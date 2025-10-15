「中国的奔驰宝马」问界品牌母公司赛力斯通过港交所聆讯

香港, 2025年10月15日 - (亚太商訊) - 10月13日，被誉为「中国的奔驰宝马」的问界品牌母公司赛力斯顺利通过港交所聆讯，有望成为港股首家「A+H」豪华新能源车企。

问界全系产品

据悉，赛力斯以汽零业务起家，2003年与东风合资生产汽车，2016年全面转型至新能源汽车领域，并于2021年发布问界品牌，与国内多数新能源品牌不同，问界聚焦豪华细分市场，凭借出色的产品定位与综合性能，被业内人士比作「中国的奔驰宝马」，凸显其高端化发展路径。截至目前，赛力斯已经发布问界M5、问界M7、问界M8和问界M9四款车型。

截至2025年9月底，问界全系累计交付已突破80万辆，刷新中国新能源豪华品牌交付速度纪录。其中，问界M9全系累计交付突破24万辆，持续稳居50万元级市场销量冠军；于2025年4月发布的问界M8，在正式上市后仅24小时大定即突破3万辆，累计交付突破10万辆，稳坐40万元级市场销冠！

问界M9

受益高端车型的大幅放量，赛力斯整体业绩实现跨越式增长。2024年，公司实现营收人民币1,451亿元，同比激增305.5%。与此同时，赛力斯盈利能力大幅提升，截至2025年6月30日，公司毛利率由去年同期的21.8%提升至26.5%。2024年及截至2025年6月30日止六个月，公司录得母净利润分别为人民币59亿元及人民币29亿元，成为全球第四家实现盈利的新能源车企。

此次赴港上市，赛力斯计划将募集资金用于研发、多元化新营销渠道、海外销售及充电网络服务，以提升其全球品牌知名度。通过港交所聆讯后，赛力斯有望加速完成港股上市落地，未来依托「A+H」双资本平台赋能，进一步扩大豪华新能源赛道领先优势，实现更高质量发展。

