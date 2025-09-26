Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
奇瑞汽车正式登陆港交所：综合实力强劲业绩增长亮眼 开启全球化发展新纪元

香港，2025年9月25日 - (亚太商讯) - 9月25日，港股市场迎来2025年重磅IPO，奇瑞汽车股份有限公司（奇瑞汽车，股份代号：9973.HK）正式在港交所主板挂牌上市，这标志着中国最大的自主品牌乘用车出口企业成功登陆国际资本市场，开启全球化发展的新纪元。

此次港股上市，奇瑞汽车引入多家重量级基石投资者，其中包括JSC International Investment Fund SPC（代表ShanRui SP）、HHLRA、上海景林及CICC Financial Trading Limited（就景林场外掉期交易而言）、香港景林、黄山建投等，充分显示知名机构对公司长期发展前景的坚定信心。

奇瑞汽车成立于1997年，经过多年的发展，已成长为中国汽车行业的领军企业之一。凭借多元化的品牌布局，公司旗下已拥有奇瑞、捷途、星途、iCAR和智界五大品牌，满足了不同客户群体的需求。

依托丰富的产品矩阵及优异的品牌声誉，奇瑞汽车近年来展现出强劲的发展势头，根据弗若斯特沙利文的资料，于2024年，公司是全球前二十大乘用车公司中唯一一家新能源汽车销量、燃油车销量、中国市场销量及海外市场销量较2023年均增长超过25.0%的乘用车公司。根据同一资料来源，于2024年，公司的乘用车销量较2023年增长49.4%，增速位居全球前二十大乘用车公司之首，充分展现了其强大的市场竞争力。

财务数据方面，奇瑞汽车近年来业绩快速增长，盈利能力不断增强。2022年至2024年，公司营业收入分别为人民币926.18亿元、人民币1,632.05亿元及人民币2,698.97亿元，复合年增长率达70.7%；净利润分别为人民币58.06亿元、人民币104.44亿元及人民币143.34亿元，复合年增长率达57.1%。2025年一季度，公司实现营业收入人民币682.23亿元，同比增长24.2%；净利润人民币47.26亿元，同比增长90.9%。

奇瑞汽车的成功上市，不仅为自身的发展提供了强有力的资金支持，更为中国汽车品牌走向世界树立了新的标杆。随着全球汽车行业向电动化、智能化转型的加速，奇瑞汽车有望凭借其技术积累和市场基础，在新的赛道上不断实现突破，进一步巩固其在全球汽车市场的领先地位，为股东和社会创造更大的价值。



