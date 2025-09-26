香港，2025年9月28日 - (亚太商讯) - 9月26日，"聚力五载 共创未来"上实资本2025年度投资人大会在上海、香港两地同步举行。值此上实资本成立五周年之际，各界嘉宾齐聚一堂，既回顾五年来深耕投资的坚实历程，更聚焦 "沪港协同发展"的新机遇——发挥香港国际金融中心优势，未来将进一步深化沪港协同，按照上实集团"立足香港、依托上海，服务国家战略、走国际化道路"的战略定位，共探跨境资本赋能生命健康、环境健康产业的新路径。

上实集团董事长冷伟青在致辞中表示，面对科技变革浪潮，上实集团立足香港、依托上海、面向全球，主动拥抱创新，在变革中抢抓机遇，聚焦生命健康、环境健康两大主赛道，推动"科技+金融+产业" 的协同发展。上实资本作为集团基金管理和战略直投平台，过去五年，成功打造＂生物医药＂基金矩阵，支持香港本地生物科技企业科研成果转化，推动全球优质技术与沪港资本、产业资源融合。未来，上实资本将发挥香港平台链接全球资源，在科技创新领域进一步深化沪港协同，以基金为纽带，助力香港在生命健康、环境健康领域的创新成果落地转化，完善跨境投资链条。

图注：上实集团董事长冷伟青致辞

上实集团首席金融与投资官、上实资本总裁谷峰在主旨演讲中，回顾了上实资本五年间 "立足上海，联动香港，辐射全球" 的发展脉络。他强调，面对全球产业变革，上实资本将以 "沪港联动" 为核心抓手，通过新基金布局与现有基金扩募，持续强化生命健康、环境健康的投资能力。同时，港股基石投资基金的成立，也精准补齐了沪港两地战略产业领域投资的最后一环。上实资本未来的部署将以国家战略为导向、以集团战略为支撑，强化双平台协同，完善跨境基金矩阵，深化与香港本地资源的合作，助力香港打造国际绿色金融中心与生物医药创新中心，推动资本与产业深度的融合，践行集团 "服务国家战略、走国际化道路" 的核心定位。

图注：上实集团首席金融与投资官、上实资本总裁谷峰发表主旨演讲

本次大会的重要亮点之一，是 "上实资本科技基金（STC）" 品牌的正式发布。作为上实资本聚焦绿色健康赛道的核心载体，STC 将进一步拓展环保能源、具身智能、低空经济等细分产业赛道。依托香港绿色金融的优势，为科创企业提供"资本 + 生态" 的双重赋能，推动沪港绿色科技项目跨境联动，助力香港打造国际绿色科技投资枢纽。

图注：上实资本科技基金（STC）品牌发布

为深化沪港两地战略产业协同，上实集团携手国泰海通在大会上签署"沪港战略产业基石投资基金"合作协议。该基金作为上实资本布局沪港跨境投资的关键举措，将重点聚焦"上海战略新兴产业赴港上市前最后一公里的融资"——填补沪港跨境投资链条的空白。基金首期规模与香港合作方参与细节将后续公布，预计将成为香港资本市场服务内地战略产业企业赴港上市的重要桥梁。

图注：沪港战略产业基石投资基金签约仪式

大会同期签署四项重磅合作协议，其中两项与香港产业发展高度相关：

1、上实集团 - Azzurra Capital 合资合作：双方将共同在港设立基金投资平台，聚焦全球绿色科技、环保能源项目，推动全球环境健康领域优质技术与中国产业资源、市场资源，香港资源深度融合。

图注：上实集团-Azzurra Capital合资合作签约仪式

2、香港生物科技基金扩募：作为上实资本深耕香港生物医药领域的核心基金，本次扩募将进一步加大对香港本地生物科技企业的投资力度，同时联动香港科技大学、香港生物医药创新协会等机构，支持科研成果转化，重点投向基因治疗、创新药研发等细分领域，助力香港建设国际生物医药创新中心。

图注：香港生物科技基金扩募及战略合作签约仪式

此外，上实环境科技基金、上海生物医药基金二期战略合作协议的签约，也进一步完善了上实资本"人民币基金 + 跨境基金" 的多层次布局，两只基金将与香港生物科技基金、沪港战略产业基石投资基金形成协同，为香港资本市场注入更多优质内地产业标的，持续深化沪港两地资本与产业的联动。

图注：上实环境科技基金合作签约仪式

图注：上海生物医药基金战略合作暨二期启动仪式

大会两场圆桌论坛中，"双城慧话 —— 沪港联动创新发展" 专场尤为引发香港业界关注。论坛由上实资本旗下香港生物科技基金总裁梁卫彬主持，香港生物医药创新协会会长卢毓琳、香港科技大学投资基金负责人姚博文、香港尚至医疗集团资深合伙人张仁宇等嘉宾，围绕"沪港联动新发展"展开深入讨论。嘉宾普遍认为，上实资本此次新基金布局与香港生物科技基金扩募，将为香港产业注入新动能，期待未来与上实资本在科研转化、基金合作、人才交流等方面深化联动。

图注：双城慧话 —— 沪港联动创新发展圆桌论坛

另一场 "并购论道" 圆桌论坛则聚焦产业整合与价值创造，高盛（中国）、华平投资等机构代表提及，香港作为国际金融中心，并购项目在融资、退出方面可充分借力香港资本市场，进一步释放内地与香港的协同价值。

本次大会不仅是上实资本五周年的总结，更是沪港跨境投资生态升级的新起点。未来，上实资本将以生命健康、环境健康为主赛道，持续强化香港平台作用，为香港投资人、企业、科研机构搭建更高效的跨境合作桥梁，共同助力香港打造国际绿色金融中心与生物医药创新中心，实现 "聚力五载、共创沪港产业新未来" 的目标。

