紫金黄金国际港股招股：抢占全球黄金赛道 高成长价值突出

香港，2025年9月24日 - (亚太商讯) - 近年来，地缘政治不确定性加剧、全球货币宽松周期频发，黄金的避险属性与金融属性愈发凸显，成为全球央行与投资者的重要配置资产。2025年以来，国际金价持续上扬，不断刷新历史高位，截至9月18日，国际现货黄金价格累计涨约40%。在地缘政治、经济冲突、货币体系动荡等结构性因素未根本改变，迭加央行购金、投资需求等支撑，黄金资产中长期配置价值持续凸显，黄金开采企业将从中受益。

紫金黄金国际有限公司（「紫金黄金国际」，股份代号：2259.HK）作为紫金矿业海外黄金资产整合平台，承接了紫金矿业（601899.SH，02899.HK）在中国境外的全部8座黄金矿山，业务覆盖中亚、南美洲、大洋洲及非洲等黄金资源富集区，有望凭借独特优势承接行业红利。9月19日，紫金黄金国际启动港股招股，招股价每股71.59港元，按每手100股计，入场费7,231.19港元，摩根士丹利及中信证券为联席保荐人。

收并购能力驱动快速扩张，打造全球市场领先地位

过去近20年，紫金黄金国际聚焦高潜力黄金矿山及价值被低估的低品位、难选冶黄金矿山，在南美洲、大洋洲、中亚和非洲等黄金资源富集区完成多起关键收购，迅速搭建起多元化黄金矿山资产组合。这一扩张路径的成功，离不开其卓越的并购能力与紫金矿业的深度协同支撑。

依托紫金矿业全球领先的矿业公司地位，借助其丰富的大型金属矿山勘查建设运营经验并辅以自身专业高效的资源并购和勘查能力，紫金黄金国际能够准确识别并收购全球范围内的潜在高价值资产，并在收购完成后以具成本效益方式，积极利用强大的内部能力进行自主地质勘查和开发，从而在不断变化的黄金行业中稳步扩大资源和产量，同时保持低成本和高效率。

在并购成本控制上，2019-2024年，紫金黄金国际按黄金资源计的平均收购成本仅约为每盎司61.3美元，较同期每盎司92.9美元的行业平均水平低34%。而在并购后整合环节，公司「识别价值-提升价值」的能力尤为突出，苏里南罗斯贝尔金矿、塔吉克斯坦吉劳╱塔罗金矿和圭亚那奥罗拉金矿等多个收购前亏损的矿山，在收购后1-2年内即实现扭亏为盈，充分验证了其整合效率与运营实力。

凭借高效的并购扩张与精益运营，紫金黄金国际的全球市场地位持续提升。截至2024年底，公司黄金储量达27.5百万盎司（856.0 吨），位列全球第九；2024 年黄金产量达1.3百万盎司（40.4吨），排名全球第十一位。2022-2024年，公司黄金产量复合年增长率高达21.4%，在全球大型公司中增速领先，成为行业内名副其实的「增长先锋」。

技术与成本优势构筑竞争壁垒 赋能长期盈利增长

在黄金开采行业资源品位下降、开采成本上升的趋势下，技术实力与成本控制能力成为企业核心竞争力的关键。紫金黄金国际凭借与紫金矿业的技术协同、自主创新的工艺突破，以及精细化的成本管理，构筑起坚实的竞争壁垒，为长期盈利增长提供强劲支撑。

技术层面，紫金黄金国际承袭紫金矿业低品位、难选冶资源开发技术，并广泛利用热压预氧化和生物浸出等专有技术，有效开发利用低品位难处理矿石，显著提升了矿山经济价值。以塔罗金矿为例，该矿矿石含铜、银、砷、碳、硫等多种元素，且金的嵌布粒度微细，开发难度极大，公司针对性开发了含砷含碳金精矿及铜精矿POX工艺技术，解决了金矿难选冶的问题，使其黄金回收率在2022年至2024年由78%提升至81%，2023年建成的精炼厂应用紫金矿业技术后，塔吉克斯坦吉劳╱塔罗金矿产生额外利润约5700万美元。

在勘探环节，紫金黄金国际利用控股股东紫金矿业的先进地质勘查技术和自主研发设备，通过整合该等尖端技术和设备，以较低成本实现显著增储。2019年至2025年上半年，公司于此期间运营的矿山的黄金资源量平均勘探成本低至11.7美元╱盎司，远低于同期行业平均的32.3美元╱盎司，持续夯实资源基础。

成本控制方面，紫金黄金国际采用紫金矿业独创的「矿石流五环归一」矿山项目管理程序，统筹勘查、采矿、选矿、冶炼和环境保护五大环节，有效降低建设生产成本，实现项目经济社会效益最大化。2024年，公司全维持成本（AISC）为每盎司1,458美元，在全球前十五大黄金开采公司中排名第六低；2022至2024年及2025年上半年，公司运营的七个矿山中，每吨矿石开采成本分别为38.7美元、31.3美元、34.3美元及32.7美元，每吨磨矿选矿成本分别为20.6美元、18.2美元、19.4美元及17.2美元，低成本优势显著。

成本优势直接推动盈利水平提升。2022-2024年，紫金黄金国际归母净利润分别为183.7百万美元、230.4百万美元及481.4百万美元，复合年增长率达61.9%，增长势头强劲。2024年股本回报率（ROE）达21.4%，保持较高的资本回报，「技术降本-盈利提升」 的良性循环已经形成。

在黄金资产稀缺性加剧、行业集中度提升的趋势下，紫金黄金国际凭借低溢价并购的扩张能力，技术驱动的成本优势、以及与紫金矿业的深度协同，已成长为全球黄金开采行业的增长黑马，展现出强劲的发展韧性与投资价值。当前公司正在港股招股，作为连接全球资本与优质黄金资产的重要目标，有望为市场提供兼具成长潜力与收益稳定性的投资选择。

