技术派掌舵 ESG引领 奇瑞汽车构筑长期价值护城河

香港，2025年10月7日 - (亚太商訊) - 在港股市场震荡分化、资金更趋理性的背景下，9 月 25 日登陆联交所的奇瑞汽车（9973.HK），上市首日公司股价高开11.22%，最终报收31.92港元。近日虽有所波动，但整体依然高于发售价，表现出较强的韧性。值得一提的是，本次IPO，奇瑞汽车获得了高瓴、景林、晶合集成、地平线、国轩高科、合肥建汇、星宇股份等多家基石投资者认购其发售股份，印证了长线资本对其全球化故事和新能源转型战略的信心。

对于汽车行业这类重资产、长周期的产业而言，短期股价表现往往容易受市场情绪与行业周期扰动，但长期表现始终锚定于企业穿越周期的核心能力。奇瑞汽车「技术派管理层」的战略定力与「ESG 深度布局」—— 前者保障战略落地的连贯性，后者契合全球可持续发展趋势，共同构筑起抵御行业周期、实现长期持续增长的核心壁垒。

技术派掌舵+强执行落地，管理层护航战略长期兑现

企业的长期发展，离不开管理层对行业趋势的精准判断与战略执行的坚定落地。奇瑞汽车以尹同跃为核心的管理层团队，深耕汽车行业数十年，兼具深厚的技术基因与市场化视野，从根本上保障了公司战略的连贯性与前瞻性，避免短期利益导向的摇摆。

作为技术出身的掌舵者，尹同跃自奇瑞汽车创立之初便确立「技术立企」 的发展理念。在自主品牌普遍依赖技术引进时，坚持自主研发关键核心技术，开发出中国第一台国产乘用车专用发动机以及中国第一款拥有完整知识产权的8AT变速箱；在新能源与智能化浪潮来临时，依托深厚实力，迅速实现从混动系统到辅助驾驶技术能力在内的关键技术突破。这种「技术优先」的战略定力，让奇瑞在行业多次转型中始终站稳脚跟。

更关键的是，奇瑞汽车管理层具备言出必行的强执行能力。在全球化布局上，奇瑞汽车早早将目光放向海外，如今已连续 22 年蝉联中国自主品牌乘用车出口冠军，2024 年海外收入占比达 39.7%；在新能源转型上，依托技术实力和产品开发能力，快速推出高端新能源品牌及车型，进一步提升品牌价值。2024 年发布十款全新车型中有9款为新能源车型，同年新能源销量同比暴涨 267.4%，在全球前二十大乘用车公司中排名第一。

这种「定战略、抓执行、见成果」的闭环能力，使奇瑞汽车可以将战略规划能快速转化为业绩增长，进一步提升资本市场对其长期发展的信心。2022-2024 年，奇瑞汽车营收复合增长率达 70.7%，净利润复合增长率 57.1%。

ESG 深度布局 打造全球化竞争「绿色通行证」

在全球资本市场愈发重视可持续发展的当下，ESG 已不再是「加分项」，而是企业参与国际竞争的必备能力。奇瑞汽车不仅在业务规模和技术实力上行业领先，更在绿色生产、社会责任等可持续发展维度打造隐形护城河，为长期价值增长注入确定性。

在绿色生产领域，奇瑞已构建起全链条的环保体系，硬核实力获官方认证。公司有五座中国生产工厂获得国家级「绿色工厂」认证，并在供应链管理、能源利用等方面不断优化，2024年能源消耗中可再生能源占比17%，较2023年提升9.4个百分点。这些指标不仅契合中国「双碳」政策导向，更符合欧洲等海外高端市场对环保生产的严苛要求，相当于为奇瑞汽车全球化拓展拿到绿色通行证。

产品安全与社会责任方面，奇瑞汽车将技术创新与用户安全紧密结合，智能驾驶辅助系统和智能座舱的搭载率持续提升，并在多个海外市场实现符合当地法规的安全标准。2024年奇瑞汽车入选《财富》发布的「2024年中国ESG影响力榜」，还获评工信部「绿色供应链管理企业」，并于2024年获得中国汽车工业协会授予的「可持续发展实践优秀案例」。这一系列第三方背书，为其赢得全球长期资金的青睐奠定了基础。

从管理层战略定力到 ESG 深度布局，奇瑞汽车展现出的不仅是短期业绩的高增长，更是长期价值的可持续性。对于港股市场投资者而言，在汽车行业转型的关键期，奇瑞既拥有「技术 +全球化」的显性增长动能，又具备「管理层 + ESG」 的隐性竞争壁垒。随着上市后募资逐步投入研发与海外市场拓展，其长期价值将进一步释放，有望成为港股汽车板块中兼具成长性与稳定性的核心配置标的。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network