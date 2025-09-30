AEON信贷财务二零二五/二六财年上半年纯利增长37.1%

业绩重点

- 受销售额及应收款项持续增长带动，收入增长4.3%至897,100,000港元

- 税后溢利增长37.1%至233,600,000港元，减值亏损及减值准备减少12.7%

- 成本收入比率由47.0%改善至43.8%

- 宣派中期股息每股25.0港仙，派付股息比率为44.8%

香港，2025年9月30日 - (亚太商訊) - AEON信贷财务（亚洲）有限公司（"AEON信贷财务"或"集团"；股份代号：00900）今日公布截至二零二五年八月三十一日止六个月（"二零二五/二六财年上半年"或"报告期间"）未经审核的中期业绩。

尽管香港经济持续面对挑战，于报告期间内，集团收入按年增长4.3%至897,100,000港元，展现了核心业务具韧性，以及为维持销售额及应收款项增长所实施措施的有效性。随着集团持续提升营运效率，成本收入比率由截至二零二四年八月三十一日止六个月（"二零二四/二五财年上半年"或"去年同期"）的47.0%改善至报告期间的43.8%，未计减值亏损及减值准备前的营运溢利上升11.7%至475,600,000港元。得益于减值亏损及减值准备减少12.7%，集团税后溢利增长37.1%至233,600,000港元（二零二四/二五财年上半年：170,400,000港元）。

董事会决议宣布派发中期股息每股25.0港仙（二零二四/二五财年上半年：24.0港仙），派付股息比率为44.8%。

为应对充满挑战的经济环境，集团于报告期间对推动销售额及应收款项增长采取了更保守的策略，优先以最大幅度提升信用卡及私人贷款组合的回报，同时降低信贷风险。整体销售额较去年同期增长4.4%，主要受益于信用卡销售额的增长，抵销了因审慎信贷评估而下降的私人贷款销售额。客户贷款及应收款项总额保持上升趋势，由二零二五年二月二十八日至二零二五年八月三十一日期间增加2.7%。为应对香港消费金融市场的信贷违约率高企，集团已实施强而有力的信贷监控措施，以改善客户还款表现，及减轻资产质量的恶化。因此，信贷亏损贷款（即第二阶段及第三阶段应收款项）占客户贷款及应收款项总额的百分比，由二零二五年二月二十八日的4.2%下降至二零二五年八月三十一日的4.0%。

集团的营销策略有效降低广告成本，同时维持营销效益及优化资源分配。此外，绿色贷款产品的推出进一步强化集团对环境、社会和管治（ESG）原则的承诺。集团利用永旺生态系统，透过如AEON JCB信用卡优化计划等举措发挥协同效应。资讯科技方面，集团已完成IP联络中心（IPCC）项目以提升电话客服中心营运程序，并计划持续评估以进一步提升效率。

展望二零二五/二六财年下半年，集团将重点维持销售及应收款项增长，特别是透过本地及网上交易，同时完善信贷评估与监控流程，以确保可持续的高质量贷款组合。营销策略将侧重于精准行销、大规模促销以及利用奖励措施来扩大市场份额，尤其是在年轻群体中。集团亦将透过增加产生手续费之交易和拓展保险中介业务，实现收入多元化。

为提升营运效率，集团计划加速将人工智能工具融入后台营运，如自动化数据处理、信用风险分析等日常工作，以降低营运成本及提高准确性。信用评估和贷款组织者将透过升级的风险导向方法得以加强，旨在甄别优质客户以提供额外信贷。先进模型预期能提升信用评估诈欺的侦测和预测分析能力，从而加快决策过程及优化资源配置。

在永旺生态系统内，集团已开展One AEON项目，旨在建立一个用于累积和兑换奖励的综合积分平台。该平台将让顾客能透过 "AEON HK"及潜在合作商户手机应用程式，无缝管理从AEON信用卡及潜在合作商户，尤其永旺百货(香港)有限公司（"永旺百货"）获得的积分奖励。把积分平台和永旺百货网络整合将提升客户的便利性和弹性，促进信贷与零售服务的参与度及忠诚度。

AEON信贷财务董事总经理魏爱国先生表示："集团在二零二五/二六财年上半年业绩理想，印证了我们在充满挑战的市场环境下的韧性及战略措施的有效执行。适逢集团成立35周年，我们将继续秉持《永旺愿景》及永旺集团三大原则—— ‘携手并进’、‘超越集团及公司界限’及‘建立多层面联系，共创充满笑容的未来’。凭借稳固的财务基础及持续的数码转型，我们具备优势把握信贷金融市场的机遇。我们将透过提供创新及以客户为中心的信贷服务，于下半年继续推动业务增长。"

关于AEON信贷财务（亚洲）有限公司（股份代号：00900）

AEON信贷财务（亚洲）有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司（东京证券交易所编号：8570）及AEON集团旗下公司，成立于1987年，并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事消费融资业务，包括于香港签发信用卡及提供私人贷款融资、信用卡付款处理服务、保险代理及顾问业务，以及于中国内地从事小额融资业务。

详情请浏览公司网址：www.aeon.com.hk。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network