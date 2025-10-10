GSK携手OMP加速推进IBP转型，于Gartner供应链规划峰会上发布最新成果

比利時，安特衛普, 2025年10月10日 - (亚太商讯) - 在2025年伦敦举办的Gartner供应链规划峰会上，供应链规划解决方案领导者OMP重点展示了GSK如何加速其全球转型进程。这家全球医疗保健公司将揭示其如何在药品与疫苗业务中重塑端到端的规划流程。借助OMP的AI驱动型 Unison Planning™平台，GSK正加快全球范围内的需求与供应实施。

GSK加速IBP转型的路线图

GSK全球供应链规划卓越中心负责人 Tim Shaw将分享公司如何在短短四个月内动员资源，重新构想一体化规划。届时，他将阐述GSK如何在快速交付价值与构筑稳固IBP基础之间取得平衡，并制定出一条既能加速成果又确保长期转型成功的路线图。

此次演讲紧随GSK全球供应链高级副总裁 John Saxby的高层专题会议之后举行，他将为与会者提供更宏观的视角，介绍公司IBP转型历程及其带来的实际业务影响。

在OMP展位体验人机协同的创新成果

2025年11月3日至4日于伦敦举行的Gartner供应链规划峰会，将汇聚全球供应链领域的领导者，共同探讨如何制定高影响力的复杂决策策略。

OMP将亮相202号展位，展示其革命性的AI编排框架— UnisonIQ。

该框架嵌入于Unison Planning™平台之中，通过人机协同重塑供应链决策方式。参观者可亲身体验UnisonIQ如何借助“常驻智能代理”、生成式AI助手Unison Companion以及先进AI引擎，推动供应链运营的智能化革新。

了解由最新AI技术加持的一体化规划如何提升情景建模能力，并助力企业实现更快速、更智能的决策，从而增强韧性、应对挑战并取得可衡量的业务成果。

欢迎在Gartner峰会上加入OMP，亲耳聆听GSK的转型故事，了解由AI驱动的Unison Planning™如何加速规划成功并赋能您的规划团队。

会议速览

主题：OMP：从愿景到现实——GSK如何借助Unison Planning™加速其IBP转型

演讲嘉宾：Tim Shaw - GSK全球供应链规划卓越中心负责人

时间：2025年11月4日（星期二）上午11:15–11:45（格林尼治标准时间）

地点：英国伦敦威斯敏斯特公园广场酒店（Park Plaza Westminster）

地址：200 Westminster Bridge Road, London, England SE1 7UT United Kingdom

欲了解OMP下一站的活动安排，请访问其活动日历。

关于 OMP

OMP 通过提供业界最佳的数字化供应链规划解决方案，帮助面临复杂规划挑战的企业实现卓越、成长和持续发展。遍布消费品、生命科学、化学、金属、纸张、塑料及包装等多个行业的数百家客户均受益于 OMP 独特的 Unison Planning 解决方案。

联系方式

Philip Vervloesem

首席商业及市场官

pvervloesem@omp.com

+1-770-956-2723

