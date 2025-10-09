盈立集团3个月内增设7个实体服务中心

香港, 2025年10月8日 - (亚太商訊) - 获周大福控股战略入股的uSMART盈立证券有限公司（下称「盈立证券/本公司」）欣然宣布，继上水北区总部、落马洲、西九龙及荃湾分行陆续开业后，本公司再进一步完善区域布局，选址于香港重要的商业与旅游核心地区 — 尖沙咀设立全新分行，并于今日举行简单而隆重的开幕典礼，标志着分行正式投入服务，为本公司的发展历程写下崭新一页。

(左起︰盈立证券业务拓展经理魏智敏先生、盈立证券资产管理兼投研部总监蒋雄先生、盈立证券执行董事李建翰先生、

盈立证券香港市场部总监黄晓霖小姐及盈立证券业务拓展总监邓永麟先生)

开幕典礼上，盈立证券执行董事李建翰先生表示：「作为港资科技券商No.1^，集团不断拓展服务网络，本周新加坡第二间分行也在乌节路开业，我们在香港及新加坡2个环球顶尖金融中心的核心商业地区同时开业，为品牌的全球化业务布局再添亮点。香港铜锣湾分行亦密锣紧鼓，将于11月初营业，现时各分行的每月租金总额已逾百万，我们冀结合线上与线下优势，加强与客户的互动及联系，拉近与客户的距离，并计划在年内开设12间实体服务中心，成为香港及新加坡最多服务中心的科技券商，创造更多实用功能，突破传统界限，提供卓越投资体验予客户。」盈立证券最近亦全新推出AI智能分析工具，整合大数据分析与机器学习，为投资者提供市场资讯整理，协助了解市场走势，帮助提升决策效率与精准度。同时亦设有机器人问答功能，提供财经知识百科、市场资料查询及对比，针对个股或事件进行深度分析。

「凭借卓越的交易执行能力、创新的产品设计及稳健的风控体系，提供度身定制的金融科技解决方案予公司客户，盈立集团机构业务规模突破性增长，截至今日，已与800家公司客户合作，成为亚洲地区的优选合作伙伴。」李建翰续说。

集团亦积极发展财富管理业务，并计划在金钟设立首个财富中心，为高净值客户提供专属的空间，提供一对一的财务规划及资产配置服务。集团旗下的uSmart Capital LLC早前获纳斯达克有限公司授予承销会员资格，使其可在纳斯达克股票市场有限责任公司（全球领先的股票交易所之一）展开承销业务，进一步拓展投行咨询业务，全方位拓展金融服务领域。

有见及此，集团不断扩充香港及新加坡团队，除招聘香港分行员工外，亦开拓不少职位，以支持及推进各业务发展，提高本地市场竞争力，增加本地就业。随着金融服务不断数字化，未来uSMART盈立证券正积极部署发展虚拟资产交易，推动多元资产配置，同时将持续深耕金融科技创新，以产品驱动，回应用户所需，巩固全球金融科技券商领域的领先地位，为全球客户创造更多价值。

^「港资科技券商No.1」是取自捷利金融云截至2025年8月为止连续超过一年数据，uSMART盈立证券为香港本地港资互联网券商月成交总额排行第1。

关于uSMART盈立证券：

由周大福控股战略入股的盈立证券是一间领先科技港资券商，成立于2018年，7年来凭借卓越的战略规划和创新能力，致力于将科技与金融深度融合，业务范围涵盖证券、资产管理、财富管理等领域，为全球投资者独家研发了金融证券交易平台uSMART HK APP和uSMART SG APP，分别由盈立证券（香港）和盈立证券（新加坡）提供服务。集团APP支持港股、美股、A股（沪深港通）、新加坡股票、日本股票、英国股票、美股期权、ETF、基金、债券、资管、结构化票据、期货、加密货币、贵金属、黄金和外汇等多元化的投资交易服务，此外更为超高净值个人与家族、企业提供度身定制服务，打造全方位综合性资产管理解决方案。

详情可浏览 https://hk.usmartglobal.com



关于uSmart Capital LLC

uSmart Capital LLC持有美国证券交易委员会颁发的SEC持牌主体资格（SEC编号：8-71200），并为美国金融业监管局（FINRA）的认证会员（CRD中央注册登记编号：329365），亦是证券投资者保护公司（SIPC）会员，总部位于纽约。公司专注于为机构及企业客户提供市场接入及投资银行解决方案。

