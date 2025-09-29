上海, 2025年9月29日 - (亚太商讯) - 新交所凯利板上市公司 Mooreast Holdings Ltd.（以下简称“Mooreast”或“集团”）今日宣布，已与中国交通建设股份有限公司（“中交股份”）旗下子公司签署《战略合作协议》（“SCA”）。中交股份是中国国有的全球基础设施开发龙头企业。

根据该协议，Mooreast与中交机电工程有限公司（“中交机电”）计划携手合作，在中国及全球其他地区共同拓展浮式海上可再生能源及相关海洋工程项目的业务机会。

该战略合作将充分发挥中交机电在中国境内的规模化运营、专业能力、资源储备、行业声誉和网络优势，同时结合Mooreast在绿色低碳发展和浮式可再生能源领域（包括海上风电）的技术实力、业绩经验及国际网络。

双方还将探索建立海上风电相关产业供应链的机会，提供涵盖工程、采购、施工和安装（EPCI）的综合解决方案。

Mooreast与中交机电计划合作推进涉及浮式风能及其他海洋工程项目的工程设计、生产、分装、运输和/或系泊及索具系统、风力发电机、浮式平台及相关组件或设备的安装等项目。

尽管这些产品和解决方案的主要市场在中国本土，但鉴于亚洲地区技术水平日益提升及生产成本持续下降，双方也看好海外市场的增长机遇。

作为海洋与近海领域系泊与索具系统的专业企业，Mooreast是亚洲唯一一家超高功率锚具设计和制造商。伴随全球浮式风电项目的商业化进程不断加快，公司正持续扩大在欧洲和东北亚的市场布局。

Mooreast执行董事兼副主席沈君南先生表示：“我们非常高兴并荣幸能与中交机电这样享有盛誉的企业建立合作。与陆上风电相比，中国的浮式海上风电产业仍有巨大潜力尚待开发。我们期待在不久的将来深化合作，把握国内外市场机遇。”

关于 Mooreast Holdings Ltd.

作为全面系泊解决方案的领导者，Mooreast为近海油气、航运及海上可再生能源行业提供系泊系统的设计、工程、制造、供应与物流、安装及调试等服务。

凭借近三十年的经验，Mooreast正将其在系泊解决方案领域的业绩与专业能力应用于浮式可再生能源项目，尤其是浮式海上风电。公司已成功参与日本和欧洲的浮式海上风机开发与原型项目。

更多信息，请访问 https://mooreast.com/



