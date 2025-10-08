全球诈骗案件激增：全球超过一半成年人曾遭遇诈骗，23%蒙受金钱损失



荷兰海牙, 2025年10月8日 - (亚太商讯) - 全球反诈骗联盟（Global Anti-Scam Alliance，简称 GASA）与 Feedzai 合作发布了《2025 年全球诈骗现状报告》（Global State of Scams 2025 Report）。该报告基于对来自 42 个市场、共 46,000 名成年人的调查结果，全面分析了诈骗行为在全球范围内的普遍程度、影响以及相关政策挑战。 GASA《全球诈骗现状》报告 在过去 12 个月中，全球有 57% 的成年人曾遭遇诈骗事件，其中 23% 实际遭受了金钱损失。购物诈骗影响了 54% 的受害者，而投资诈骗与“意外之财”类诈骗各影响了 48% 的人群。诈骗事件在南美洲、非洲及大洋洲最为频繁，这些地区每四位成年人中就有一位在过去一年内遭受了经济损失。 研究还揭示了诈骗对人们造成的情感创伤。69% 的受害者表示因此承受了巨大的心理压力，17% 表示自信心受到打击，14% 则称诈骗事件导致家庭关系紧张。尽管如此，许多诈骗案件仍未被举报，主要原因在于人们不清楚该向何处报告。 全球有 93% 的成年人表示，他们在面对可疑优惠或交易时会采取至少一项验证措施以确认其真实性。然而，许多人依然依赖一些效果较低的方法，例如：检查拼写或语法错误（27%）、在同一网站上查看评论（24%）、或确认该公司是否拥有社交媒体账号（21%）。 尽管全球近四分之三的成年人对自己识别诈骗的能力充满信心，但诈骗仍然普遍存在，许多受害者不仅蒙受经济损失，还有相当一部分人从未举报过遭遇。 全球反诈骗联盟（GASA）总经理 Jorij Abraham 表示：“我们面临着巨大的挑战——全球有 73% 的人相信自己能够识别诈骗，但过去一年仍有近四分之一的人遭受了经济损失。诈骗不仅在掏空人们的钱包，更在侵蚀信任、加剧家庭压力。事实证明，仅靠反诈骗宣传活动远远不够。我们必须持续教育消费者，开发更完善的技术方案来识别并阻止（人工智能驱动的）诈骗行为，同时加强国际合作，才能真正抓住诈骗分子。” Feedzai 首席执行官 Nuno Sebastião 补充道：“如今的欺诈行为早已不只是交易问题，而是意图问题。犯罪分子正在实时利用人们的信任、行为与科技漏洞。要阻止他们，不仅要发现异常，更要理解人类行为模式。没有任何一家银行或支付机构能单独做到这一点。唯一的出路是——金融机构与网络安全团队之间的协同合作。唯有如此，我们才能在全球范围内保护消费者的安全。” 《2025 年全球诈骗现状报告》强调，诈骗行为已不再是个别的犯罪事件，而是对消费者安全、金融稳定及数字经济信任构成的全球性威胁。GASA 与 Feedzai 呼吁全球各方加强国际协作，开发更高效的防诈骗工具，并在各大平台、政府及行业间建立明确的责任机制。 完整报告可在此下载： https://www.gasa.org/research 联系信息

