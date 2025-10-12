Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Sunday, October 12, 2025
Saturday, 11 October 2025, 22:48 HKT/SGT
来源 Shoucheng Holdings
继北京之后 首程控股机器人体验店落地成都核心商圈 全国化布局启动 C端场景加速落地

香港, 2025年10月11日 - (亚太商訊) - 2025年10月，首程控股（0697.HK）在机器人业务板块迎来又一关键节点--继北京首钢园"陶朱新造局"（暂定名）机器人科技体验店火爆出圈后，公司正式将该品牌落地成都春熙路核心商圈。作为全国化布局的标志性事件，此次西南首店的开业，不仅意味着首程控股机器人C端战略进入扩张期，也标志着其在"产业链投资-消费场景落地"死循环模式上的加速兑现。

一、从北京到成都：全国化布局全面启动

今年国庆期间，首程控股旗下机器人科技体验品牌"陶朱新造局"（暂定名）于北京融石广场（R+生活中心）首店亮相，日均客流超3,000人次、销售额达数万元（数据来源：北京日报）。该体验店作为全国首个常态化运营的机器人消费场景门店，汇聚宇树科技、松延动力、银河通用、加速进化等多家被投企业的200余款产品，涵盖家庭陪伴、教育娱乐、医疗康养、运动娱乐等多元生活场景，让公众从"看得见"到"摸得着"，再到"带得走"，真切感受科技走进生活的过程。

紧随北京首店之后，首程控股于10月7日至15日期间携"陶朱新造局"重磅入驻成都春熙路商圈，开设西南首店并同步参与"IAMHERE·春熙智造驱动未来"机器人沉浸式互动体验展，集中展出20余件前沿产品，涵盖人形机器人、AI基础模型、智能感知与教育科技等领域。

春熙路作为西南地区最具影响力的商业地标，年客流量超2亿人次，是品牌"首发、首店、首秀"的首选平台。成都市锦江区相关负责人在接受采访时表示："首程控股此次选择春熙路开设西南首店，是看中了这里强大的消费集聚力与首发经济的辐射效应，这对推动科技产品C端转化具有示范意义。"

二、机器人C端样本：科技 × 消费的融合落地

在成都春熙路"陶朱新造局"展区，松延动力的人形机器人与仿生机器人、宇树科技的B2四足机器人与G1人形机器人、奇妙拉比的AI情感机器人"雷格斯"、爱宾果的智慧助教机器人，以及元萝卜AI下棋机器人等成为现场焦点。展区内人潮涌动，不少市民驻足体验，亲手操作人形机器人或与智能宠物互动拍照。"没想到机器人离生活这么近，孩子已经在问能不能把这个下棋机器人带回家。"一位现场观众笑着说。

据活动主办方成都兴锦商业投资服务公司介绍，仅活动首日，"陶朱新造局"展区入场人数超过1.2万人次，部分产品现场即实现订单转化。这不仅展示了机器人产品的消费潜力，也为科技企业提供了宝贵的用户反馈数据。

业内分析认为，首程控股以线下体验店为核心的C端模式，正成为"硬科技走进日常"的现实通路。透过"沉浸互动 + 实时购买"的一体化消费体验，公司正在构建可复制的机器人零售样本。

三、从产业投资到消费落地：构建B2C全链条生态

首程控股布局机器人产业并非短期行为。作为中国领先的智慧基础设施资产服务商，公司管理的"北京机器人产业发展投资基金"规模逾百亿元，重点投资具身智能与核心零组件领域。

目前，首程控股已投资宇树科技、松延动力、银河通用、星海图、泉智博等多家行业龙头企业，形成涵盖上游零组件、中游整机制造、下游应用场景的完整产业链布局。其核心逻辑是："得早、落得下、转得快"。投得早：提前锁定机器人核心赛道企业；落得下：透过实体门店验证产品；转得快：以用户反馈促进产品升级与商业转化。

首程控股负责人在接受采访时表示："机器人产业的商业化核心，不仅在于技术突破，更在于场景落地。我们希望藉由体验店这种C端触点，将投资项目的技术能力直接转化为市场感知与消费行为。"

四、西南总部落地：产业 + 消费 + 总部经济

值得注意的是，此次"陶朱新造局"西南首店的落地，背后是一整套区域战略。首程控股已于成都锦江区设立西南首个机器人公司，计划打造辐射西南地区的机器人区域总部，集展示、销售、研发与场景孵化于一体。

未来，该总部将负责首程控股机器人业务在川渝滇区域的资源整合与招商合作。

五、科技成果转化的中国样本

从北京首钢园到成都春熙路，从首都机场T3快闪店到西南区域总部，首程控股正以实际行动验证其"基础设施托底、科技产业拉升"的战略逻辑。 "我们希望让机器人不再只是实验室里的样机，而是真正走进日常生活。"首程控股董事会办公室负责人表示。

随着全国化布局的推进，首程控股正从"投资者"转向"运营者"，从"资本逻辑"转向"消费逻辑"。 这不仅是公司自身战略升级的体现，也代表着中国机器人产业从技术突破迈向商业化落地的重要一步。

随着"陶朱新造局"品牌在全国范围内的快速落地，首程控股近日同步启动全网征名活动。公司希望这一承载未来生活想象的空间，能拥有更具亲和力、与公众共鸣的名称。 "'陶朱'取意于春秋名士范蠡，象征以技术之火锻造美好生活；'新造局'则代表创新与再造。我们也希望听到更多来自公众的声音。"首程控股机器人科技产业有限公司负责人在接受记者采访时表示，"机器人时代的消费，不只是企业单向输出，而是与每一位使用者共创的过程。"

即日起至2025年11月1日，公众可通过首程控股官方微信公众号留言投稿，为体验店提出命名建议。最终入选名称将提交公司股东大会表决并正式启用。一个名字，不仅是符号，更是链接企业与用户的情感纽带。

未来一年，"陶朱新造局"将持续于更多核心城市亮相。一个以C端验证为牵引、以消费场景驱动产业创新的机器人新生态，正在首程控股的实践中逐步成形。

