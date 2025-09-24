心肾代谢综合征（CKM）治疗的新范式 君圣泰的"一药多效"迎来价值重估

香港，2025年9月23日 - (亚太商讯) – 若要评选今年港股市场中表现最突出的板块，创新药无疑占据一席之地。在政策暖风持续吹拂下，港股18A公司整体走势强劲。根据WIND数据，截至2025年9月22日收盘，君圣泰医药（2511.HK）年内累计涨幅超过233.07%，成为市场中一道亮眼的风景线。

股价强劲表现的背后，是资本市场对公司创新实力的高度认可。在全球医药创新不断推进的背景下，君圣泰医药深耕代谢性疾病领域，依托核心产品HTD1801独特的"一药多效"特性，正在心肾代谢综合征（Cardiovascular-Kidney-Metabolic Syndrome, CKM）治疗领域引领一场静默的范式变革。该药物在多适应症拓展、作用机制创新及商业化推进等方面接连实现突破，显示出可观的临床价值和市场前景。

值得深思的是，在当前竞争日趋激烈的降糖药物市场中，君圣泰医药何以突破重围，实现从单一"降糖药企"到"心肾代谢领军企业"的跨越式蜕变？背后的投资逻辑是什么？

图表一：公司股价走势图

数据来源：WIND，格隆汇整理 数据截至2025年9月16日收盘

HTD1801：CKM领域的"一药多效"破局者

从市场空间看，君圣泰医药正切入一个被长期低估的千亿级市场--心肾代谢综合征（CKM）领域，该领域存在显著的未满足临床需求。

CKM是一种涉及多器官交互的复杂疾病状态，涵盖心脏疾病、慢性肾病（CKD）以及多种代谢紊乱，如2型糖尿病、肥胖和血脂异常等。其病理机制复杂，患者常同时面临心、肾功能异常、高血糖、高血压、脂代谢异常和慢性炎症等多重威胁。

据公司中期报告及临床资料显示，2032年全球代谢疾病市场规模将达到4580亿美元。CKM在全球影响近90%的美国成年人和80%的中国成年人，其中糖尿病患者人数已接近5.9亿。尤其在中国，糖尿病肾病（DKD）已成为导致终末期肾病的主要原因之一，而现有标准治疗在逆转肾功能衰退和全面控制代谢异常方面仍存在明显局限。

面对这一巨大治疗空白，君圣泰医药的核心产品HTD1801通过独特的"AMPK激活 + NLRP3抑制"双重机制，展现出系统性的治疗优势。

AMPK是细胞能量调节的核心靶点，激活后能够改善糖脂代谢并提升胰岛素敏感性；NLRP3则是炎症小体的关键组成部分，抑制后可显著降低全身炎症水平。该双靶点协同机制精准打击胰岛素抵抗这一共同病理基础，在多项临床研究中展现出抗炎及心肾保护的多维度收益。

近期多项临床数据的披露，进一步夯实了HTD1801"一药多效"的综合价值。

目前，HTD1801正在全球范围内开发，用于治疗CKM相关疾病，包括2型糖尿病(T2DM)、代谢相关脂肪性肝炎(MASH)、慢性肾病(CKD)、肥胖症、原发性硬化性胆管炎(PSC)及严重高甘油三酯血症(SHTG)。

其中，在2型糖尿病方向，公司在行业顶尖学术年会上展露头角，展现出单药以及联合用药的优异表现。

2025年6月美国糖尿病协会（ADA）年会公布的III期SYMPHONY 1研究显示，HTD1801单药治疗T2DM患者24周后HbA1c降低1.3%（基线≥8.5%亚组达1.5%），显著改善血脂（LDL-C及non-HDL-C）、炎症标志物（hs-CRP、GGT），并降低10年冠心病发生风险。

2025年9月欧洲糖尿病研究协会（EASD）年会上，公司发布的III期SYMPHONY 2研究证实，在二甲双胍控制不佳的T2DM患者中，HTD1801联合二甲双胍治疗24周后HbAc1的最小二乘（LS）均值变化为 -1.21%，显著优于安慰剂（LS均值差异 -0.53%，p＜0.0001），同时餐后血糖、空腹血糖、心血管、肾脏等指标均获显著改善。

两项数据披露的背后，展现出HTD1801这款全球首创的抗炎代谢调节剂不仅作为单药或联合二甲双胍治疗均显示出强劲降糖效果，更展现出超越血糖的心肾代谢综合获益。这使得HTD1801的想象空间从传统的降糖药，拓展为一个可能用于治疗整个心肾代谢系统（CKM）的综合性药物。

尤为值得关注的是，HTD1801在慢性肾病（CKD）领域同样展现出治疗潜力。

临床III期的事后分析显示，在合并轻度肾损伤（eGFR基线 60–89 mL/min/1.73m²）的T2DM患者中，HTD1801可显著改善eGFR，且未引起血钠、血钾等电解质紊乱，提示其良好的肾脏安全性及治疗潜力。临床前研究也进一步证实，HTD1801可改善肾功能标志物如血肌酐、尿素氮等指标。

基于这些积极信号，公司已明确规划推进HTD1801用于CKD的II期临床研究。同时，2025年8月与中国医学科学院医药生物技术研究所达成合作，共同开展"糖尿病伴慢性肾病（CKD with T2DM）"的机制与临床研究，这一举动不仅有望拓宽HTD1801的适应症边界，更凸显公司通过产学研协同深化CKM整体治疗战略的意图。

图表二：HTD1801通过多重机制维持代谢稳态

数据来源：公司公告，格隆汇整理

从临床到商业：君圣泰医药的升维之战开启

从公司整体布局来看，君圣泰医药的未来发展远不止于当前成果，市场想象空间正在进一步打开。

首先，公司研发投入持续加强，管线协同效应显著。

根据中报数据，君圣泰医药在报告期内研发投入达1.064亿元，项目保持高效推进。目前公司拥有7款候选药物，覆盖10种适应症。其中HTD1801作为核心产品，正在全球开展多项中后期临床试验。这种"一药多适应症"的矩阵式布局，不仅最大化发挥了HTD1801的多机制优势，也显著提升了研发效率和资金使用效能。

其次，2025年成为君圣泰医药的商业化元年，价值兑现在即，"一药多效"治疗新范式正稳步落地。

根据公司规划，T2DM适应症即将正式启动新药上市申请（NDA），伴随申报进程推进，其商业潜力有望快速释放。在CKD领域，II期研究已在筹备中；此外，HTD1801与GLP-1RA联合用于肥胖治疗显示出协同减重和肌肉保护效应，相关II期研究也在积极推进中，进一步拓展了其联合用药的想象空间。

图表三：公司管线情况

数据来源：公司公告，格隆汇整理

最后，从估值层面看，公司有望迎来价值体系重构。

尽管当前股价部分反映了HTD1801在T2DM领域的潜力，但其在心肾代谢（CKM）这一更广阔赛道中的价值尚未被充分定价。

凭借"一药多效"的独特优势，HTD1801有望成为CKM的基础治疗药物之一。随着CKM相关临床数据的持续读出和适应症的不断拓展，君圣泰医药有望从单一代谢疾病药企，跃升为心肾代谢领域的龙头公司，驱动整体估值体系重构。

小结

在国家鼓励源头创新、中医药现代化政策支持的大背景下，HTD1801基于传统天然产物（熊去氧胆酸与小檗碱）进行结构优化，兼具"异病同治、标本兼治"的中医理念与现代国际临床开发标准，具备较强的文化认同与政策适配性。

当众多药企仍扎堆于GLP-1等红海领域时，君圣泰医药凭借HTD1801的"一药多效"优势，已悄然切入心肾代谢这一系统性疾病市场。其升维之战，才刚刚开始。

格隆汇

