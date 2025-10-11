国际环保博览推动绿色科技 本月底亚博馆开幕



- 第20届国际环保博览以「绿色科技 引领零碳未来」为主题，匯聚来自12个国家及地区、逾300家展商参与

- 博览聚焦三大领域，包括循环经济及废物处理、绿色及智慧出行，以及ESG相关服务，为环保产业提供多元解决方案，适合各行业人士参与，共拓绿色商机

- 焦点活动「亚洲环保会议」云集中国及「一带一路」国家政府代表及行业翘楚，分享各地最新政策及绿色环保项目，剖析重要环保议题

- 公众日（10月31日）将免费开放予公众人士入场，并举行一系列环保讲座及工作坊，推动绿色生活 香港, 2025年10月10日 - (亚太商訊) - 由香港贸易发展局（香港贸发局）及法兰克福展览（香港）有限公司合办，并由香港特别行政区政府环境及生态局协办的国际环保博览2025，将于10月28日至10月31日假亚洲国际博览馆举行，展商和买家亦可于10月21日至11月7日透过「商对易」（Click2Match）智能配对平台进行线上洽商。博览最后一天（10月31日）为公众日，将免费开放予公众人士入场。 香港贸发局副总裁古静敏表示：「国家主席习近平在9 月联合国气候变化峰会视像致辞中提到，目标2035年，中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%至10%，并『力争做得更好』，势带动环保产品需求。同时，今年特区政府的《施政报告》强调多项与环保相关的政策方向，包括提出建设绿色低碳生活环境，致力加速绿色技术应用，以及推动绿色创科和绿色可持续金融等。」 她亦提及：「国际环保博览踏入第20届，以『绿色科技 引领零碳未来』为主题，作为ESG及可持续发展方案的商贸平台，在新能源、绿色生活及环保方面提供多项创新解决方案，展示最新产品与技术。今年博览吸引来自12个国家及地区、逾300展商参与，并广邀内地、东盟及『一带一路』国家政府的服务供应商亲临，协助各地业界把握绿色经济的庞大商机。」 香港特别行政区政府环境保护署副署长区诗敏博士在记者会上表示：「我们希望透过今年的国际环保博览，继续与来自中国内地和『一带一路』国家，包括东盟国家、中亚国家、南亚国家及中东国家的访客，分享及实践应对气候变化和实现碳中和的最新绿色科技及应用，促进政府、业界与社会的交流合作，共同探索如何推动绿色经济与低碳生活，为香港迈向更可持续的未来贡献力量。」 环球展商齐聚多国展团鼎力支持 今年博览云集环球顶尖展商。海外展团方面，韩国及意大利首度组团参展，其中韩国展团将展出空气净化及除臭、水质管理和废物处理等技术；挪威、荷兰及加拿大展团亦载誉归来。中国内地多个省市展团继续踊跃支持，除了广州、深圳等大湾区城市载誉归来外，广西、湖南、上海、内蒙古等地亦组织展团参展。由「一带一路」国际科学组织联盟(ANSO)及11家内地企业组成的ANSO环境科技产业联盟展馆更将首次参展，展示多项与水资源、大气环境有关的技术。 香港方面，环境及生态局等11个政府单位组成的展区，将展示多项最新环保政策及措施；环境运动委员会第一次组织展馆，带来22家本地初创，展示多元绿色创新成果；香港馆由环境保护署支持、香港工业总会统筹，集合20家参展商；而香港科技园公司将率领园区10间初创一同亮相。 大会亦积极建构平台协助港商及内地企业「出海」，开拓绿色贸易新机遇。透过贸发局全球51个办事处，大会积极邀请内地和海外买家参观及採购，吸引来自亚洲地区如日本、泰国、印尼、马来西亚、新加坡、越南；欧洲如匈牙利及波兰的买家参与。大会将与环境及生态局合作，广邀内地、东盟及「一带一路」国家政府的服务供应商，亲临博览採购环保科技及产品，并会继续邀请本港不同政府部门及相关机构到场参观及採购。 聚焦三大领域展示最新环保解决方案 今年博览匯聚多元绿色科技，将围绕循环经济及废物处理、绿色及智慧出行、以及ESG相关服务三大领域，展示行业最新成果。 在循环经济及废物处理展区，香港展商绿色人工智能科技有限公司展示运用了机器视觉和人工智能演算法的AI智能分类垃圾桶。今年中国光大环境（集团）有限公司亦再次参展，带来垃圾焚烧发电方案，实现垃圾「无害化、减量化、资源化」并转废为能，助力城市永续发展。 于绿色及智慧出行方面，香港中文大学孵化的新能源项目易池新能有限公司，将带来全球首个商业化硫基液流电池储能系统，整体成本较锂电池低一半。展区内更会有多款电动车及相关充电设备，国内专营环保装备的盈峰环境科技集团股份有限公司将首次参展，展示自主研发的纯电动压缩式垃圾车。 业界在推动ESG披露和低碳转型的同时，亦积极寻求各类ESG相关服务，并促成产业和金融机构的合作，加快香港成为绿色可持续金融中心。中国节能环保（香港）投资有限公司将展示创新工具EnvAI，为企业提供一站式ESG服务，包括ESG数据收集及分析、报告自动生成等。Llewellyn and Partners Company Limited将带来为建筑业而设的专利AI 综合管理平台AutoTwin，平台可达致优化能源效率、减少碳足迹等，从而促进绿色城市发展。 至于学研机构与初创方面，香港科技园公司带来初创afterNATURE Ltd，展出用于海岸线的六角形深水盆，它的表面成为海洋生物的栖息地，以确保岸边的生物多样性；另一家园区初创远见筑有限公司将展示AtmosBrick及于博览中全球首发的AtmosTile「负碳」绿建材，帮助减少碳排放量。 多元化精彩活动不断「亚洲环保会议」匯聚业界翘楚 博览焦点活动「亚洲环保会议」邀请环球政府官员及行业翘楚聚首一堂，就各项环保议题分享真知灼见。会议将在博览首日（10月28日）探讨循环经济的最新发展，更会首次推出由商界环保协会、香港绿色建筑议会及香港建造业议会共同编制的《香港循环建筑环境指南》，带来建造业最新绿色指引及实际案例分享。此外，博览第三日（10月30日）会议将以「构建可持续未来：迈向净零建筑环境」及「绿色智慧出行 - 引领未来出行潮流」为主题，展示建筑业及交通运输行业，如何有效合作实践碳中和。 其他精彩活动包括博览首日（10月28日）的「香港工业总会．Q唛低碳餐厅大奖」颁奖典礼，由香港工业总会及香港优质标志局主办，嘉许在可持续发展及低碳实践方面表现卓越的餐厅，为餐饮业塑造可持续未来；第二日（10月29日）举行的第六届氢能经济论坛，香港中华煤气有限公司和内地及海外不同专家，包括中国城市燃气氢能发展创新联盟、国富氢能集团、威立雅及航天氢能科技有限公司等公司代表，将剖析绿色氢能前沿技术及成功案例，分享如何透过大湾区区内各地合作，共同推动氢能的应用。 博览第二日（10月29日）的「环保企业『走出去』经验交流会」将邀请来自「一带一路」国家的代表简介不同地区的环境产业投资政策最新概况，同时亦会邀请中国及香港绿色科技公司展示最新技术，分享企业「出海」经验促进地区交流，开拓绿色贸易新机遇。另外，为推动初创企业在环保业界的发展，博览亦特意设立一系列活动展示香港环保初创的成果。其中「初创．动起来」论坛将邀请来自不同环保领域的初创代表分享行业现况和发展路向。 公众日全方位推动绿色生活 为鼓励市民积极参与环保活动，让市民体验绿色生活，博览最后一天（10月31日）为公众日，将免费开放予市民入场。当日设一系列环保讲座及工作坊，其中海洋公园将会分享「逆濒行动 Mission R」保护濒危野生动物与其栖息环境的相关资讯；环保 KOL「大便妹」杨婷将讲解如何快乐地过环保生活、共建绿色家园；公众还可参与丰富的环保工作坊，如「蜂蜡布工作坊」、「桌上游戏工作坊」等。场内更设有绿色市集Green Mart供市民购买多元环保产品。 香港贸发局今个月同时举行四大科技展览，包括下星期一至四（10月13至16日）于湾仔会展举行的香港秋季电子产品展（秋电展）和国际电子组件及生产技术展（electronicAsia），以及由10月27日至30 日于香港会展举行的香港国际秋季灯饰展（秋灯展），和10月28 日至10月31 日于亚洲国际博览馆举行的香港国际户外及科技照明博览，与同期举行的国际环保博览，缔造协同效应。届时大会将安排免费穿梭巴士服务，往来展场及各主要酒店与交通交匯点。详情请参阅以下网页︰https://www.hktdc.com/event/ecoexpoasia/tc/travel-to-fairground-awe 图片下载：https://bit.ly/42AeP2y 香港贸发局副总裁古静敏介绍国际环保博览精彩内容，表示今年《施政报告》提出多项与环保相关的政策方向，并强调新能源产业的重要性及建设绿色低碳生活环境。国际环保博览正好围绕这些主题，展示最新的环保产品与技术。 香港贸发局副总裁古静敏（中）、香港特别行政区政府环境保护署副署长区诗敏博士（左）、法兰克福展览（香港）有限公司副总经理黄耀伦（右）出席国际环保博览记者会。 香港中文大学孵化的新能源项目易池新能有限公司展示全球首个硫基液流电池储能系统。 三一腾飞机械有限公司展示了氢能四合一电解槽的模型，为企业和各地政府提供各种生产及储存氢气的新方案。 香港科技园公司率领园区10间初创参展，其中远见筑有限公司带来AtmosBrick及于博览中作全球首发的AtmosTile「负碳」绿建材。 展商Llewellyn and Partners Company Limited展示为建筑业而设的AI综合管理平台AutoTwin，为企业提供碳管理和环评工具。

