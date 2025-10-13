中旅国际建议实物分派旅游地产业务 退出亏损业务 提高整体盈利能力

香港，2025年10月12日 - (亚太商訊) - 香港中旅国际投资有限公司（「中旅国际」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」）（股份代号：308）发布公告，宣布建议向股东实施建议分派。据此，中旅国际将旅游地产业务进行内部重组，使该业务由私人公司持有，并透过实物分派私人公司股份将旅游地产业务从集团分拆。集团此举将能够将不再从事亏损的旅游地产业务，简化营运，并在核心业务部署更多资源，以改善集团整体盈利能力及前景。

基于建议分派，实物分派应按每股股份对应一股私人公司股份的基准实施；及根据现金替代应就选择现金的股东持有的每一股股份支付0.336港元现金代价，该金额约占公告日期前最后一个交易日联交所所报每股股份收市价1.53港元的22%。

根据建议分派，股东可选择：根据其于记录日期在中旅国际的持股比例收取私人公司股份；或收取现金替代（若股东选择不接受及获取私人公司股份；根据适用法律和法规无法或不被允许持有私人公司股份，及/或未有响应选择、接受及获取私人公司股份的相关请求）。

倘建议分派在股东特别大会上经股东批准，如有任何股东不希望参与建议分派，可在股份有权参与建议分派的最后一个交易日（预期为二零二五年十一月十七日（星期一），具体时间根据载于通函内的最终时间表而定）或之前出售股份。

于建议分派完成后，私人公司将不再为中旅国际附属公司，并将由控股股东及选择实物分派的股东透过持有私人公司股份而持有，中旅国际将继续经营保留业务，而股份将继续于联交所上市。

中旅国际董事认为建议分派符合公司及股东的最佳利益。原因包括：(i) 旅游地产业务于截至二零二五年六月三十日止六个月内持续表现欠佳。管理层预期，旅游地产业务的未来盈利能力存在若干不确定因素。物业开发属资本密集型业务，具有固有的周期性风险。透过建议分派，集团旨在降低整体债务水平，并尽量减少对波动性地产市场的风险；(ii)建议分派将使集团精简其营运，且可集中资源于旅游景区及其它具较高增长潜力且有助集团长远实现更佳盈利能力的业务；(iii)旅游景区业务较高的利润率被当前旅游地产业务较低的利润率摊薄，导致投资者难以单独评估旅游景区业务的价值。于建议分派后，集团将专注于配置更多资源及着重发展保留业务；及(iv)建议分派可为股东提选择权。由于私人公司将为私营公司，故亦将提供现金替代，此举可为不愿持有私营公司股份的股东提供流动性及灵活性。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network