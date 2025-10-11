Open Dialogue Project 启动2026年全球发展国际征文大赛

Moscow, Russia, 2025年10月11日 - (亚太商訊) - 国际平台 Open Dialogue 于周二宣布启动 2026 年国际征文大赛，邀请全球青年专业人士和思想领袖提交有关全球经济挑战与可持续发展机遇的提案。

邀请全球青年专业人士提交经济与社会转型愿景

该倡议由项目主任兼经济发展顾问 Maxim Oreshkin 在本周于 Moscow 举行的 "Inventing the Future" 国际研讨会上发布。此次大赛基于首届比赛的成功经验而建立，首届共收到来自 102 个国家的 696 篇用 16 种语言撰写的论文。"我们启动第二届国际征文大赛，旨在吸引来自不同职业和文化背景的年轻、有活力的作者参与。"Oreshkin 在研讨会的主题演讲中表示，"我们期待创新性的未来愿景 - 关于个人、社会、经济以及我们整个星球的未来。"

Open Dialogue 项目作为一个独立的国际跨文化交流与经济讨论平台，旨在促进新兴领导者与资深专家之间就全球重大议题展开有意义的对话。大赛组织方强调，入选的提案将被汇编成综合报告，供国际经济发展委员会和智库审阅。

首届比赛展现了显著的全球参与度，提交的论文涵盖了从可持续城市发展到新兴市场数字化转型等主题。根据项目统计，首届比赛共有100名决赛选手入围，他们在Moscow举行的国际论坛上向行业领袖、学者和政策顾问展示了自己的构想。"大赛收到的多元观点 - 从 Silicon Valley 的科技企业家到Sub-Saharan Africa 的社会创新者 - 突显了我们所面临挑战的普遍性，以及来自世界不同角落的创造性解决方案。"大赛国际协调员Anna Petrova表示。

2026 年的比赛在此前主题的基础上扩展，并新增了人工智能伦理、气候适应战略和包容性经济模式等新类别。参赛者可以用母语提交论文，组委会将负责提供翻译，以确保更广泛的可及性和公平评估。

该倡议还与名为"Dreams of the Future"的国内项目相呼应，该项目通过创意视频征集吸引了全俄罗斯4,000名青年专业人士参与。该项目要求参与者以短语"We want to create a future in which..."开头，构想未来场景，并结合由文化机构策划的科幻文学引用。

此外，还与欧洲、亚洲和美洲的多所大学建立了教育合作伙伴关系，以促进参赛与学术支持。Open Dialogue 平台还开设了专门的社交媒体频道和在线资源，包括网络研讨会和导师计划，为参赛者在提交过程中提供支持。

参赛作品将由由经济学家、社会科学家、技术专家和可持续发展专家组成的国际评审团进行评估。评审标准包括创新性、可行性、潜在全球影响力以及与可持续发展目标的一致性。

获奖者将获得国际实习机会、研究资助以及参与全球经济论坛的资格。前100名决赛选手将被邀请赴Moscow参加为期一周的峰会，期间将举办工作坊、交流活动及面向国际组织的成果展示。

Open Dialogue 项目是国际平台吸引年轻一代以协作方式应对全球挑战的增长趋势的一部分。近年来，类似倡议不断涌现，包括World Economic Forum的Global Shapers Community以及联合国的各类青年参与项目。

Oreshkin 指出，最具潜力的提案将通过与发展组织及私营部门赞助商的合作，获得试点实施支持。"我们不仅仅是在收集创意——我们正在构建将愿景转化为可行方案的路径。"他表示。

征文截止日期为2026年3月31日，初步结果将于5月公布。最终展示与颁奖典礼定于2026年10月在Moscow举行，届时将与国际经济发展会议同期举行。

注册与提交指南可在Open Dialogue平台网站上以多种语言获取。主办方确认，所有相关活动（包括筹备网络研讨会和最终典礼）的直播与录像都将通过项目的社交媒体与数字渠道发布。

该倡议已获得多家国际学术机构、青年组织及经济发展机构的支持，旨在为持续存在的全球挑战带来新的视角。

