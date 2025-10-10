黑莓 SecuSUITE 扩展至 Windows 设备，将主权级防护延伸至数字化工作空间



安大略省滑铁卢, 2025年10月9日 - (亚太商讯) - 黑莓有限公司（NYSE: BB，TSX: BB）今日宣布，将 BlackBerry® SecuSUITE® 扩展至 Windows® 设备，使政府机构与关键企业信赖的主权级安全通信覆盖笔记本电脑与工作站。此次扩展将实现移动设备、笔记本与桌面设备之间的安全语音、消息及文件共享，通过一致且易于采用的工作流程，提供同等级别的安全保障。 对终端用户而言，这意味着他们可以根据任务需要，在最合适的设备上安全协作——无论是在移动中、主要工作站上，或使用笔记本电脑办公——而无需改变操作方式。他们可以在更大的屏幕上查看文件，用键盘撰写详细信息，或在现场通过语音快速协调，而所有通信形式将协同运行，支持从决策到行动的连续流程。SecuSUITE 让工作流程保持简洁，同时帮助确保每一次交流都受到保护。 对于各类机构而言，将 SecuSUITE 解决方案通过其独立认证的体系结构扩展至 Windows 笔记本电脑和工作站，使团队在不同终端与网络之间切换时，关键任务通信仍能保持安全。通信内容将受到防窃听、防身份伪造与防元数据利用的保护，而灵活的部署方式（本地部署、私有云或托管服务）则可使机构保有对其数据的完全主权与控制权。 “关键通信并不总是在现场进行。”黑莓公司高级副总裁 Christoph Erdmann 博士表示：“通过将 SecuSUITE 扩展至 Windows 设备，我们让用户能够在主要工作站或笔记本电脑上，获得与移动操作中同等级别的主权级防护。这有助于确保关键通信持续受到保护并顺畅传递，自然融入日常工作流程，在不增加复杂性的前提下促进使用与采纳。” SecuSUITE 经过独立且广泛的权威认证，已获得 NIAP、北约机密级（NATO Restricted）、德国联邦信息安全局（BSI）及 CSfC 的验证，受到全球各国政府及关键企业的信赖，用以保护最敏感的通信内容。作为 BlackBerry® 安全通信（Secure Communications）的核心支柱之一，SecuSUITE 将这种保障延伸至安全语音、消息、文件共享及危机协调，确保机构对系统部署方式与地点拥有完全的主权控制权。 BlackBerry 安全通信解决方案受到全球政府、防务机构及关键行业的信任，其中包括所有七国集团（G7）政府、二十国集团（G20）成员中的 18 个国家，以及全球前十大银行中的 8 家，用以保护敏感对话及大规模协同通信。 可用性 SecuSUITE 的 Windows 扩展版本将于 2025 年 11 月正式发布，产品名称为 BlackBerry® SecuSUITE® for Windows Desktop。 关于 BlackBerry BlackBerry（NYSE: BB；TSX: BB）为企业和政府提供支撑世界运行的智能软件与服务。总部位于加拿大安大略省滑铁卢，BlackBerry 的高性能基础软件帮助主要汽车制造商及工业巨头实现应用变革、开创新营收模式并推出创新商业模式，同时确保安全性、可靠性与稳定性不受影响。 凭借在安全通信领域的深厚积淀，BlackBerry 提供全面、高度安全并经过严格认证的产品组合，涵盖移动防护、关键任务通信及重大事件管理，以确保业务持续运行与运营韧性。 商标声明：包括但不限于 BLACKBERRY 及 EMBLEM Design 及 QNX 及 QNX logo在内的商标均为 BlackBerry Limited 的商标或注册商标，BlackBerry 明确保留其专有权利。所有其他商标均为其各自所有者的财产。 BlackBerry 不对任何第三方产品或服务负责。 媒体联系:

