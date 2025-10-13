康基医疗与Knight Bidco联合发布私有化建议计划文件



香港，2025年10月13日 - (亚太商訊) - 康基医疗控股有限公司（「康基医疗」或「公司」，股份代号：9997. HK）与Knight Bidco Limited（「要约人」）今日宣布刊发有关建议私有化康基医疗的通函（「计划文件」），当中载列通过协议安排方式对康基医疗进行拟议私有化（「建议」）的条款及条件。 该文件现已上载至香港联交所网站（网站链接）。 该建议在市场波动、潜在地缘政治风险、行业及宏观不明朗的情况下，为计划股东提供实现可观回报的机会。 推荐建议 独立董事委员会（「独立董事委员会」）经考虑该建议、该计划及特别交易，并计及独立财务顾问之意见，认为就独立股东而言，该建议、该计划及特别交易属公平合理。 据此，独立董事委员会推荐独立股东投票赞成各项决议案，使该计划生效。 有关独立董事委员会推荐建议理由之进一步资料以及独立财务顾问报告已载于计划文件内。 计划股东应采取的行动 建议所有股东审阅计划文件。 股东应参阅计划文件，以获取有关该建议、该计划及特殊交易的进一步资料，以及法院会议通告及股东特别大会通告（连同相关的代表委任表格）。 根据大法院之指示，法院会议将于2025年11月10日上午十时正（香港时间）假座香港金钟道95号统一中心十楼统一会议中心举行。 其后，股东特别大会将于同一地点及同一日期于十时半举行。 康基医疗股东就该计划作出决定前，应仔细阅读计划文件全文。 该建议之背景资料 于2025年7月17日，要约人要求董事会向股东提呈该建议，内容有关建议根据公司法第86条以协议安排方式将本公司私有化。 于该建议完成后，本公司将成为要约人的全资附属公司，而股份于联交所的上市地位将被撤销。 关于康基医疗控股有限公司 康基医疗控股有限公司创立于2004年，总部位于中国浙江省杭州市，于2020年6月在香港联合交易所主板上市，股票代码9997. HK。 公司专注于设计、开发、生产和销售微创外科手术器械及配套耗材（「MISIA」），秉持着「为医生提供优质产品和服务，致力于人类健康事业」为使命，通过丰富的产品组合为妇产科、普外科、泌尿外科和胸外科等临床科室的微创外科手术提供一站式解决方案，并致力于发展为一个立足中国，辐射全球的国际化微创外科手术器械及配套耗材平台。 关于Knight Bidco Limited 要约人、MidCo及TopCo均为于开曼群岛新注册成立的有限公司及仅为实施该建议而成立的投资控股公司。 截至最后实际可行日期，要约人由MidCo全资拥有，而MidCo由TopCo全资拥有。 截至最后实际可行日期，TopCo由财团成员持有，其中Fortune Spring ZM、Fortune Spring YG、TPG Asia VII、Keyhole、Knight Success、NewQuest V及Al-Rayyan Holding分别持有约25.53%、约14.47%、约24.38%、约5.01%、约5.69%、约4.56% 及约20.36%。截至最后实际可行日期，除计划文件中第七部份"说明备忘录”中"11. 公司的股权架构」一节所披露外，TPG Asia VII、Keyhole、Knight Success、NewQuest V及Al-Rayyan Holding 均非股东。 康基医疗现由钟鸣先生及其配偶申屠女士共同控制，二人合计持有康基医疗52.98%股份。 待私有化完成后，钟氏夫妇将通过"Fortune Spring ZM”与"Fortune Spring YG”继续持有要约方最终控股公司（TopCo）40.00%股权，并保持第一大股东地位。 更多细节详见计划文件。 各创始人实体均为英属维尔京群岛注册成立的商业公司。 Knight Success为一家于新加坡新注册成立的有限公司及且为一家投资控股公司。 Keyhole为一家于开曼群岛注册成立之获豁免有限公司及投资控股公司。 TPG Asia VII为一家于新加坡注册成立的有限公司。 Knight Success及Keyhole均由TPG Asia VII全资拥有或控制，而后者由TPG Asia GenPar VII Advisors， Inc.控制，并最终由纳斯达克上市的特拉华州公司TPG Inc.控制。 TPG是一家全球领先的另类资产管理公司，成立于1992年，截至2025年6月30日年管理的资产超过2,690亿美元。 多年来，TPG一直致力于投资变革、增长与创新，旨在为投资者构建多元化的产品与策略，同时借由贯彻纪律及卓越的营运管理，提升投资策略与投资组合的整体表现。 NewQuest V为一家于新加坡注册成立的有限公司及投资控股公司。 NewQuest V由NewQuest Asia Fund V， L.P. 全资拥有，而后者由NewQuest Asia Fund V GP Ltd.控制，并最终由纳斯达克上市的特拉华州公司TPG Inc.控制。 NewQuest成立于2011年，是亚洲领先的二级私募股权平台之一，拥有亚洲最有经验的二级团队，分布于五个办事处。 自成立以来，NewQuest一直专注于与普通合伙人合作，创建定制的解决方案，以满足私募资产持有人及其利益相关者的流动性和其他战略需求。 从2018年建立的战略合作伙伴关系开始，NewQuest于2022年1月成为TPG的全资附属公司。 Al-Rayyan Holding为一家根据卡塔尔金融中心管理局的规定于2012年在卡塔尔成立的有限责任公司，且为卡塔尔主权财富基金卡塔尔投资局全资拥有的间接附属公司。 成立于2005年的卡塔尔投资局旨在投资和管理国家储备基金。 卡塔尔投资局为全球最大、最活跃的主权财富基金之一。 卡塔尔投资局投资于广泛的资产类别及地区，并与世界各地的领先机构合作，建立具有长期前景的全球化及多元化投资组合。 截至最后实际可行日期，Al-Rayyan Holding及其一致行方（与Al-Rayyan Holding 单独或被视为与该财团一致行事的各方除外）均不持有任何股份。 免责声明： 本新闻稿中使用的所有未另行定义的大写术语，其含义均以 2025年10月13日发布的计划文件中的释义为准。 本新闻稿须与计划文件全文一并阅读，计划文件副本可在以下链接查阅。 （网站链接）



话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药, MedTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

