四家实现盈利的新能源车企。

此次通过港交所聆讯，无疑是赛力斯发展进程中的关键一步。未来若能成功上市，有望依托国际资本市场力量，进一步拓展业务版图，提升综合实力，在全球新能源汽车赛道上持续领跑，为行业发展与自身增长开辟更广阔空间。

