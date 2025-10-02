沙特电力公司任命哈立德·本·萨利姆·阿尔加姆迪(Khalid Bin Salem AlGhamdi) 工程师为首席执行官

利雅得，沙特阿拉伯, 2025年10月2日 - (亚太商讯) - 沙特电力公司（SEC）董事会宣布，自2025年10月1日起，任命哈立德·本·萨利姆·阿尔加姆迪(Khalid Bin Salem AlGhamdi )工程师为公司首席执行官。该决定体现了董事会对沙特人才能力的信心，以及他们在推动王国电力行业发展中发挥的重要作用，而电力行业是该国正在进行的经济和社会转型的重要推动力。

沙特电力公司任命哈立德·本·萨利姆·阿尔加姆迪工程师为首席执行官

在谈及此次任命时，阿尔加姆迪工程师表达了对这份信任的深切自豪，并向“两圣地守护者”萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特国王，以及王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特殿下（愿真主保护他们）致以诚挚的感谢，感谢他们对沙特电力公司（SEC）始终如一的支持，使公司能够取得重大里程碑，并不断强化其在推动国家发展中的作用。他同时感谢能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹王子殿下的指导和密切关注，他的领导力始终是SEC成功的重要基石。

阿尔加姆迪工程师还感谢公司董事会的信任和支持，并强调这种信心将成为持续努力的重要动力，以满足客户和股东的期望。他补充道：“与SEC的同事们一道，我期待开启新的集体奋斗篇章，继续在各个方面巩固公司既有成就。在真主的恩典下，我们将持续满足全国超过1100万客户的期望，提供可靠且高质量的电力服务。我们将着力进一步提升电网可靠性，并不断增强公司对‘沙特愿景2030’宏伟目标的贡献——巩固SEC作为国家领先公共事业机构以及全球能源格局关键参与者的地位。”

阿尔加姆迪工程师被认为是王国杰出的国家级领导之一。他曾在沙特电力公司（SEC）担任多个高级职位，包括技术服务执行副总裁、风险与合规代理副总裁、2022年至2023年间的总工程师，以及数字与技术高级副总裁。在这些岗位上，他主导并监督了公司范围内多项重要战略和项目的实施。

