上实资本五周年之际连落三子：锚定沪港协同 以资本之力赋能生命健康与环境健康

香港, 2025年10月9日 - (亚太商訊) - 截至2025年10月8日，港股虽近日出现回调，但全年强势格局未改 - 恒生指数累计涨幅仍达34.49%，更在10月2日攀升至27,381点，创下近4年新高。巧合的是，今年恰逢上实资本成立五周年，回溯其过去五年的投资历程，上实资本在行业低谷中逆势破局，于机遇来临时乘势而上。在近期举办的2025年度投资人大会上，上实资本回顾了五年来深耕投资领域的坚实足迹，展望了"沪港协同"的新机遇，明确将以战略合作为抓手，为产业发展注入动能、为科创企业铺就成长路径。

回顾这五年的市场周期，挑战始终相伴：2020年全球受疫情冲击，生物医药与绿色科技产业陷入"资本寒冬"；2022年10月，恒指跌入历史低谷，最低见14,687点，2023年港股IPO市场持续低迷，超70%新股首日破发。面对挑战上实资本并未退缩 - 依托上实集团深厚的产业背景与沪港两地成熟的运作经验，它以前瞻性眼光"逆风而行"，在行业低谷期果断开启战略布局，针对性成立一系列生物医药领域专业基金，全力支持优质企业深化在研管线、提升研发实力。

据公开数据，过去五年间，上实资本在医疗领域累计投资约 94 亿元，覆盖创新药、高端医疗器械、创新支付、制药装备、生命科学等细分赛道，投资项目超 60 家。更关键的是，其成功推动 ArriVent、心泰医疗、乐普生物、和誉医药、礼新医药等多家企业实现上市或并购退出，让资本真正成为科创企业成长的 "助推器"。

1 珠玉在前，再下一城：从生物医药到新质生产力，拓宽投资版图

凭借过往丰富的投资案例和实战经验，上实资本继续砥砺前行。除持续深耕生物医药领域外，上实资本将目光投向了国家"新质生产力"、"双碳"政策相关的科技领域 - "上实资本科技基金（STC）"品牌的正式发布，成为本次投资人大会的核心亮点之一。作为聚焦绿色健康赛道的核心载体，STC将重点拓展环保能源、未来科技等细分领域，依托香港国际金融优势为沪港企业提供"资本+生态"双重赋能，推动两地绿色科技项目跨境联动，助力香港打造国际绿色科技投资枢纽。

会上，上实集团首席金融与投资官、上实资本总裁谷峰回顾了公司五年来的发展脉络。展望未来，面对全球产业变革，谷峰强调，上实资本将以"沪港联动"为核心抓手，通过新基金布局、合资合作等多元方式，持续强化生命健康、环境健康领域的投资能力。

本次投资人大会的关键成果，在于三项沪港战略合作的集中签约 - 沪港战略产业基石投资基金、上实集团-Azzurra Capital合资合作、香港生物科技基金（扩募）。这一系列动作既体现了上实资本深度借力香港国际资源的战略思路，也彰显其依托自身产业资源与投资经验，为香港国际创新科技中心、绿色金融中心及生物医药产业生态注入全新活力。其中，沪港战略产业基石投资基金的成立，更精准补齐了沪港两地战略产业投资的"最后一环"。

2 沪港战略产业基石投资基金：链接资本市场，填补跨境投资空白

作为上实集团旗下主动型基金管理平台和创新投资拓展平台，上实资本已构建了生物医药、绿色科技双核基金矩阵，涵盖"早期孵化、中期成长，并购整合、跨境创新、资本运作"的全周期投资生态。此次，上实集团携手国泰海通在投资人大会上签约合作的沪港战略产业基石投资基金，将聚焦"上海战略新兴产业赴港上市前最后一公里的融资"，直接填补沪港跨境投资关键空白，成为上实资本服务香港优化上市生态、深化沪港一二级市场联动的重要举措。

上实集团董事长冷伟青在致辞时表示：面对科技变革浪潮，上实集团将主动拥抱创新，在变革中抢抓机遇，聚焦生命健康、环境健康两大主赛道，推动"科技+金融+产业"的协同发展。

作为亚太地区重要的 IPO 市场，港股在链接资本与企业方面始终发挥关键作用。近年来，上实资本所投的优质生物医疗企业正持续寻求赴港上市，既推动了境内优质生物医药企业走向更广阔的国际资本市场，也向全球展现了中国创新药企的研发实力与市场认可度。此次联合国泰海通发起设立基石投资基金，更是上实资本对港股 IPO 市场未来前景投下的 "信心一票"。

3 香港生物科技基金：扩募至5亿港元，继续支持企业"实验室技术向产业化转化"

作为上实资本在港布局的"首支基金"，香港生物科技基金在投资人大会上进行扩募签约，既反映了各位投资人对香港生物科技基金前期投资的认可，更反映出上实资本深化支持香港生物医药生态建设的战略定力。

上实资本持续联合政、学、产、研、园区、企业家、科学家等生态圈伙伴，为企业提供持续发展的动力及资源，尤其专注于为香港高校的创新科研团队赋能。扩募后香港生物科技基金将进一步加大对香港本地创新的支持力度，孵化香港高校原创技术，重点聚焦于AI+、创新型器械、脑科学及银发经济等前沿科技领域 - 这些技术将通过基金获得"科研-产业-资本"对接通道，填补其"从实验室到产业化"资金缺口。

此次扩募后，香港生物科技基金投资人阵容将实现升级 - 除原港科大红鸟基金外，新增中银投、交银国际、上银国际、粤丰集团等在港金融机构、产业资本，形成"金融+产业+高校"多元出资格局，为企业提供"技术优化-产能落地-上市辅导"一体化支持。

4 上实集团-Azzurra Capital合资合作：布局绿色生态，共建香港绿色金融中心

本次合伙人大会借助上实集团-Azzurra Capital合资合作签约，上实资本将聚焦香港环境健康领域，持续关注沪港两地"绿色科技技术商业化应用于落地"。

上实集团-Azzurra Capita的合资合作符合香港"国际绿色金融中心"与"北部都会区"发展战略，将重点布局可再生能源（风电/光伏运维、绿氢制备）、固废资源化（塑料化学循环、农业废弃物转化）、碳管理服务（低碳监测、碳捕集技术）等赛道，推动全球环境健康领域优质技术与中国产业资源、香港金融资源深度融合。

5 完善跨境布局，上实资本深耕香港的战略洞察与长期愿景

合伙人大会的圆桌论坛"双城慧话-沪港联动创新发展"专场中，嘉宾普遍认为上实资本此次三项沪港战略合作签约的签约，将为香港产业注入新动能。期待看到未来上实资本在促进沪港科研转化、基金合作、人才交流等方面的深化举措。

而在另一场"并购论道"圆桌论坛中，嘉宾们认为上实资本在管的并购基金可借助香港国际金融中心优势，充分依托香港资本市场进行项目投资、融资和退出，进一步释放沪港两地协同价值。

纵观上实资本的在港发展布局，精准契合香港国际创新科技中心、国际绿色金融中心、国际生物科技医药枢纽的发展定位。未来，上实资本将继续坚持市场化、专业化、国际化运作，不断助力香港生命健康、绿色健康领域发展，为沪港两地协同持续贡献力量。

