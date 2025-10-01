盈立证券首次覆盖晖阳新能源（EPOW.US）给予“推荐”评级 目标价10.07美元

香港，2025年10月1日 - (亚太商訊) - 近日，盈立证券发布研究报告，首次覆盖晖阳新能源（EPOW.US），给予“推荐”评级，目标价10.07美元。报告指出，该公司当前市值严重低于其内在价值与产业潜力，具备显著的长期投资价值。

晖阳新能源是全球领先的负极材料生产商，客户覆盖国内多家头部电池厂商。在行业竞争激烈的环境下，公司通过持续优化石墨化等核心生产工艺、大幅提升自动化水平、加强产业链管理，成功实现降本增效。据报告披露，公司已于2025年7月至8月期间实现扭亏为盈，走出了一条利润提升与可持续发展的路径。

公司上市逾四年，实体投资已超2亿美元。其核心资产之一的贵州兴义工厂占地610亩，已计入固定资产，累积对外融资金额约1亿美金。然而，截至2025年9月30日，公司总市值却不足4000万美元，与其实际投入和资产价值形成巨大反差。根据其官网实时监控显示，工厂正处于24小时三班倒的满负荷生产状态。盈立证券认为，公司的合理市值区间应在3至5亿美元，当前股价严重偏离价值，具备巨大的长期上涨空间。

晖阳新能源是“省级专精特新小巨人”企业，持续获得国家级及省级专项资金支持。公司在硅碳（用于锂离子固态电池）和硬碳（用于钠离子电池）等前沿负极材料技术领域具备深厚积累。除了拥有国内及日韩近百项专利外，公司近期更获得了美国锂离子电池及AI数据中心专用储能电池的负极材料制备方法专利，全球专利布局日益完善。公司计划于2026年落地美国德克萨斯州负极材料工厂，目前正积极推进环评、人才引进等具体工作，全球化战略迈出关键一步。

美国《通胀削减法案》正加速其本土电池产业链建设，埃克森美孚等巨头也宣布了巨额投资计划，为具备技术优势的中国产业链企业提供了出海良机。晖阳新能源的创始人胡海平先生是中国锂电材料行业的领军人物，作为杉杉科技的联合创始人，曾亲手操盘企业成长为千亿市值巨头，拥有深厚的产业背景、国际化视野和战略执行力。在他的带领下，晖阳新能源正致力于下一代电池材料的研发与产业化。

据调研了解，胡海平先生已多次赴美，与黑石、高盛等顶级投资机构及当地新能源头部企业展开深度合作洽谈。预计美国工厂落地后，将快速获得订单并实现本地化交付，其规划中的锂电池组pack产能有望在2027年末突破1GW。未来，公司还计划将成功模式复制到马来西亚、欧洲等市场，展现出广阔的发展前景。

