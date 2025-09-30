百本公布2025全年业绩 积极推进"科技+创新"与医疗健康的融合

香港，2025年9月29日 - (亚太商訊) - 百本医护控股有限公司（"百本"或"集团"，股份代号：2293）于9月26日宣布截至2025年6月30日止年度（"期内"或"年内"）业绩。年内总体业务保持稳定，延续连年对股东回报的重视，宣派2025年度末期股息每股普通股1.50港仙。

期内，集团收益约为7,440万港元，其中提供医护人手解决方案服务所得的收益约为6,170万港元，机构人手解决方案服务所得收益及私家看护人手配置服务所得收益分别为约3,520万港元及约2,650万港元；其他收入同比增加至为160万港元；除所得税前溢利约2,240万港元；公司权益持有人应占本年度溢利约为1,750万港元；财务收入同比增加至本年度的约160万港元；总资产保持稳定，流动资产维持健康水平。

此外，集团年内亦动用闲置现金结余收购单一投资信托及持有金锭的交易所买卖基金，SPDR金ETF（"该等收购事项"），提升集团闲置现金的使用效益。董事会相信，该等收购事项可为集团提供平衡及分散投资组合的机会，及抗衡货币贬值及通货膨胀。

截至2025年6月30日，集团已登记医护人员数目较去年同期的29,800名同比增加7.4%至约32,000名，稳步增长且庞大而多元化的登记医护人员规模不仅显示集团良好的待遇及人才留存率，并将有助集团进一步增强竞争实力，把握业务发展机遇。

积极推进"科技+创新"与医疗健康的融合 全新"百本健康"生态具广阔发展空间

以医疗人手解决方案为核心，百本可为医院管理局、私家医院、社福机构、诊所及科研医疗机构提供专业、全面、可靠和客制化的医疗机构支援服务及居家养老医护人手解决方案。近年集团在坚守核心业务的同时，积极推进"科技+创新"与医疗健康的融合，持续优化服务质素和效率、加深业务合作及拓展业务内容，整合预防医学、中西医疗、智慧养老及适老化生活解决方案三大服务板块，构建了全新的"百本健康"生态。

年内，集团亦积极利用旺角自购实体空间，现已构建了一个集医疗保健及智慧居家人工智能养老科技和数据的服务平台——"healtHUB"，已从最初的提供医护人手解决方案发展成为覆盖"预防-治疗-康复-居家照护-智慧养老"全生命周期的健康科技生态平台，提供"科技+创新"赋能的一站式医疗健康及智慧居家服务解决方案。

现时人口老龄化及医疗人手短缺趋势持续，全球AI医疗市场前景广阔，百本聚焦"科技+创新"赋能，业务已覆盖符合医疗健康行业发展趋势的全生命周期。同时，集团积极响应国家及政府政策，呼应国家的《"健康中国2030"规划纲要》，并支持香港政府基层医疗健康系统发展，不仅多项业务受益于政策的长期支持，亦可获得稳定的政府业务资源，并可与其他业务形成协同效应，均可为百本带来广泛、稳定的业务需求及中长期持续增长空间。

百本集团主席兼行政总裁奚晓珠小姐表示："百本将继续致力于加强及巩固核心业务及成为更加知名的市场领导者，同时积极寻求新业务机会，推进‘科技+创新’与医疗健康的融合，与战略合作伙伴结盟或合作以追求提高集团业务的多元化程度，为百本的可持续增长及股东回报最大化的策略提供支持"。

关于百本医护控股有限公司

百本医护控股有限公司提供"科技+创新"赋能的一站式医疗健康及智慧居家服务解决方案。集团自2009年创立以来，始终秉持"关怀备至"、"专业实干"、"全心全意"的服务理念，近年在坚守核心业务的同时，推进"科技+创新"与医疗健康的融合，持续优化服务质素和效率、加深业务合作及拓展业务内容，整合预防医学、中西医疗、智慧养老及适老化生活解决方案三大服务板块，构建了全新的"百本健康"生态。集团亦积极利用旺角自购实体空间，现已构建了一个集医疗保健及智慧居家人工智能养老科技和数据的服务平台——"healtHUB"。集团目前已从最初的提供医护人手解决方案发展成为覆盖"预防-治疗-康复-居家照护-智慧养老"全生命周期的健康科技生态平台。

以医疗人手解决方案为核心，百本拥有超过32,000名合资格专业医护人才网络，可为医院管理局、私家医院、社福机构、诊所及科研医疗机构提供专业、全面、可靠和客制化的医疗机构支援服务及居家养老医护人手解决方案。至今，集团已服务超过3,500家老人院／康复中心／诊所。

