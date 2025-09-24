TruMerit 与 EnGen 合作，为海外受训的医疗专业人员提供英语技能支持，助力他们在工作与生活中取得成功

费城，宾夕法尼亚州, 2025年9月25日 - (亚太商讯) - 作为全球医疗人力资源发展的领导者，TruMerit 正与 EnGen 合作。EnGen 是一款与劳动力发展相结合的英语学习解决方案，旨在帮助海外受训的护士及其他医疗专业人员提升英语技能，从而在英语工作环境中取得成功，并在他们的新社区中茁壮成长。

这一全新合作使 TruMerit 现有及往期资质评估服务的申请人能够购买 EnGen 平台的个人使用权，以及其先进的英语技能提升工具。通过有针对性的、与岗位相关的英语培训，学习者将增强自信、提升工作表现，并为在医疗系统中填补关键人力缺口的紧缺岗位做好准备。

EnGen 的创新方法结合了按需的、由人工智能驱动的教学与人工支持，其中包括实时在线小组研讨会和辅导课程。该解决方案帮助在职成年人掌握特定岗位和职业路径所需的英语技能，包括医疗岗位。扎实的英语能力不仅有助于他们准备必需的语言水平测试和执业考试，也能推动职业发展，并在新的国家的职场与社区生活中茁壮成长。

随着每年成千上万名海外受训的护士及相关医疗专业人员抵达美国，帮助缓解医疗系统的人力短缺，强有力的沟通能力成为关键资产。**它们能够促进更好的协作、提升患者护理质量，并改善整体医疗结果。除了对申请人母国教育与执照进行验证（TruMerit 已经在提供此类服务）之外，美国移民法还要求提供英语水平证明，以确保跨医疗团队的清晰沟通，并保障患者安全。

TruMerit 总裁兼首席执行官 Peter Preziosi 博士表示：“在 TruMerit 不断扩展的医疗职业发展重点下，我们坚定致力于帮助移居的护士及其他医疗专业人员在职业生涯的每个阶段都能茁壮成长。在美国，这意味着他们有机会将语言理解从‘熟练’提升到‘精通’。”

他补充道：“我们很高兴能与 EnGen 合作来应对这一挑战，通过该公司提供的个性化、以移动端为先的学习体验，让与职业发展相结合的英语培训变得触手可及。”

EnGen 创始人兼首席教育官 Katie Brown 博士表示：“通过为海外受训的医疗工作者提供与岗位相关的英语技能，我们正在赋能他们自信地与患者沟通，提供高质量护理，并在高压环境中取得成功——同时在下班后也能在社区生活中蓬勃发展。EnGen 的方法带来了切实成果：94% 的学习者在工作中使用英语时更有信心，93% 的人节省了工作时间，92% 的人提升了工作技能。另有 80% 的人表示他们在日常生活中更加得心应手。我们很自豪能与 TruMerit 携手，共同建设一支更强大、面向未来的医疗人力队伍。”

除了以医疗为重点的英语培训外，EnGen 还提供帮助学习者适应英语国家新生活的相关内容，涵盖社会融入、法律、金融和数字素养等主题，以及美国公民入籍考试的备考课程

此外，为了帮助随行配偶和其他家庭成员更好地适应，通过 TruMerit 提供的优惠方案中还包含家庭选项的特别价格，14 岁及以上的家庭成员也可使用 EnGen 提供的课程。

TruMerit 是全球领先的医疗人力发展机构。前身为 CGFNS International，该组织拥有近 50 年历史，致力于协助护理人员与其他医疗工作者——以及负责发照与聘用的机构——在寻求在美国及其他国家执业许可时，验证其教育背景、专业技能与实践经验，促进其职业流动性。作为 TruMerit，该机构的使命已扩展为建立符合全球快速变迁健康需求的人力资源能力。通过旗下的全球健康人力发展研究院（Global Health Workforce Development Institute），TruMerit 正在推动以实证为基础的研究、思想领导与倡议，支持各项医疗人力发展方案，包括全球认可的执业标准与认证，以此强化医疗工作者的职业发展路径。

EnGen 提供了一种可规模化、由人工智能驱动的英语教学方式，旨在解决系统性获取不足的问题：在美国，成年英语学习者已占到劳动年龄人口的十分之一，但现有劳动力体系仅满足了其中约 2% 的需求。作为一家获得认证的 B 型企业，EnGen 正通过与雇主、成人教育机构、劳动力发展组织以及州政府合作，填补这一缺口，帮助求职者和在职员工掌握英语技能、获得职业发展路径，并进入高需求行业就业。EnGen 以劳动力发展为导向的方法，不仅应对了雇主在招聘与留用方面的挑战，也推动了学习者的经济流动性。了解更多信息，请访问 getengen.com。

