紫金黄金国际正式登陆港交所：控股股东实力强大 高度重视ESG建设

香港，2025年9月30日 - (亚太商訊) - 9月30日，紫金黄金国际（2259.HK）正式在港交所挂牌上市，此次上市不仅是紫金黄金国际发展史上的重要里程碑，标志着公司在全球的影响力迈上了新的台阶，更为全球投资者提供了难得的投资机会。

作为紫金矿业的子公司，紫金黄金国际在资源、技术、资金等多方面受益于集团的深度赋能。紫金矿业是一家全球领先的以矿产勘查、开发为主的矿业公司。截至2024年12月31日，紫金矿业在全球17个国家拥有超过30个大型的矿业项目，资源储量和产量、营业收入及利润、资产总值及市值均已进入全球矿业公司前五位。

同时，紫金矿业在地质勘探、采选冶炼、环保技术等方面的领先优势，也为紫金黄金国际在资源获取和成本控制方面提供了有力支撑。

在可持续发展方面，紫金黄金国际高度重视ESG建设，将可持续发展战略与企业经营深度融合。公司积极构建负责任的ESG框架，严格遵循全面且多层次的国际ESG标准，确保在环境管理、社会责任履行以及公司治理等方面达到国际先进水平。

同时，公司建立了完善的环境风险评估体系，旨在最大限度地减少生态影响，不断提高营运效率。此外，紫金黄金国际还将「双碳」承诺纳入公司未来发展核心议程，截至2025年6月30日，塔吉克斯坦吉劳╱塔罗金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿和苏里南罗斯贝尔金矿已实现购买电力的100%清洁能源利用。圭亚那奥罗拉金矿于2024年完成了两期光伏项目，苏里南罗斯贝尔金矿的25MW光伏项目正在建设中。

在社会责任方面，紫金黄金国际持续加强对小区建设，积极促进经营所在地区经济发展。例如，公司的哥伦比亚「播种未来」农业发展计划已连续开展五年。公司积极推动发展苏里南罗斯贝尔小区基金会，2024年在教育、健康、体育和社会经济发展领域提供财务支持。

紫金黄金国际的ESG实践让公司屡获殊荣，于往绩记录期间，大陆黄金获得「2024可持续发展认证」、泽拉夫尚获得「环保突出贡献奖」等。

值得一提的是，紫金黄金国际此次上市，引入超过二十家基石投资者，包括GIC、Hillhouse、BlackRock、Schroders、高毅、富达基金及景林等。多家知名机构的积极认购，彰显市场对公司未来发展潜力的高度认可，亦侧面折射出公司的强大吸引力与投资价值。

总之，紫金黄金国际的成功上市，不仅是公司自身发展的新起点，更是公司资本运作与产业布局优化的重要成果。未来，紫金黄金国际将在集团支持下，继续秉持「绿色发展、科技驱动、全球视野」的理念，努力成长为具有全球影响力的黄金标杆企业。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network