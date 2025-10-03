全球化布局与强劲技术实力共振 奇瑞汽车长期投资价值凸显

香港，2025年10月3日 - (亚太商訊) - 在政策支持、技术创新驱动以及全球市场需求增长的多重加持下，全球汽车产业正加速向电动化、智能化方向转型升级，展现出蓬勃的发展态势。奇瑞汽车（9973.HK）作为中国最大的自主品牌出口企业，凭借其强大的综合实力和广泛的市场布局，在全球汽车产业变革中占据着重要地位。

2025年9月25日，奇瑞汽车正式在港交所主板挂牌上市，自上市以来，面对港股市场的波动环境，公司股价表现稳定，充分展现出资本市场对公司龙头地位、技术实力及盈利前景的认可，彰显中国自主汽车品牌在国际市场的强劲韧性与投资价值。

深耕国内外市场 业务规模及销售收入快速提升

自1997年成立以来，奇瑞汽车致力于引领行业创新，深耕国内外市场，业务实现了全球化布局。在国内市场，公司业务规模及销售收入迅速增长，市场份额不断扩大。于2024年，公司在中国的乘用车销量较2023年增长56.0%，而新能源汽车销量较2023年增长277.3%。根据弗若斯特沙利文的资料，于2024年，公司的燃油车和新能源汽车于中国销量的增速在中国前十大乘用车公司中均排名第一。

在海外市场，截至最后实际可行日期，奇瑞汽车的乘用车已销往100多个国家和地区，全球累计销量超过1,300万辆。自2003年以来，公司连续22年位居中国自主品牌乘用车公司乘用车出口量第一。于2024年，公司分别在欧洲、南美和中东及北非地区销量位列中国自主品牌乘用车公司第一，以及在北美及亚洲（中国除外）销量位列中国自主品牌乘用车公司第二。

卓越技术实力 业绩增长迅猛

除了全面的业务布局，奇瑞汽车还拥有卓越的技术实力，这无疑是公司取得成功的关键所在。多年来，公司精心打造了全方位的技术体系，涵盖鲲鹏动力、火星架构、雄狮智舱及辅助驾驶系统。

具体而言，鲲鹏动力作为公司的动力总成系统，涵盖了发动机、变速箱、电驱动及电池安全系统四大核心技术。根据弗若斯特沙利文的资料，公司在汽车行业的发动机及变速箱系统开发和制造方面处于领先地位，堪称行业领跑者。

火星架构作为公司的汽车开发平台，主要包含两项核心技术——汽车平台及E/E架构。这一架构使公司能够实现研发成本效益，降低开发风险，并加快推出适用于不同平台车型的可靠新产品。雄狮操作系统是公司的智能座舱系统，旨在通过提供更安全、更舒适的驾驶环境以及智能舱内功能，显著提升驾驶员和乘客的舱内体验。此外，公司还为乘用车提供辅助驾驶系统，该系统不仅符合中国及欧盟的主动安全法规，还能够很好地适应中国及海外市场不同路况及复杂场景，展现了公司在智能驾驶领域的强大实力。

强劲的技术实力与全面的业务布局，让奇瑞汽车的业绩实现了迅猛增长。2022年至2024年，公司营业收入从人民币926.18亿元增加至人民币2,698.97亿元，复合年增长率达70.7%；净利润从人民币58.06亿元增加至人民币143.34亿元，复合年增长率达57.1%。2025年一季度，公司实现营业收入人民币682.23亿元，同比增长24.2%；净利润人民币47.26亿元，同比增长90.9%，盈利能力持续提升。

总体而言，奇瑞汽车凭借其深厚的技术积累、优异的产品质量和广泛的市场布局，在全球汽车产业变革中取得了显著成就，展现出强大的市场竞争力，成为中国自主汽车品牌的杰出代表。未来，公司将持续加大技术创新投入，进一步拓展全球市场，巩固其在全球汽车产业中的重要地位，进而为投资者带来长期投资价值与丰厚的回报。

