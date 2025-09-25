国泰君安国际助力复星高科成功发行全球首单民营企业"玉兰债"



香港，2025年9月25日 - (亚太商讯) - 近日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（"国泰君安国际"或"公司"，股份代号：1788.HK）助力复星高科技(集团)有限公司（"复星高科"）成功发行全球首单民营企业"玉兰债"，发行规模10亿元、期限3年、发行利率4.9%。 本次项目中，国泰君安国际积极响应国家支持民营经济发展的战略部署，充分发挥专业协调与高效执行能力，通过联动国泰海通总部多个条线，组织投资人反向路演，开展扎实深入的市场推介工作，成功助力企业对接离岸人民币资本市场。 本次债券的成功发行是国泰君安国际联合上海清算所，通过"玉兰债"贯彻落实人民银行关于强化综合金融服务能力、创新和丰富民营企业融资渠道要求的生动典范，更是联动金融基础设施协同整合境外资本市场各方力量，畅通民营企业境外融资渠道的最新成果，为民营经济高质量发展注入金融"活水"。 展望未来，国泰君安国际将持续深化金融产品与服务创新，拓展跨境融资渠道，助力更多民营企业对接国际资本市场；同时，进一步强化境内外金融基础设施协同，构建更加高效、便捷的金融服务生态，为民营经济发展提供持续、有力的金融支持。 关于国泰君安国际 国泰海通集团下属公司国泰君安国际（股票代号：1788.HK）,是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过IPO于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，幷在新加坡、越南和澳门设立子公司，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予"Baa2"及"BBB+"长期发行人评级，MSCI ESG"A"评级, Wind ESG"A"评级及商道融绿ESG"A"评级，同时其标普全球ESG评分领先全球84%同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代号：601211.SH/ 2611.HK）为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见:https://www.gtjai.com



话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

