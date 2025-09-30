Internexa 在 HostDime 位于哥伦比亚波哥大的数据中心启用 PoP

哥伦比亚，波哥大, 2025年10月1日 - (亚太商讯) - 全球超边缘数据中心公司 HostDime 宣布，哥伦比亚最大 IP 网络和光纤运营商之一 InterNexa，已在 HostDime 位于波哥大的 Tier IV 认证数据中心内部署了一个大型 PoP, 代号为 Nebula。

InterNexa 在整个哥伦比亚运营着一张超过 32,000 公里的光纤网络，随着其骨干网接入 Nebula，Nebula 已确立为首屈一指的互联枢纽。该设施为光纤运营商、云服务商、内容提供商、人工智能工作负载、互联网服务提供商（ISP）、OTT 平台、对等交换和企业客户，提供超低延迟、大容量的哥伦比亚市场接入。这使得 Nebula 成为该国互联程度最高的数据中心之一。如今，Nebula 的客户可以无缝接入 InterNexa 的网络，而 InterNexa 的客户也能够利用 Nebula 的下一代 Tier IV 基础设施在哥伦比亚扩展业务。

此次合作还将 HostDime 面积达 70,000 平方英尺、专门建造的 Tier IV 超边缘数据中心，直接连接到 InterNexa 的 16 个设施生态系统。通过利用 InterNexa 的冗余环形拓扑和主要对等点，Nebula 内的 HostDime 客户能够直接连入 InterNexa 的网络，从而在内容与工作负载加速传输方面获得优势。

“InterNexa 的接入是 HostDime 哥伦比亚以及哥伦比亚数字基础设施的重要里程碑。当我们着手建设 Nebula 时，我们的愿景就是打造下一代数字基础设施，以促成这样的合作关系——构建一个惠及所有利益相关方的生态系统，从云服务商、内容提供商，到人工智能推理工作负载和光纤运营商。我鼓励大家亲自参观 Nebula，亲身感受一个专为此而建的下一代数据中心是什么样的。你们一定会受到启发。” —— Manny Vivar，HostDime 创始人兼首席执行官

HostDime 的 Nebula 数据中心位于波哥大北部（Tocancipá），是哥伦比亚唯一获得 Uptime Institute Tier IV 认证的设施之一，并提供 100% 正常运行时间的服务级别协议（SLA）保障。该数据中心具备 6 兆瓦电力容量，机架功率密度最高可达 50 千瓦，且已有 10 多家光纤运营商接入。该设施采用可持续设计，并持有 EDGE Building 环境认证。其运营商中立的运营模式，结合下一代基础设施能力，为 Nebula 的入驻客户提供了在哥伦比亚市场蓬勃发展的无与伦比的环境。

在企业市场之外，这一网络扩展也改善了哥伦比亚终端用户的数字体验。随着 Nebula 成为 InterNexa 骨干网的直接节点，流媒体服务、云应用和在线平台能够更贴近终端用户传递内容，从而实现更快的性能、更流畅的游戏体验，以及更可靠的访问，而无需依赖国际回传。

哥伦比亚正在迅速确立其区域科技中心的地位，对可靠、低延迟基础设施的需求在金融服务、政府、能源、媒体和人工智能应用领域激增。人工智能工作负载尤其需要高可用性和超高速的边缘推理能力，使得 Nebula 的 Tier IV 基础设施与直接光纤连接成为企业构建下一代服务的重要优势。作为波哥大数字生态系统中的战略互联节点，Nebula 既帮助企业实现规模化发展，也为国家的经济与技术增长作出贡献。

此次合作进一步强化了 HostDime 的愿景，即在新兴和服务不足的市场中设计、建设和运营下一代数据中心，为全球客户提供实现增长所需的边缘基础设施，并推动 HostDime 成为哥伦比亚数字未来的重要驱动者。

关于 HostDime

HostDime是一家全球超边缘数据中心公司，在墨西哥墨西哥、巴西、哥伦比亚 以及美国佛罗里达州奥兰多的旗舰设施运营专门建造的数据中心，并在英国和印度拥有自有网络。我们的使命是设计、建设并运营全球边缘的下一代数据中心。我们提供的服务包括：托管（独立套间、机笼、机架）、互联互通（交叉连接、对等互联、传输）、硬件即服务（裸机服务器、租赁自有服务器、硬件采购）、云基础设施（私有云、混合云、多云），以及托管服务（服务器管理、远程/智能现场支持）。

关于 InterNexa

我们是InterNexa，拉丁美洲的连接、基础设施和技术服务批发商。凭借 25 年以上经验，我们运营着超过 32,000 公里的光纤网络，以及在哥伦比亚和秘鲁的 40 多个互联数据中心。我们隶属于 ISA，这是一家多拉美企业，57 年来在 6 个拉丁美洲国家连接着人们和社区，并且是 Ecopetrol 集团的一部分。我们为政府、互联网服务提供商（ISP）、电信运营商、OTT 平台以及矿业和能源行业提供专业的技术解决方案。通过我们的网络基础设施、互联数据中心生态系统和托管安全服务，我们最大化运营效率，加速数字化发展，并加强客户的业务连续性。

