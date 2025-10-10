TripGift 以全新城市、目的地及体验礼品卡与市场平台的推出，开启“全球本地梦想清单”之旅

纽约, 2025年10月10日 - (亚太商讯) - 作为多品牌、多货币闭环旅行礼品卡及数字体验兑换平台的国际多项大奖获得者，TripGift® 今日正式宣布推出全新系列的“梦想清单目的地礼品卡”与“目的地主题市场平台”。该系列涵盖全球最受欢迎的城市——包括纽约、伦敦、巴黎、迪拜、东京等，为用户带来独一无二、灵活且个性化的价值体验，打造以目的地为主题的闭环赠礼与兑换旅程。

凭借近期获得的“年度旅行商务创新奖”以及其强大的技术平台，TripGift® 打造的个性化礼品卡可精准匹配旅行需求，全部通过其独特的旅行体验兑换市场进行管理。该平台实现了行业首创、领先全球的 103 种货币无缝运作，为用户提供真正全球化、便捷的旅行礼赠新方式。

此次扩展计划正通过与全球关键战略合作伙伴的协同部署，旨在进一步拓展全球市场营销影响力，推动精准且个性化的旅行体验消费，并激发目的地经济活力。该项目由公司自主研发的微服务架构及创新的闭环市场生态系统驱动，不断以多货币、可触达的旅行礼赠与兑换模式，为全球市场注入强劲动力。

TripGift® 首席执行官 Cary George 表示：“体验型与‘梦想清单’旅行的需求依然强劲，而我们正凭借全新的目的地及梦想清单主题礼品卡，完美契合这一全球趋势。通过将旅行礼品个性化至纽约、迪拜、伦敦、东京等标志性城市，并依托我们支持 103 种货币的兑换平台，我们让全球旅行梦想变得更可实现、更易达成。此次战略扩展充分印证了 TripGift® 基础架构与闭环生态系统的实力与独特可扩展性。”

全新的目的地礼品卡旨在为个人自用或本地及跨境馈赠提供最大灵活性。持卡人可在指定城市中兑换酒店住宿、汽车租赁、观光行程及梦想清单体验项目，并通过 TripGift® 市场平台的完整技术能力，在专属线上闭环系统中便捷完成兑换。

TripGift® 首席执行官 George 补充道：“我们持续的创新，尤其是在微服务架构与飞轮模式（flywheel model）方面的投入，使我们能够快速推出高度相关且富有意义的产品与市场平台，从而在这些全球重点目的地推动经济活力与增长。”

TripGift® 是国际多项大奖得主，也是多品牌、多货币“全球任意行”闭环数字旅行礼品卡与自助式线上旅行预订兑换市场的领导者。公司总部位于英国伦敦，业务遍及全球，始终保持无债务且盈利的稳健运营状态。TripGift® 旗下拥有多款核心品牌礼品卡组合，包括 AirlineGift, BucketlistGift, HotelsGift, eLearnGift, FlystayGift, RentacarGift, ToursGift 以及 TripGift 为用户独家开启超过 150 万项可预订旅行体验的大门。平台内容涵盖全球主要航空公司、酒店及汽车租赁服务，同时还包括全球及本地的梦想清单体验、VIP 体育赛事、文化及音乐活动等独特项目。

TripGift® B2B solutions 引领行业创新，推出首个以安全为核心、支持 103 种交易货币 的闭环礼品卡处理系统、礼品卡 API 及全球体验兑换市场，并支持“分次支付”（split-tender）模式，实现“随处旅行”的灵活消费。其零售数字旅行礼品卡非常适用于本地、区域及全球旅行赠礼、旅行奖励、忠诚度计划、员工奖励、促销激励、婚礼礼赠、目的地营销、礼包设计、现金返还及抽奖奖品等多种应用场景。

